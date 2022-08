no comment

Lors de ce festival du vin, les raisins sont écrasés à l'ancienne, pieds nus.

Les participants apprécient le spectacle et l'odeur du raisin frais.

Le festival du vin de Dilijan a eu lieu week-end dernier à Dilijan, dans le Tavush, au nord d'Erevan.

Tavush est une grande région viticole arminienne, et le festival attire des visiteurs de tout le pays.

"Nous avons pensé que Dilijan est une région historiquement importante, où il y a de grands vignerons, et nous avons décidé de rassembler en un seul endroit tous les vignerons les plus intéressants", explique l'organisateur Roman Orlenko.

Plus de 30 producteurs de vin, ainsi que divers restaurants et autres entreprises, ont participé au festival qui s'est tenu les 27 et 28 août.