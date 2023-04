Les animaux du zoo Buin de Santiago ont participé à une chasse aux œufs colorés remplis de friandises le dimanche de Pâques.

Des pandas roux, des léopards des neiges et des lémuriens ont notamment reçu une friandise spéciale dans le plus grand zoo privé du Chili. Les œufs de Pâques proviennent d'autruches collectées tout au long de l'année. Ils sont peints avec un colorant non toxique et remplis d'aliments nutritifs.