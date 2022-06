Si vous lisez ceci dans un bureau gris ou une minuscule cuisine, imaginez plutôt être sur un balcon ensoleillé ou une plage de sable blanc !

Le travail à distance s'est généralisé pendant la pandémie, beaucoup d'entre nous se sont connectés depuis leur domicile lorsque les restrictions de voyage étaient limitées. Alors que le tourisme fleurit de nouveau, travailler depuis un autre pays n'a jamais été aussi simple.

La culture des "nomades numériques" est en plein essor dans le monde entier. Des pays comme la Croatie encouragent activement les travailleurs à choisir ce pays comme nouveau lieu de travail. Alors si vous souhaitez ajouter le voyage à votre équilibre travail-vie privée cette année, quelles sont vos options ?

Le choix d'un pays offrant un bon accès internet et un loyer bon marché devrait être une priorité absolue. Mais bien sûr, vous devez aussi penser aux fuseaux horaires. Si l'idée de travailler depuis Tokyo peut être excitante, si votre entreprise travaille aux horaires de Londres, vous travaillerez bien après l'heure du coucher.

Quel est le meilleur pays pour travailler en 2022 ?

Barcelone, Espagne Canva

Pour vous aider à faire le bon choix, le moteur de recherche de voyages KAYAK a lancé l'indice Work from Wherever. Pour le mettre au point, il a analysé 111 pays, les classant selon six catégories différentes : coûts de transport et accessibilité, prix locaux, santé et sécurité, possibilités de travailler à distance, vie sociale et, peut-être le plus important: la météo.

Pour rendre les choses encore plus faciles, ils ont également créé un système de classement par fuseau horaire, afin que vous puissiez vous assurer que votre lieu de travail correspond bien à celui de votre siège social. Choisissez votre fuseau horaire et la carte s'adaptera en conséquence, afin que vous puissiez voir quels pays vous conviennent le mieux.

Voici les 10 meilleurs pays, si vous espérez vivre la vie de nomade numérique en 2022.

10. Allemagne

Ce pays fait partie du top 10 avec un score impressionnant de 83 points sur 100. L'Allemagne a obtenu de bons résultats dans la catégorie "santé et sécurité", et s'est également bien classée en ce qui concerne la stabilité politique et les droits LGBTQ+. Sans surprise, elle n'a pas été à la hauteur dans la catégorie météo, avec un score humide de 16 sur 100.

9. République tchèque

Avec un point de plus que son voisin, la République tchèque a des prix très intéressants, avec une location d'appartements à long terme à seulement 325 £ (389 €) par mois en moyenne. Les transports, la nourriture et les restaurants sont également bon marché, le prix d'un billet de train aller simple étant d'environ 80 pence (0,96 €).

Un homme travaillant dans un hamac Westend61/Getty Images/Westend61

8. Panama

Si vous recherchez un temps plus chaud, le Panama vous conviendra parfaitement. Vous pouvez lire notre guide du Panama ici.

Le Panama obtient un score de 78 sur 100 sur l'échelle des conditions météorologiques et s'en sort également bien en termes d'accessibilité, avec une moyenne de 234 vols hebdomadaires.

7. Le Costa Rica

Le Costa Rica a beaucoup fait parler de lui depuis la COP26, grâce à son excellente réputation en matière d'écologie. 75 % du pays est aujourd'hui recouvert de forêts, avec un climat agréable et des droits LGBTQ+ forts. C'est un lieu de travail à distance de rêve. En revanche, la vitesse du WiFi peut être lente et il n'y a pas beaucoup de musées ou de théâtres.

6. Malte

Port de Marsans au coucher du soleil, Malte Canva

Le dixième plus petit pays du monde manque de peu le top 5. L'île méditerranéenne de Malte s'en sort bien dans la catégorie santé et sécurité, avec une bonne stabilité politique et un faible nombre de décès dus aux accidents de la route - seulement 4 pour 100 000 habitants.

En revanche, le pays n'obtient qu'un maigre 10 sur 100 dans la catégorie vie sociale, avec seulement 16 théâtres, musées et galeries pour 1 000 habitants.

5. Japon

Si vous travaillez selon un horaire européen, le Japon n'est peut-être pas le pays qu'il vous faut. Mais si vous êtes capable de travailler de manière flexible, il y a beaucoup de choses à faire là-bas. Le pays obtient un score impressionnant de 94 sur 100 sur l'échelle de la vie sociale, avec 149 centres culturels pour 1 000 habitants et 1 707 bars et clubs pour 1 000 habitants. Bien que la température moyenne ne soit que de 14°C par mois, vous pouvez profiter du ski pendant votre temps libre.

Une femme travaillant sur une chaise gonflable Canva

4. L'île Maurice

Juste après le trio de tête, l'île Maurice, dans l'océan Indien, est idéale si vous aimez la chaleur. La température mensuelle moyenne est de 24°C et les prix locaux sont bas. La location d'un appartement à long terme ne coûte que 157 £ (188 €) par mois en moyenne, tandis qu'un repas moyen de trois plats pour deux personnes ne coûte que 26 £ (31 €). Vous pouvez en savoir plus sur l'île Maurice ici.

3. Roumanie

En troisième position, on trouve la Roumanie, pays d'Europe du Sud-Est. Avec un score impressionnant de 92 points, le pays obtient un score élevé dans toutes les catégories, à l'exception de la météo. La température mensuelle moyenne n'est que de 7 °C, donc si vous voulez travailler sur la plage, ce n'est pas l'endroit idéal pour vous. Si le climat plus frais ne vous dérange pas, le loyer et la nourriture sont très bon marché et la vitesse d'internet est très rapide.

2. Espagne

L'Espagne, pays toujours très populaire, arrive en deuxième position, grâce à ses excellents résultats en matière d'égalité des droits LGBTQ+. La pollution de l'air y est également faible et la location d'un appartement à long terme vous coûtera en moyenne 424 £ (507 €) par mois. Le WiFi est rapide et on compte 807 clubs et bars pour 1 000 habitants. Si vous voulez sortir des sentiers battus, voici quelques-uns des plus beaux villages dont vous n'avez jamais entendu parler.

1. Portugal

Le Portugal occupe la première position avec un score imbattable de 100 sur 100. Le pays obtient des scores incroyables dans les catégories santé et sécurité et vie sociale, avec le pourcentage de pollution le plus faible du top 10, ainsi qu'un taux élevé de maîtrise de l'anglais.

Les Portugais veulent aussi encourager les travailleurs à distance, avec le premier village de nomades numériques à Madère, créé en 2021. De plus, avec une température mensuelle moyenne de 17 °C au Portugal, travailler depuis la plage (au moins une partie du temps) est tout à fait possible.

Article traduit de l'anglais