Sports d'hiver : et pourquoi pas Bansko, en Bulgarie ?

Avec ses paysages de nature, ses pistes bordées d'arbres et son large éventail d'activités, Bansko est l'un des hauts lieux dédiés aux sports d'hiver en Bulgarie. Nous avons testé ses incontournables.

Ski sur les sommets

Ce jour-là, nous sommes accompagnés de Georgi Tsenkin, guide de montagne expérimenté, moniteur de ski et fondateur de Bansko Extreme. Nous prenons un télésiège pour nous rendre au sommet de la station de ski de Bansko, puis nous grimpons à pied, nos skis sur le dos, afin d'entamer une longue descente depuis un point plus élevé.

Il nous décrit l'environnement avant que nous nous élancions : "Nous sommes dans le parc national de Pirin sur le mont Todorka qui culmine à 2530 m d'altitude. Depuis ici, on a un panorama magnifique sur la partie nord du massif de Pirin et sur sa plus haute montagne, le Vihren," explique-t-il avant de préciser : "Avec ses 2914 m d'altitude, c'est le deuxième plus haut sommet de Bulgarie et le troisième de la péninsule des Balkans."

Le domaine de Bansko compte 75 km de pistes pour tous les niveaux euronews

Raquettes à neige dans la nature

Bansko compte 75 km de pistes, principalement larges et bordées d'arbres, qui permettent d'apprécier ces paysages alpins préservés et sauvages. Le domaine est accessible aux skieurs et snowboarders de tous niveaux.

Mais on peut aussi admirer le décor à un rythme plus lent, en chaussant des raquettes à neige."Dans le parc national de Pirin, il existe une grande diversité d'itinéraires de randonnée en raquettes en hiver," fait remarquer Georgi Tsenkin. "Vous pouvez monter sur la partie haute de la montagne et découvrir plus de 180 lacs en étant accompagnés d'un guide," indique-t-il.

Après l'effort, le réconfort offert par une source thermale près de Bansko euronews

Sources d'eau chaude

Après une journée dans la neige, rien de tel pour se détendre que de plonger dans une source d'eau chaude thermale. Il en existe plusieurs près de Bansko.

Une expérience qui donne l'opportunité de passer un moment convivial et d'expérimenter la vie à la bulgare.