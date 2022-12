no comment

À Hawaï, au milieu du Pacifique, la lave continue de couler depuis le volcan de la plus grande île de l'archipel. Le Mauna Loa est entré en éruption le 27 novembre et sa coulée de lave, surveillée de près par les autorités, menace une route importante de l'île. Elle est à moins de quatre kilomètres de l'infrastructure et progresse de plusieurs mètres par heure. La coupure de la route obligerait les habitants à de longs détours.