Qu'est-ce que la fuite touristique et comment éviter d'y contribuer ?

Sarah Faith est rédactrice de contenu pour la société de voyages militante Responsible Travel.

Près de 600 millions de touristes ont visité l'Europe en 2022, et cette année s'annonce comme la saison touristique la plus chargée depuis 2019. Mais il y a sale secret qui surplombe autour du flot de touristes qui reviennent dans ces hotspots touristiques européens : les fuites touristiques.

Vous réservez vos vacances tout compris en Grèce et vous vous demandez quelle part de votre argent finira dans les poches des habitants ? En fait, pour la plupart des forfaits touristiques de masse tout compris, 80 % de vos revenus finissent à l'étranger - loin des communautés locales - selon l'Organisation mondiale du tourisme des Nations Unies.

C'est ce qu'on appelle la fuite touristique, et cela se produit lorsqu'une entreprise internationale vous fournit votre hôtel, votre vol, votre location de voiture et vos excursions, lorsque vous mangez des aliments importés ou que vous dînez dans des restaurants de chaînes internationales.

Cet argent pourrait plutôt être utilisé par les communautés locales pour préserver la nature, soutenir les moyens de subsistance locaux, protéger les traditions culturelles ou entretenir des infrastructures vitales. Et dans les destinations souffrant de surtourisme - des endroits où trop de visiteurs érodent le tissu même de la vie quotidienne - ces fuites touristiques aggravent le problème.

Mais le tourisme n'est pas nécessairement une malédiction ou synonyme de destruction. Voici cinq façons d'augmenter le bien que vos vacances peuvent faire cet été, de mettre de l'argent entre les mains de la population locale et d'alléger la pression sur les destinations prêtes à éclater.

5. Séjourner, faire vos courses et manger local

Bien sûr, il est impossible de réduire complètement les fuites touristiques. Mais il existe des moyens de maximiser la part de votre argent de vacances qui reste locale.

Une façon simple de commencer est de donner la priorité aux hébergements et aux restaurants locaux, d'éviter les hôtes Airbnb qui achètent des pans entiers de maisons pour des locations à court terme et d'utiliser des guides locaux. Et réfléchissez également à la provenance de vos aliments : proviennent-ils de producteurs locaux ?

Aider les communautés à prospérer économiquement profite également à vos vacances. Cela signifie plus d'argent pour de meilleures installations, des plages plus propres, des transports locaux efficaces et une scène de restauration locale florissante. Vous constaterez que la population locale sera probablement beaucoup plus accueillante envers les touristes.

4. Cherchez des alternatives aux lieux hautement touristiques

Depuis 2017, l'Espagne fait face à une rébellion touristique. Marre que des quartiers entiers soient perdus pour des locations de vacances à court terme, des boutiques de souvenirs et des bars touristiques, les habitants de Barcelone se sont lancés dans une guerre anti-tourisme. Avant la pandémie, des slogans disant aux touristes de rentrer chez eux ont été tagués dans toute la ville et des manifestants masqués ont crevé les pneus d'un bus touristique.

Majorque aussi se détourne de ses marchés touristiques traditionnels. Après avoir envisagé des mesures pour limiter la surpopulation, la directrice du tourisme de l'île, Lucia Escribano, a affirmé que les habitants n'étaient "pas intéressés à avoir… des touristes à petit budget du Royaume-Uni", tandis que Lanzarote s'est déclarée "destination saturée de touristes".

Mais cette année, l'Espagne devrait recevoir plus de visiteurs internationaux qu'avant la pandémie. Le choix de destinations alternatives soulage la pression exercée sur les sites populaires et étend les avantages du tourisme aux communautés qui, autrement, en seraient privées.

Alors, pourquoi ne pas considérer Gérone ou Tarragone plutôt que Barcelone ? Ou pour un véritable avant-goût de la culture catalane, dirigez-vous vers l'arrière-pays vallonné de la région où les villages médiévaux pendent à pic sur les falaises du parc naturel volcanique de la Garrotxa.

Échangez les foules de croisières qui inondent la Croatie pour la Riviera albanaise - une partie de la côte ionienne qui partage les mêmes eaux que Corfou. Ici, vous pouvez explorer les forêts montagneuses du parc national de Llogara avec un faune fabuleuse, et de longues promenades dans un décor éblouissant.

