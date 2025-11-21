Newsletter Newsletters Events Évènements Podcasts Vidéos Africanews
Un robot forme un cœur avec ses mains, Taipei, Taïwan, 21 nov. 2025
No Comment

Vidéo. Une entreprise taïwanaise présente un nouveau véhicule électrique et un robot humanoïde barista

Mis à jour:

Hon Hai, géant taïwanais plus connu sous le nom de Foxconn, a dévoilé un nouveau véhicule électrique et a présenté ses ambitions en IA lors de son salon annuel à Taipei.

Hon Hai a présenté une version de démonstration de sa nouvelle voiture électrique, la Model A.

Le véhicule dispose d’un poste de conduite à droite et vise dans un premier temps le marché japonais, avec le prix abordable comme atout majeur.

L’entreprise dit espérer que ce modèle séduira les chauffeurs de taxi et les conducteurs du secteur de la logistique, ainsi que les passagers qui ont besoin de plus d’espace à l’intérieur des véhicules compacts.

L’événement a réuni des dirigeants du secteur, issus de Nvidia, Google et OpenAI, et les discussions ont porté sur la sécurité des données, le cloud et l’avenir des voitures électriques abordables.

