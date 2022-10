no comment

"L'éducation est notre droit! Le génocide est un crime!", ont crié dimanche des jeunes femmes afghanes qui ont entamé une marche pour défendre leurs droits.

Les manifestantes, pour la plupart appartenant à la communauté hazara, ont marché pour dénoncer l'attentat suicide commis vendredi dans un centre de formation pour étudiants à Kaboul qui a fait 53 morts, dont au moins 46 filles et jeunes femmes. La minorité chiite hazara était ciblée par l'attentat.

Depuis que les talibans ont repris le pouvoir en août 2021, les manifestations de femmes, qui rassemblent rarement plus d'une quarantaine de personnes, sont devenues risquées. De nombreuses manifestantes ont été arrêtées.

L'éducation des filles est une question extrêmement sensible en Afghanistan. Les talibans ont interdit l'enseignement secondaire (collège et lycée) aux filles. Les étudiantes sont en revanche admises à l'université, mais leur nombre devrait se réduire avec les années, faute d'avoir été au collège et lycée.

Par ailleurs, les talibans considèrent la communauté hazara comme des païens, et les groupes de défense des droits de l'Homme les ont souvent accusés de les prendre pour cible.