Vidéo. No Comment : marée noire à Singapour après la collision entre une drague et un navire de soutage

Des plages de sable fin de l’île de Sentosa, au sud de Singapour, connue pour son casino, son parc d’attractions Universal Studio et ses luxueux hôtels, ont été fermées au public ce samedi en raison d’une importante marée noire. Une drague battant pavillon néerlandais a heurté ce vendredi un navire singapourien, dans le terminal de Pasir Panjang. Une épaisse couche d’hydrocarbures s’est rapidement formée jusqu’à attendre plusieurs plages très fréquentées par les touristes et les habitants, situées à moins de 10 km, dont celles de l’île de Sentosa.

Les autorités de Singapour ont affirmé que "la citerne touchée avait été isolée et le déversement maîtrisé".

Des photos publiées par Marine Stewards, une organisation de protection de la nature, ont montré les premiers impacts désastreux de la marée noire la faune locale. C’est le cas d’un martin-pêcheur "recouvert de pétrole". Les autorités de Singapour ont affirmé que "la citerne (du bateau) touché avait été isolée et le déversement maîtrisé".

"Seize bateaux d’intervention en cas de déversement d’hydrocarbures ont été déployés pour continuer à pulvériser des dispersants d’hydrocarbures et à collecter les nappes d’hydrocarbures à la surface de l’eau", a indiqué l’autorité maritime et portuaire de Singapour dans un communiqué ce samedi. Trois plages de Sentosa vont rester fermées au public ce samedi pour nettoyage et les activités en mer restent pour l’heure interdites.