Ou choisissez une île grecque moins visitée (il y en a 6 000 après tout) plutôt que Mykonos ou Santorin. Essayez Kynthos pour un délicieux fromage et du miel, admirez la vue sur la mer depuis Amorgos blanchi à la chaux et aux volets bleus, ou profitez de la grandeur fanée de Syros, avec ses façades néoclassiques. Si vous ne savez pas si vos vacances pourraient contribuer au problème de surtourisme, consultez la carte du surtourisme de Responsible Travel et recherchez les actualités avant de réserver.

Préférez Gérone à Barcelone Canva

3. Optez pour pour une expérience de niche, ancrée dans la communauté locale

Les entreprises touristiques spécialisées sont souvent solidement ancrées dans la culture et les paysages locaux. Ils peuvent aider à répartir les impacts du tourisme et à faire en sorte que davantage de communautés éloignées bénéficient de l'argent que vous dépensez. Alors, pourquoi ne pas profiter de vos vacances pour assouvir votre passion du kayak, de la randonnée ou de la peinture ?

Les vacances à pied en Espagne, par exemple, sont meilleures hors saison lorsqu'il fait plus frais et vous emmèneront dans des régions moins visitées comme les montagnes Picos de Europa dans les Asturies ou la Sierra intérieure de Grazalema en Andalousie.

Les voyages axés sur la nourriture défendent les producteurs locaux et les marchés fermiers, tandis que les visites de la faune suivent les traces des animaux, pas des autres touristes. Visitez les montagnes des Carpates en Roumanie, semblables aux paysages de conte de fées, et vous trouverez certaines des plus grandes populations de loups et d'ours en Europe, mais le nombre de touristes ici est une fraction de ceux qui arrivent en Autriche, en Suisse ou dans d'autres destinations de montagne populaires.

Voyagez avec un spécialiste local en hiver pour avoir la meilleure chance de voir la faune, avec l'argent de votre voyage investi dans des entreprises locales, des guides locaux et des initiatives de conservation.

2. Passez au voyage sans vol

Les vacanciers en pilote automatique pensent que l'avion est le moyen le moins cher et le plus rapide de voyager - mais ce n'est pas toujours le cas. Avec la flambée des prix du carburant (et donc des vols) et la croissance rapide du réseau ferroviaire européen, voyager en train a plus de sens que jamais.

Sans parler de l'impact environnemental : un vol Londres-Paris émet 14 fois plus de CO2 qu'un trajet en train. De nouvelles liaisons ferroviaires, notamment entre Vienne et Paris, et Berlin et Bruxelles, facilitent encore plus les aventures de voyage lent. La France étant devenue le premier pays à annoncer qu'elle supprimera certaines liaisons aériennes intérieures court-courriers au profit d'alternatives ferroviaires, l'utilisation d'un train plutôt qu'un avion pourrait devenir la norme.

En plus d'être un moyen sociable, souvent pittoresque et confortable d'arriver au début de vos vacances d'été, voyager en train limite également les dommages environnementaux causés à la destination choisie.

1. Ajoutez un élément de préservation à vos vacances

Les populations locales ne sont pas les seules à être affectées par les fuites touristiques. La nature - sur laquelle chaque type de voyage a un impact - n'en profite pas non plus. Et, avec une biodiversité en crise, le tourisme ne peut pas seulement puiser dans la nature, il doit aussi contribuer à la restaurer.

Avoir un impact positif sur la nature peut être aussi simple que de faire un don à un projet de conservation local dans votre destination, de vous inscrire à un programme de collecte de déchets de la communauté locale (l'organisation mondiale TrashHero organise des projets de nettoyage gratuits via les médias sociaux) ou de choisir de faire du bénévolat pendant votre vacances.

Des projets de science citoyenne - comme celui-ci surveillant les dauphins au large de la côte ligure italienne - apportent une contribution durable à la recherche en cours sur la conservation, pendant que vous naviguez sur la Méditerranée et que vous vous régalez de délicieux fruits de mer italiens.

Alors, pensez local cet été. Lorsque l'argent du tourisme s'échappe de la destination que vous visitez, la nature, les communautés locales - et finalement vos vacances - en sont d'autant plus pauvres.