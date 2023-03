Concierge holographique ou passeport à signature cardiaque : comment voyagerons nous dans 50 ans

Si le système biométrique d'entrée et de sortie de l'Europe (qui devrait entrer en vigueur fin 2023) semble high-tech, les prédictions sur la façon dont les voyages seront dans cinquante ans relèvent des films de science-fiction.

La compagnie aérienne low-cost easyJet a demandé à un groupe d'experts - comprenant des universitaires, des futurologues et des conseillers d'affaires - de prévoir à quoi ressembleront les voyages en 2070.

Les résultats, publiés dans le rapport 2070: The Future Travel Report de la compagnie aérienne, font des prédictions sur le choix et la réservation de vos vacances, l'aéroport et l'expérience de vol et l'hébergement. Des passeports à "signature cardiaque" aux armoires de vacances imprimées en 3D, voici ce que nous pourrions attendre des voyages du futur.

Comment les voyageurs réserveront-ils leurs vacances dans le futur ?

Au lieu de feuilleter une brochure sur papier glacé ou de faire défiler Instagram pour trouver l'inspiration, choisir une destination de vacances en 2070 sera une expérience Meta.

"Tout comme vous essayez des vêtements dans un magasin aujourd'hui [...], les clients pourront explorer et essayer des destinations de vacances dans le métaverse en ligne avant de faire un achat", déclare Birgitte Andersen, PDG de Big Innovation Centre.

Vous pourrez ainsi utiliser des expériences de réalité virtuelle pour "essayer avant d'acheter". "Cela profitera à ceux qui ont peu de temps ou d'options financières et qui ont besoin de faire un choix meilleur et éclairé", ajoute Birgitte Andersen.

A quoi ressemblera le transport aérien dans le futur ?

Les experts prédisent que les trajets du futur seront beaucoup plus fluides et rapides, avec des liaisons de transport rapides vers les aéroports. "85 % des voyageurs dans de nombreux pays arriveront par les transports publics électriques, y compris les véhicules autonomes (autonomes)", a déclaré le Dr. Patrick Dixon, président de Global Change Ltd.

Vous pouvez même vous rendre à l'aéroport via e-VTOL - des taxis aériens électriques à décollage et atterrissage verticaux qui vous emmènent de chez vous à l'aéroport. "Au moins 250 entreprises développent déjà ces véhicules pour trajets courts", explique-t-il.

L'enregistrement et la sécurité à l'aéroport deviendront de plus en plus sophistiqués - et sans file d'attente . Lorsque vous entrez dans le bâtiment, un logiciel de reconnaissance faciale vous identifie et vous associe à votre vol réservé.

En ce qui concerne les bagages, il est possible que vous n'en ayez pas besoin du tout. "Au lieu d'emporter des vêtements en vacances, vous n'aurez besoin que de vos mensurations", explique le professeur Graham Braithwaite, directeur des systèmes de transport à l'Université de Cranfield. Ainsi, lorsque vous atteindrez votre destination, il y aura un service de vêtements recyclables qui imprime en 3D votre garde-robe.

A quoi ressembleront les avions du futur ?

Le confort et la personnalisation caractériseront les avions du futur. "La conception biomimétique - copiant les efficacités trouvées dans la nature - va révolutionner les sièges et le confort des avions", déclare la consultante Dr. Melissa Sterry. "L'innovation dans la science des matériaux verra la création de matériaux plus légers mais plus résistants, pour une expérience de confort sur mesure tout en maintenant la sécurité."

À quoi ressembleront les passeports à l'avenir?

La reconnaissance faciale et les passeports biométriques sont déjà utilisés, mais d'ici 2070, les experts prévoient que toute la billetterie et les documents d'identité seront numériques.

Les données biométriques des voyageurs - telles que les empreintes digitales et les scans de la rétine - seront stockées dans une base de données mondiale. Cela peut également inclure votre rythme cardiaque, car la "signature cardiaque" de chacun est unique.

A quoi ressembleront les hôtels du futur ?

En ce qui concerne les hôtels, les experts prédisent des voitures sans conducteur pour les transferts depuis l'aéroport et un concierge personnel holographique numérique.

La décoration des chambres d'hôtel sera personnalisable selon vos goûts. "Considérez l'hôtel en lui-même comme un seul organisme humain à la rencontre de l'IA qui contrôle tous les aspects de votre séjour, personnalisé selon vos préférences", explique le prévisionniste de tendances Shivvy Jervis.

"Un assistant numérique de salle virtuelle (pensez à Super-Alexa) vous accueillera et vous aidera pour tout, de la commande d'une nouvelle serviette à la suggestion d'un endroit pour manger et à la réservation pour vous."