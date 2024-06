Voici les meilleures recommandations des nomades numériques pour passer un été abordable en Europe.

Envie de passer l'été en Europe ? Beaucoup d'entre nous rêvent de faire leurs valises et de louer une villa sur la plage ou un appartement en ville pour les mois de juin, juillet et août.

Mais ce n'est pas un hasard si ces mois d'été de rêve coïncident avec la haute saison. Alors, où pouvez-vous réaliser vos rêves d'été en Europe sans vous ruiner ?

Voici les endroits les plus abordables pour vivre en Europe pendant l'été, selon les utilisateurs du forum r/travel de Reddit.

Se prélasser sur la côte adriatique baignée de soleil à Budva, au Monténégro

Envie d'un été au bord de la mer ? Dirigez-vous vers Budvar, au Monténégro, pour profiter des plages ensoleillées de l'Adriatique, du charme de la vieille ville médiévale et des prix bon marché — les locations mensuelles commencent à environ 700 euros par mois en haute saison, selon un utilisateur de Reddit.

Pour ceux qui ne peuvent pas se permettre de prendre tout l'été pour travailler, il existe plusieurs espaces de coworkingdisséminés dans la ville.

Lorsque vous ne travaillez pas, vous pouvez explorer des criquestranquilles comme la plage de Galija, à 20 minutes de route de la ville, ou vous rendre à 40 minutes au nord de Kotor — un paradis pour les amoureux des chats, avec une vue imprenable sur la baie de Kotor depuis le sommet d'une forteresse médiévale.

Pour échapper aux foules du bord de mer, un utilisateur de Reddit suggère de se rendre plutôt dans les montagnes du Monténégro.

Le massif calcaire de Durmitor, dans le nord-ouest du pays, est apprécié pour ses randonnées, ses canyons et ses lacs de montagne glaciaires. Ils recommandent de trouver des alternatives plus tranquilles — et moins chères — dans le canyon de Piva, à Pluzine, ou de se rendre au sud, au lac de Skadar, près de la frontière albanaise.

Ohrid, en Macédoine du Nord, est situé au bord d'un magnifique lac. Canva

Passez votre été à travailler au bord d'un lac à Ohrid, en Macédoine du Nord

La Macédoine du Nord ne figure pas sur le radar de la plupart des voyageurs - et c'est ce qui en fait le pays idéal pour une escapade estivale abordable.

Non seulement les prix sont inférieurs à ceux de destinations plus populaires comme l'Espagne et l'Italie, mais la location d'un appartement à court terme aura un effet moins préjudiciable sur la population locale.

Vous hésitez à visiter un pays enclavé pendant la période la plus chaude de l'année ? Les voyageurs apprécient la ville lacustre d'Ohrid, où vous pouvez vous prélasser sur les plages - ou même en faire votre bureau temporaire.

Si vous préférez une configuration plus professionnelle, rendez-vous dans l'un des espaces de coworking de la ville, qui sont bien équipés pour les travailleurs à distance.

"Ohrid bénéficie d'un climat très agréable, d'un été pas trop chaud - environ 30-35 degrés maximum pendant la journée - et de nuits plus froides, ce qui permet de bien dormir sans climatisation", explique un utilisateur de Reddit. Parmi les autres attraits de la ville, citons la "nourriture bon marché", le "bon Internet" et la vie nocturne animée.

Les mois de juillet et d'août sont parfaits pour visiter Ohrid, car la ville s'anime à l'occasion du festival d'été d'Ohrid, qui présente le folklore macédonien sous forme de musique et de danse.

"Ohrid est certainement l'endroit le moins cher d'Europe que je préfère", déclare un autre utilisateur de Reddit.

Pour des locations de courte durée encore moins chères, dirigez-vous vers l'est, à Bitola, où l'architecture néoclassique, la culture des cafés et les appartements ne coûtent que "200 € par mois", selon un utilisateur de Reddit.

Belgrade est une ville abordable pour les nomades numériques. Canva

Économiser de l'argent sur un séjour en ville au bord de la rivière à Belgrade, en Serbie

Opter pour une ville plutôt que pour une région côtière est l'un des meilleurs moyens de contrôler votre budget, surtout si vous prévoyez des vacances d'étéde dernière minute, explique un utilisateur de Reddit.

Il suggère de se rendre dans les Balkans pour un séjour à moindre coût. À Belgrade, la capitale de la Serbie, il est possible de louer un appartement pour seulement 380 euros par mois.

Les températures estivales avoisinent les 20 degrés, ce qui signifie que vous pouvez encore profiter des rayons du soleil en vous prélassant au bord du Danube et de la Save. Dirigez-vous vers le quartier bohème de Zemun pour trouver des cafés au bord de la rivière, des bars animés en fin de soirée et un accès facile à la réserve naturelle de l'île de la Grande Guerre.

En été, Bansko devient un paradis pour les randonneurs. Canva

S'évader dans les montagnes à Bansko, en Bulgarie

À quelques heures au sud de Sofia, la capitale bulgare, se trouve une ville de montagne surtout connue pour ses pistes de ski en hiver, mais il y a aussi de nombreuses raisons de visiter Bansko en été.

Située au pied de la montagne de Pirin, la ville est la porte d'entrée des sentiers de randonnée du parc national de Pirin. Ici, des rivières pures serpentent à travers des vallées fleuries et des forêts de conifères, où vivent des loups et des ours bruns.

De juillet à septembre, Bansko est le théâtre d'une multitude d'événements culturels et de festivals, allant du cinéma sous les étoiles aux festivals dejazz et de folklore.

En été, la location d'une chambre au mois commence à partir de 230 euros et les températures sont chaudes, mais moins étouffantes que dans la capitale.