Etats-Unis-Mexique : de l'amour au milieu de la frontière

Au milieu du Rio Grande, le fleuve qui sépare le Mexique des États-Unis, près de 150 familles de migrants ont symboliquement abattu la frontière ce samedi pour s'embrasser pendant six minutes, lors de l'événement annuel "Abrazos No Muros" (Des câlins pas des murs).

Pendant plus de quatre heures, les agents de la patrouille frontalière du secteur d'El Paso, ville américaine voisine de Ciudad Juarez, au Mexique, se sont retirés et ont observé de loin l'événement organisé par le Border Network for Human Rights (Réseau frontalier pour les droits de l'homme), basé aux États-Unis.