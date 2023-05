Trois morts depuis lundi dans des heurts au Sénégal, avant le procès Sonko

Les autorités sénégalaises ont annoncé mardi la découverte la veille de deux corps, portant à trois le nombre de personnes tuées dans un contexte de troubles causés par le procès attendu contre l'opposant Ousmane Sonko.

Le ministère de l'Intérieur n'a pas imputé directement ces décès aux troubles, mais les a placés dans ce contexte.

Ziguinchor, Dakar et sa région et d'autres lieux ont été lundi le théâtre de protestations et de violences contre le procès, annoncé mardi, de l'opposant Ousmane Sonko, président du parti Pastef-les Patriotes et troisième de la présidentielle en 2019.

L'homme politique de 48 ans doit se présenter mardi devant une chambre criminelle à Dakar pour viols et menaces de mort sur une employée d'un salon de beauté de la capitale. Réfutant ces accusations, l'opposant dénonce un coup monté du pouvoir pour l'empêcher de concourir à la présidentielle de 2024.