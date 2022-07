no comment

L'Espagne est en proie aux flammes depuis quelques jours. Ces images ont été tournées par des habitants et des pompiers, révélant l'ampleur des incendies de forêt.

"C'est l'enfer", s'exclame Felix Jordán de Urríes Mur, habitant de la province de Saragosse, alors qu'il rentrait chez lui ce mardi, surpris par des immenses flammes en bordure de l'autoroute.

Dans la province d'Ávila, des pompiers échappent de justesse à des flammes qui engloutissent l'autoroute.

Plus de 30 feux de forêt en Espagne ont forcé l'évacuation de milliers de personnes et noirci 220 kilomètres carrés de forêts et de broussailles.