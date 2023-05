Plus de 43 millions de nuits ont été passées dans des hôtels parisiens en 2019. Comment se situent les autres villes ?

Le surtourisme est un sujet d'actualité, et de nombreuses destinations populaires introduisent des règles et des restrictions pour limiter l'affluence.

Mais combien de touristes passent la nuit sur place ? Le rapport d'Eurostat sur les nuitées passées dans les hébergements touristiques peut aider à répondre à cette question.

Voici comment les capitales européennes se classent lorsqu'on compare le nombre de visiteurs par nuitée - les résultats donnent une image étonnamment différente du nombre de visiteurs par habitant.

Quelle ville européenne accueille le plus grand nombre de visiteurs ?

Paris arrive largement en tête en termes de nuitées. En 2019, 43,2 millions de nuits ont été passées dans des hébergements touristiques dans la capitale française.

Berlin arrive en deuxième position avec 33,2 millions de nuitées, suivie de Madrid avec 28,9 millions.

Londres ne figure pas dans la liste car les données n'étaient pas disponibles.

Classements des villes européennes par nuitées touristiques (2019)

La ville de Sofia, en Bulgarie, a enregistré le plus faible nombre de nuitées dans des hébergements touristiques, avec 1,2 million de visiteurs par an. Les villes de Riga en Lettonie (2,2 millions) et de Vilnius en Lituanie (2,3 millions) se situent également en bas de la liste.

Quelle ville a la plus forte "intensité touristique" ?

Pour replacer ces chiffres dans leur contexte, il convient d'examiner la population de chaque ville.

L'analyse de l'"intensité touristique" - le rapport entre le nombre de nuits passées dans des hébergements touristiques et la population totale des résidents permanents de la région - permet de mieux comprendre quelles sont les villes les plus fréquentées.

Nombre de nuits passées dans des hébergements touristiques par habitant

Paris est en tête de liste dans cette catégorie également. En 2019, les touristes ont passé 19,9 nuits à Paris par résident, suivie de Prague avec 14,1 nuits.

Les touristes ont passé 9,3 nuits par résident à Berlin, en Allemagne, 8,9 nuits à Vienne, en Autriche, et 8,2 nuits à Oslo, en Norvège.

Sofia et Ankara, la capitale de la Turquie, ont enregistré le plus faible nombre de nuitées par habitant avec 0,9 nuit.

Ce chiffre était de 7,4 nuits à Amsterdam, 7,1 nuits à Lisbonne, 4,4 nuits à Madrid, 3,7 nuits à Rome et 3,4 nuits à Dublin.$

Quel pays de l'UE a l'intensité touristique la plus élevée ?

Au niveau national, l'intensité touristique est la plus élevée en Islande, avec 23,5 nuits passées dans un hébergement touristique par habitant et par an.

La Croatie arrive en deuxième position avec 22,4 nuitées, tandis que la Roumanie ne compte que 1,5 nuitée par habitant.

Ce ratio était de 14,4 en Autriche, 13,4 en Grèce, 10 en Espagne, 6,6 en France et 5,3 en Allemagne.

Dans l'ensemble de l'UE, la moyenne est de 6,4 nuitées par habitant.

Comment ces données ont-elles été recueillies ?

Cet ensemble de données étant basé sur la classification NUTS 2, qui reflète les régions de base pour l'application des politiques régionales, les chiffres sont spécifiques à ces régions ou aux grandes capitales.

Nous avons utilisé les données de 2019 pour éviter l'impact de la pandémie de COVID dans notre analyse.

Alors que les chiffres par pays étaient disponibles pour l'année 2019, les chiffres manquaient pour quelques capitales. Dans ces cas, nous avons utilisé la part de la capitale dans le pays en 2021 et l'avons ajustée à 2019.