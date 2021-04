Les Balkans occidentaux, terrain de jeu méconnu pour les amateurs de nature

Les Balkans occidentaux offrent des paysages de nature méconnus : les Alpes dinariques, à cheval sur plusieurs pays, longent la mer Adriatique, offrant une diversité de paysages propices à des expériences uniques.

Pour permettre aux visiteurs régionaux et étrangers de mieux les découvrir, un itinéraire de grande randonnée appelé "Via Dinarica Mega Trail" a été mis en place à l'initiative de passionnés et de professionnels du tourisme locaux. Ce chemin traverse une zone de plus de 500 000 km² et huit pays, membres ou non de l'Union européenne.

Dans le village de Milishevc à 1700 mètres d'altitude, nous rencontrons Andrea Danglli, journaliste, qui effectue un trail sur place. "C'était une expérience extraordinaire puisque nous avons traversé trois pays à vélo : l'Albanie, le Monténégro et le Kosovo," témoigne-t-il. "Nous avons rencontré des gens fantastiques et découvert des paysages magnifiques : il faut vraiment dire à tout le monde de venir visiter cette partie des Alpes," souligne-t-il.

"Les montagnes, la mer et les rivières"

Le long de cet itinéraire, toute une série d'activités sont accessibles, qu'on les pratique à pied, à vélo ou sur l'eau.

"On a un parcours vert, un parcours bleu et un parcours blanc," liste Madlina Puka, spécialiste du tourisme d'aventure pour le Triple P Tourism Project au sein du Conseil de coopération régionale, avant d'ajouter : "Ce qui offre toute une série d'opportunités pour vivre des aventures comme la randonnée, les sports d'eau vive, le ski de randonnée et les sports d'hiver."

Le marché du tourisme d'aventure se développe rapidement et ses acteurs régionaux espèrent que l'itinéraire attirera des clients générant une valeur élevée, synonymes de retombées économiques, et encouragera l'essor du tourisme durable à travers les Balkans occidentaux.

Offre multi-destinations

La "Via Dinarica" se décline en sections thématiques qui invitent à explorer l'histoire et le patrimoine et à goûter à l'accueil dans cette région.

Autre itinéraire développé dans le cadre d'une coopération régionale : la "Via Egnatia" qui suit l'ancienne route reliant les parties orientale et occidentale de l'Empire romain. Elle inclut les sites historiques d'une autre route appelée "Illyricum trail".

La libre circulation aux frontières et la reconnaissance mutuelle des professionnels et guides touristiques des différents pays font partie des objectifs du projet.

"Nous travaillons sur une offre multi-destinations," précise Madlina Puka, "qui permettra aux voyageurs de découvrir des itinéraires qui leur font franchir les frontières et découvrir encore plus de sites et de cultures."