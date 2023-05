Surprises et incontournables de la scène culinaire d'Istanbul

Istanbul est une cité chargée d'histoire et de culture, mais elle est également riche en découvertes gastronomiques. Visite guidée culinaire dans la plus grande ville turque entre tradition et innovation.

Istanbul, la plus grande ville de Turquie, est connue à travers le monde pour son histoire et sa culture. Mais elle est aussi un paradis pour les amateurs de gastronomie. La cuisine turque allie tradition et créativité.

Il n'existe pas de meilleur endroit pour entamer notre parcours culinaire que le célèbre marché Kadıköy, situé dans la partie asiatique de la ville. Les couleurs et les parfums vous saisissent dès que vous arrivez sur les lieux. Vous pouvez y découvrir des épiceries familiales, des boutiques traditionnelles de légumes en saumure et des étals d'épices et poissons. Vous pouvez également y goûter des douceurs célèbres dans toute la ville.

Le célèbre marché Kadıköy

Le marché Kadıköy montre la direction qu'Istanbul prend pour devenir un paradis pour les amateurs gastronomiques, avec une particularité, comme nous l'explique Sevtap Baş Şengil, directrice adjointe de la gastronomie chez TÜRSAB. "Istanbul est l'une des villes les plus anciennes du monde," dit-elle. "Nous avons beaucoup de chance d'avoir un patrimoine byzantin et grec, ainsi qu'un patrimoine anatolien et turc, nous avons des minorités représentées : tout cela se mélange et crée notre cuisine ottomane qui est unique," fait-elle remarquer.

Difficile de choisir quoi goûter. On aimerait rentrer chez nous, avec nos sacs remplis, comme les Stambouliotes qui viennent sur place, pour acheter du poisson, des légumes et des épices, mais aussi des aliments pour le petit-déjeuner, nous indique Sevtap Baş Şengil en nous montrant des olives. "C'est vraiment une tradition turque de manger des olives au petit-déjeuner," insiste-t-elle.

Sevtap Baş Şengil nous montre les variétés d'olives à déguster au petit-déjeuner Euronews

Le "rituel" du petit-déjeuner turc

Le petit-déjeuner ou kahvaltı, qui signifie "avant le café", est le repas le plus important pour les Turcs. Les saveurs d'un petit-déjeuner turc sont sucrées, épicées et salées.

Ce concept unique est constitué de petits plats avec des saveurs et produits différents disséminés sur toute la table.

"De nos jours, lors du petit-déjeuner turc, il ne s'agit pas uniquement de se nourrir, il faut avoir de la couleur et de l'harmonie," précise Cemil Topal, propriétaire du MAA Lounge. "On peut dire que c'est un rituel qui réunit les amis et la famille pendant des heures et qui se tient dans une ambiance de cérémonie," poursuit-il.

Il y a des différences selon les régions, mais il y a des incontournables comme les olives, le fromage, des légumes de saison, des œufs, du thé noir et des pâtisseries. Après manger, vous pouvez enfin boire votre café turc fort.

"La compétition" autour des étoiles Michelin

La scène culinaire d'Istanbul propose une expérience unique pour les gourmets internationaux en raison de sa diversité, de ses traditions et de l'ouverture de la cuisine locale à d'autres influences.

La ville compte cinq restaurants avec au moins une étoile Michelin, symbole prestigieux de reconnaissance. Parmi eux, Nicole. Son chef Serkan Aksoy revisite les recettes traditionnelles en utilisant des techniques internationales. Il associe la créativité au respect et à la quête de sens.

"Certains éléments, les feuilles et les fleurs avec lesquelles on donne la touche finale, viennent de notre potager," explique le chef. "Je sors avec mon équipe, cueillir des champignons ; je cueille des herbes pour nos plats," dit-il avant de préciser : "Je suis né et j'ai grandi dans un village, je connais ce type de produits."

Le chef Serkan Aksoy dans la cuisine de Nicole Euronews

La gastronomie turque a évolué ces dernières décennies et ce n'est pas fini selon Serkan Aksoy. "De nombreux jeunes chefs très talentueux veulent améliorer le côté innovateur et la qualité," affirme-t-il. "Le nombre de restaurants dotés d'étoiles Michelin va augmenter, surtout quand le guide Michelin sera étendu à d'autres endroits, le niveau de compétition va augmenter inévitablement," lance-t-il dans un sourire.