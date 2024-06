Vers un vaccin à base de nanoparticules pour soigner les cancers ?

Par euronews

Cette expérimentation constitue un espoir pour les patients atteints de cancer tout en réduisant les effets secondaires de la chimiothérapie et de la radiothérapie. Notre reportage à Valence, en Espagne.

Médecin de formation, Laura s'est fait diagnostiquer un cancer du sein de stade 3. Après trois opérations, une chimio et une radiothérapie, elle suit toujours un traitement hormonal et expérimental.

Pedro, lui, a survécu à un cancer du poumon. Mais il en paie encore un lourd tribut en termes d'effets secondaires.

"Les séquelles de ma radio et de ma chimiothérapie, que j'ai subies en même temps, ont laissé mes ongles comme s'ils s'étaient fendus. Je ne peux pas ouvrir les sacs, ni rien, j'ai perdu le sens du toucher. Maintenant, tout me semble doux. C’est comme si j’avais toujours les mains mouillées, comme si je venais de prendre une douche. Et puis il y a la sensation de coup de soleil…"

Dans le cadre du projet européen Ulises, des chercheurs travaillent sur un traitement "à base de nanoparticules" qui pourrait un jour aider les patients atteints de cancer et les survivants comme Laura et Pedro.

Jusqu'à présent testé contre le cancer du pancréas, ce projet vise à déclencher le rejet de la tumeur par le corps humain, une sorte d'« effet vaccin ».

1’35” Extrait Cristina Fillat, Coordinatrice du projet Ulises, IDIBAPS

"L'idée est d'activer le système immunitaire et nous y parvenons en introduisant des molécules spécifiques dans la tumeur, qui peuvent générer cette réponse immunitaire", explique Cristina Fillat, coordinatrice du projet Ulises.

L’apport de matériel génétique aux cellules tumorales est crucial à cet égard. Un rôle joué par des nanoparticules similaires à celles utilisées pour les vaccins anti Covid-19, sont en cours de développement à l'Institut d'Oncologie de Valence.

02.01 Extrait José Antonio López-Guerrero, Chef du Laboratoire de Biologie Moléculaire (Valence)

"Si ce vaccin est efficace contre le cancer du pancréas", nous a déclaré José Antonio López-Guerrero, chef du Laboratoire de Biologie Moléculaire à Valence, "il pourrait ouvrir une nouvelle opportunité thérapeutique pour d'autres types de tumeurs également mortelles et pour l'instant incurables".

Si le traitement fonctionne, cela constituerait à lui seul une étape importante pour la science et la recherche, ajoute ce chercheur. Mais comme seules les cellules tumorales sont ciblées par la réponse immunitaire, les effets secondaires des traitements actuels comme la chimiothérapie et la radiothérapie seraient également considérablement réduits.