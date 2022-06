no comment

Ici, à Salisbury Plain, des soldats de l'armée britannique enseignent aux forces ukrainiennes comment utiliser un L119, plus communément appelé obusier.

Le personnel s'est rendu en Angleterre pour gagner en confiance et acquérir des compétences pour renforcer leur effort militaire contre la Russie.

On leur apprend à tirer avec des armes et des roquettes à longue portée, dans l'espoir qu'ils retourneront dans leur pays d'origine avec plus de confiance.

La Grande-Bretagne offre à l'Ukraine des lance-roquettes qu'ils sont entraînés à utiliser peuvent toucher des cibles à plus de 80 km.

Des centaines de soldats ukrainiens ont été formés au cours des dernières semaines et des milliers d'autres recevront un entraînement.

La Grande-Bretagne envoie 1 milliard de livres (1,21 milliard de dollars) de soutien militaire à l'Ukraine, portant son soutien militaire et économique total depuis le début de la guerre à 3,8 milliards de livres (4,6 milliards de dollars).

Le gouvernement a déclaré que les nouveaux fonds étaient destinés à des équipements, notamment des systèmes de défense aérienne, des véhicules aériens sans pilote et des équipements de guerre électronique.

Lors d'un sommet de l'OTAN à Madrid jeudi, le Premier ministre Boris Johnson a exhorté les alliés à "approfondir" leur soutien à l'Ukraine.

La Grande-Bretagne est le deuxième contributeur de soutien militaire à l'Ukraine, après les États-Unis.

C'est également l'un des seuls neuf des 30 membres de l'OTAN à atteindre l'objectif de l'alliance de consacrer 2 % de son PIB à la défense.