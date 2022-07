no comment

Les pompiers luttaient mardi contre les flammes dans la ville bombardée de Sloviansk. Située dans l'est de l'Ukraine, la ville est le prochain objectif des forces russes dans leur plan de conquête totale du bassin du Donbass, leur priorité après quatre mois et demi de conflit. Au moins deux personnes ont été tuées et sept autres blessées dans ce bombardement.

Un peu plus au nord à Kharkiv, les habitants qui vivent toujours dans la ville s'organisent au milieu des débris.