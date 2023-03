Covid : quelles sont les règles pour voyager en Europe ?

L'époque où l'on scrutait fiévreusement son test COVID en priant pour un résultat négatif, 48 heures avant un départ en avion ou en train, est heureusement révolue. Mais s'il n'y a plus de restrictions pour les Européens en Europe, les règles à suivre si vous attrapez le COVID en voyage varient grandement.

Voici donc tout ce que vous devez savoir si vous attrapez le COVID alors que vous êtes en Europe.

France : lavez-vous les mains et vivez normalement !

La France n'a plus de restrictions de voyage liées au COVID. Cela signifie que les voyageurs arrivant dans le pays - en métropole ou outre-mer - n'ont pas à présenter de certificat COVID, ni à remplir de document attestant qu'ils ne sont pas porteurs du virus, ni à subir de tests.

Le ministère français de la santé a également supprimé l'obligation de porter des masques. Le port du masque n'est plus obligatoire dans les bâtiments publics et dans les transports en commun (trains, bus, bateaux et avions) mais il peut être exigé dans les espaces médicaux (hôpitaux, pharmacies, cabinet médical...) pour les personnes âgées de plus de six ans.

Si le test de dépistage du coronavirus est positif en France, il n'est plus nécessaire de s'isoler. Cependant, il est toujours recommandé de maintenir une bonne hygiène et d'éviter les personnes vulnérables.

Les tests COVID sont disponibles dans la plupart des pharmacies et dans les centres de dépistage.

Un touriste devant la porte de Brandenbourg, à Berlin, Allemagne. Canva

Allemagne : isolement pour les positifs

Il n'existe actuellement aucune restriction d'entrée pour les personnes souhaitant se rendre en Allemagne. Les voyageurs n'ont pas besoin de présenter une preuve de vaccination ou un test négatif.

Les masques FFP2 sont actuellement obligatoires dans les hôpitaux et les centres médicaux, mais plus dans les transports publics.

Les règles varient en Allemagne selon les régions. Certaines conseillent aux personnes dont le test COVID est positif de s'auto-isoler, alors que dans d'autres régions, c'est obligatoire.

Des auto-tests peuvent être achetés dans les supermarchés et les pharmacies. Des tests certifiés sont disponibles dans les centres de dépistage.

Grèce : masques encore obligatoires dans certaines situations

La Grèce a supprimé toutes les restrictions liées au COVID pour l'entrée dans le pays.

Le port du masque n'est plus exigé dans les lieux publics ou les restaurants mais reste obligatoire dans les établissements de santé (hôpitaux, établissements de soins pour personnes âgées et pharmacies), dans les transports publics, dans les taxis et dans les espaces intérieurs des bateaux.

Il n'est plus obligatoire, mais il est toujours conseillé aux voyageurs de s'isoler pendant 5 jours s'ils attrapent le COVID-19 en Grèce. Si vous devez utiliser les transports publics (par exemple pour rentrer chez vous) alors que vous êtes infecté, vous devez porter un masque FFP2.

Les pharmacies grecques distribuent des tests COVID gratuits mais vous n'avez droit qu'à un kit gratuit par semaine (quatre par mois).

Italie : isolement et masque FFP2

Les restrictions liées à la COVID ont été levées en Italie. Le pays n'exige plus de preuve de vaccination, de résultat négatif au test ou de certificat de guérison de la COVID pour laisser entrer les voyageurs, qu'ils soient vaccinés ou non.

Les masques FFP2 ne sont plus obligatoires dans les transports publics, tels que les avions, les trains et les bus, mais ils le sont toujours dans les hôpitaux et les maisons de soins.

L'Italie applique toujours certaines des règles de quarantaine les plus strictes d'Europe.

Si vous êtes testé positif mais asymptomatique, vous devez vous isoler pendant cinq jours. Vous pouvez sortir avant le cinquième jour si un test antigénique effectué dans un établissement de santé ou une pharmacie est négatif.

Les personnes qui sont entrées en Italie en provenance de Chine dans les sept jours précédant le premier test positif pourront sortir de l'isolement après une période minimale de cinq jours à compter du premier test positif, si elles ont été asymptomatiques pendant au moins deux jours et si elles présentent un test antigénique négatif.

Une fois sorti de l'isolement, le patient doit toujours porter un masque FFP2 lorsqu'il se trouve en public, et ce jusqu'au dixième jour.

Portugal : masque recommandé

Les voyageurs arrivant au Portugal en provenance de l'étranger ne sont plus tenus de présenter une preuve de vaccination ou un test COVID négatif pour entrer dans le pays.

Le port du masque n'est obligatoire que dans les hôpitaux et autres établissements de santé, tandis qu'il est recommandé - mais pas légalement obligatoire - pour toute personne âgée de plus de 10 ans dans les espaces intérieurs fermés et les grands rassemblements, les transports publics et les taxis, ainsi que dans les pharmacies.

Vous pouvez acheter les tests COVID dans les supermarchés au Portugal. Si vous êtes testé positif, vous n'avez plus besoin de vous isoler.

Espagne : informer si vous êtes positif

Il n'y a plus de restrictions d'entrée pour les personnes souhaitant se rendre en Espagne.

Le port du masque n'est obligatoire que dans les établissements médicaux.

Si vous présentez des symptômes ou si le test COVID est positif, il vous est recommandé d'éviter les espaces bondés et les grands événements pendant 10 jours, de réduire les interactions sociales et de porter un masque.

Il n'est pas nécessaire de s'auto-isoler, mais vous devez informer les personnes avec lesquelles vous entrez en contact que vous êtes atteint du COVID.

En Espagne, des tests rapides - appelés "pruebas de antígenos" - sont disponibles gratuitement dans les pharmacies.

Royaume-Uni : tests devenus payants

Les voyageurs arrivant au Royaume-Uni ne sont pas tenus de se soumettre à un test de dépistage du coronavirus ou de présenter une preuve de vaccination, à l'exception de ceux en provenance de Chine continentale qui doivent présenter un test négatif.

Le Royaume-Uni a supprimé la quasi-totalité des restrictions liées au COVID. Les visiteurs qui présentent des symptômes ou contractent le COVID ne sont pas tenus de s'auto-isoler, mais il leur est recommandé de rester confinés.

Les tests COVID ne sont plus gratuits au Royaume-Uni, sauf pour les résidents des maisons de soins ou le personnel des hôpitaux publics. Ils peuvent toutefois être achetés dans les pharmacies et les grands supermarchés.