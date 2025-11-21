Vidéo. Une entreprise taïwanaise présente un nouveau véhicule électrique et un robot humanoïde barista

Hon Hai a présenté une version de démonstration de sa nouvelle voiture électrique, la Model A.
Le véhicule dispose d’un poste de conduite à droite et vise dans un premier temps le marché japonais, avec le prix abordable comme atout majeur.
L’entreprise dit espérer que ce modèle séduira les chauffeurs de taxi et les conducteurs du secteur de la logistique, ainsi que les passagers qui ont besoin de plus d’espace à l’intérieur des véhicules compacts.
L’événement a réuni des dirigeants du secteur, issus de Nvidia, Google et OpenAI, et les discussions ont porté sur la sécurité des données, le cloud et l’avenir des voitures électriques abordables.