Evènements sportifs, cyclisme, spa, randonnée... Les stations de montagne étoffent leur catalogue d'activité pour attirer au delà des mois d'hiver.

Les stations de ski, le plus souvent associées aux vacances d'hiver, tentent de plus en plus d'attirer toute l'année.

Il s'avère que vous pouvez louer des chalets sur les pistes pendant les mois les plus chauds. Même s'il n'y a pas de ski, il y a toujours beaucoup d'activités pour vous occuper. Et après une saison hivernale désastreuse avec peu de neige, vous serez peut-être intéressé de voir ces stations sous un autre jour.

Morzine, dans les Alpes françaises, au paradis des cyclistes

Les plus hauts sommets des Alpes sont enneigés pendant les mois d'été. Ils constituent une toile de fond spectaculaire pour toute une série d'activités sportives.

Les remontées mécaniques et les téléphériques permettent d'accéder à un réseau de sentiers de randonnée et de pistes cyclables.

Les vététistes pourront tester leurs limites sur un nouveau circuit de deux jours lors de la Pass'Portes du Soleil, les 23 et 24 juin 2023.

Si vous préférez être spectateur, rendez-vous en juillet, lorsque le Tour de France passera par Morzine pour la 22e fois.

VIP SKI ouvre cinq de ses propriétés dans la station cet été, de l'élégant Alaska Lodge pouvant accueillir 16 personnes au cœur de Morzine, au Manoir avec ses cinq chambres en-suite, son bain à remous et une vue à couper le souffle.

Un séjour de sept nuits au Manoir, arrivant le 1er juillet 2023, est proposé à partir de 524€ pour une chambre avec lit double et petit déjeuner. Un séjour de sept nuits à l'Alaska Lodge, arrivant le 1er juillet 2023, est proposé à partir de 4 066 € au total ou 254 €, sur la base de 16 personnes partageant le lodge sur la base de l'autogestion.

Profitez de la beauté de la fin de l'été à Åre, en Suède

Si vous souhaitez voyager un peu plus tard dans l'année, Åre, en Suède, est peut-être la destination qu'il vous faut. Les montagnes autour de cette station offrent un magnifique panorama vers la fin de l'été et jusqu'à l'automne.

Marchez le long des sentiers forestiers entre les sources remplies d'eau fraîche et propre et la riche verdure. Faites une petite randonnée depuis le téléphérique jusqu'au sommet d'Åreskutan ou promenez-vous le long du sentier Kanalleden.

Un parc d'escalade à Åre-Björnen pourrait satisfaire ceux qui recherchent un peu plus de défi. Mais ne vous inquiétez pas si vous n'êtes pas un expert en escalade ; il y a neuf parcours différents avec des niveaux de difficulté variés.

Pour les amateurs de sensations fortes, le parc dispose également de 11 tyroliennes, dont la plus longue mesure 62 mètres et vous emmène au-dessus de Björnbacken, avec vue sur le lac d'Åresjön.

Séjournez au Copperhill Mountain Lodge pour goûter au luxe. Perché en haut de la montagne, vous bénéficierez de vues panoramiques incroyables et aurez accès à un spa avec piscines extérieures, sources d'eau chaude et saunas.

En juillet 2023, les prix commencent 131 € par nuit pour une chambre de deux personnes.

Prenez le train pour les Alpes bavaroises et autrichiennes

Alors que le changement climatique rend la saison hivernale de plus en plus difficile pour les stations de ski, beaucoup se concentrent sur les voyages lents pour les touristes pendant les mois d'été.

Si vous voulez contribuer à réduire les émissions de carbone qui contribuent à la disparition des scènes hivernales dans les montagnes européennes, pourquoi ne pas prendre le train à la place ? Au départ d'Amsterdam, prenez la navette NightJet pour Innsbruck et Vienne, ou passez la nuit à Munich pour prendre le train pour la Bavière, alors que la lumière du matin illumine les paysages spectaculaires.

Berchtesgaden est le seul parc national alpin d'Allemagne. Pixabay.

Voyagez en utilisant les services locaux pour atteindre quelques-unes des meilleures stations des Alpes bavaroises et autrichiennes.

Séjournez dans un hôtel traditionnel à Berchtesgaden, à la frontière près de Salzbourg en Autriche. Les balcons de l'Alpenhotel Kronprinz donnent sur une pelouse verdoyante située juste au-dessus de Berchtesgaden, le seul parc national alpin d'Allemagne.

Les prix commencent à partir de 85 € par personne et par nuit pour la saison d'été.

Se détendre grâce à un séjour au spa en Suisse

On trouve des stations thermales haut de gamme dans toutes les Alpes suisses. Le pays a une longue histoire de retraites de bien-être et a depuis longtemps établi la norme de luxe en matière d'hôtels de ce type.

Si vous recherchez un établissement dont le prix ne vous laissera pas de marbre et qui offre des vues à couper le souffle, rendez-vous au Radisson Blu Hotel Reussen à Andermatt. Il dispose d'une piscine de 25 mètres de long où vous pourrez nager dans un décor de montagne époustouflant. Le spa utilise des herbes locales et de l'eau de source pour ses soins.

Vous aurez peut-être du mal à rester à l'intérieur, car Andermatt dispose d'un vaste réseau de sentiers de randonnée, de cyclisme et d'escalade. Il y a même un terrain de golf si vous recherchez un sport un peu plus lent.

Les prix du Radisson Blu Hotel Reussen commencent à environ 233 € par nuit pour une chambre en juin.