Si vous êtes en quête de récifs coralliens, de plages dorées et d’hôtels de luxe à la renommée internationale, ne cherchez plus. C'est à El Gouna que vous devez vous rendre. Mais faites vite, car cette petite ville touristique devient de plus en plus populaire chaque année.

Il n'a fallu que trois décennies pour qu’El Gouna, située sur le littoral sud égyptien, se fasse un nom. On y trouve un réseau de petites lagunes et de rues pavées qui relient tout, dans cette ville improbable en bordure du désert.

Omar El Hamamsy, PDG d'Orascom, la société promotrice d'El Gouna, a déclaré à Euronews : "Il y a une ambiance générale de détente, de facilité, de tolérance et d'acceptation, tout en étant dans un endroit absolument merveilleux du point de vue du climat, de la nature et de la géographie."

Voyager en Égypte: quelles restrictions ?

À votre arrivée en Égypte, vous devez présenter l'un des documents suivants:

-une preuve de vaccination contre le COVID-19 (schéma vaccinal terminé au moins 14 jours avant l'arrivée en Égypte) ; ou

-un test PCR négatif (effectué dans les 72 heures précédant le départ).

Un laboratoire agréé doit délivrer le certificat PCR. Les certificats sont acceptés en arabe ou en anglais.

Si vous arrivez par avion, vérifiez les conditions de votre compagnie aérienne, qui peut exiger un test PCR négatif même pour les passagers entièrement vaccinés.

Les autorités égyptiennes reconnaissent les vaccins suivants : Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sinopharm, Sinovac, Sputnik V et Janssen (Johnson and Johnson).

Faut-il porter un masque en Égypte ?

Le port du masque est obligatoire dans les aéroports et les gares. La seule exception à cette règle concerne la consommation de nourriture ou de boissons.

Il est recommandé de porter un masque dans les hôtels et les restaurants, mais ce n'est pas obligatoire.

Comment se rendre à El Gouna ?

El Gouna n'est qu'à quatre heures de vol de la plupart des capitales européennes. Elle est située à seulement 25 kilomètres au nord de la grande ville d'Hurghada.

La route la plus populaire pour les voyageurs internationaux est celle qui passe par Le Caire. Depuis Le Caire, direction plein sud pendant cinq heures, sur une route qui longe la côte de la mer Rouge.

Pour réduire la durée du voyage, de nombreux vacanciers optent pour une correspondance en vol intérieur du Caire à Hurghada. Ce vol ne dure qu'une heure et l’on peut trouver des billets à petits prix, selon la compagnie aérienne. De nombreux taxis et minibus sont disponibles à l'aéroport d'Hurghada, qui vous conduiront en trente minutes à El Gouna.

Se déplacer dans El Gouna

Les deux points phares d'El Gouna, la marina et le centre-ville, ne sont qu'à sept minutes de route l'un de l'autre.

La plupart des voyagistes et des hôtels disposent de navettes qui conduisent les visiteurs aux points de rencontre des circuits touristiques. Des voitures, des scooters et des VTT peuvent être loués dans quelques points de vente, mais le meilleur mode de transport est le taxi tuk-tuk.

Les tuk-tuks sont le moyen de transport le plus rapide, le moins cher et le plus amusant pour se déplacer à El Gouna. Sympathiques et toujours prêts à raconter une blague ou une anecdote, les chauffeurs de tuk-tuks sont parmi les meilleurs connaisseurs des lieux incontrounables d'El Gouna.

Les tuk-tuks sont limités à deux personnes et le prix minimum est de 20 livres égyptiennes, soit un peu plus d'un euro.

Quelle est la monnaie utilisée en Égypte ?

La monnaie nationale de l'Égypte est la livre égyptienne. 1 € est égal à 18,27 livres égyptiennes.

À El Gouna, de nombreux vendeurs acceptent les euros et les dollars américains. Toutefois, les prix peuvent être plus avantageux si vous payez en livres égyptiennes.

Vous trouverez de nombreux distributeurs automatiques de billets dans la ville et dans la plupart des sites.

Séjourner à El Gouna

Il y a quinze hôtels et centres de villégiature à El Gouna qui conviennent à tous les budgets. Cinq d'entre eux sont des hôtels cinq étoiles. Les amateurs de golf trouveront leur bonheur au Steigenberger et à l'Ancient Sands, qui possèdent tous deux leur propre terrain de golf à 18 trous.

Les voyageurs qui préfèrent se loger comme à la maison trouveront de nombreuses maisons d'hôtes et appartements disponibles sur Airbnb et booking.com.

Que faire à El Gouna ?

Pendant votre séjour dans la cité balnéaire, de nombreuses excursions sont proposées pour vous permettre d'explorer la mer Rouge.

Les excursions en 4x4 ou en quad vous emmèneront dans les montagnes du désert. Vous pourrez y voir comment vivent encore aujourd'hui les Bédouins originaires de la région.

L'Égypte est, bien sûr, un pays chargé d'histoire. De nombreuses excursions sont proposées dans la ville voisine de Louxor pour visiter la Vallée des Rois, lieu de sépulture des rois les plus puissants d'Égypte, le temple de la reine Hatchepsout, les colosses de Memnon et le temple de Karnak.

Les gourmets apprécieront la variété des restaurants du centre-ville et de la marina.

Quelle est la meilleure période de l'année pour visiter El Gouna ?

El Gouna bénéficie d'un bon climat tout au long de l'année, et peut se révéler être une destination idéale pour le soleil d'hiver.

Il existe quelques événements populaires sur le calendrier d'El Gouna qui peuvent vous aider à planifier votre visite.

Le festival du film d'El Gouna a lieu en octobre. Pendant deux semaines, certaines des plus grandes stars du cinéma arabe, ainsi que des talents internationaux, viennent projeter leurs derniers films. Attendez-vous à voir les rues et les bars très animés pendant ces deux semaines.

Autre rendez-vous inmanquable pour les ferrus de sport de glisse: chaque année, la communauté mondiale du kitesurf se rend à El Gouna pour le festival de sports nautiques Kite Mania.