Le Pérou renforce sa frontière

no comment

Depuis plusieurs jours, des centaines de migrants sont bloqués à la frontière péruvienne par les forces de l'ordre, qui les empêchent de passer. La présidente du Pérou Dina Boluarte a décrété mercredi 26 avril l’état d’urgence aux frontières et mobilisé l’armée pour renforcer les contrôles. Ces migrants sont principalement originaires d'Haïti et du Venezuela, selon les Nations Unies. Ils ont vécu au Chili et affirment vouloir rentrer chez eux, alors que le pays renforce les contrôles migratoires.