Quels sont les pays où vous devez payer pour entrer ?

Par Maeve Campbell, adapté de l'anglais

Depuis la reprise du tourisme international avec la fin de l'épidémie de Covid, de nouveau pays appliquent des taxes de séjour. Lesquels ?

Depuis la pandémie, les voyages ont repris et les destinations qui avaient été paralysées par les restrictions et les fermetures accueillent à nouveau des touristes. Parfois trop !

De nombreux pays ont déjà mis en place des taxes de séjour et, si vous avez voyagé à l'étranger, vous en avez probablement déjà payé une, peut-être sans le savoir car elle est parfois incluse dans les billets d'avion ou dans les taxes que vous payez à l'hôtel.

Voici tout ce que vous devez savoir sur les pays où vous devez payer pour entrer :

Barcelone augmente sa taxe de séjour

Depuis 2012, les visiteurs de la capitale catalane doivent s'acquitter de la taxe touristique régionale et d'un supplément pour l'ensemble de la ville.

Le 1er avril, les autorités municipales ont fait passer la taxe municipale à 2,75 euros. Une deuxième augmentation aura lieu l'année prochaine, le 1er avril 2024, lorsque la taxe passera à 3,25 euros.

Elle s'applique aux visiteurs séjournant dans des hébergements touristiques officiels.

Le conseil municipal a déclaré que les recettes seraient utilisées pour financer les infrastructures de la ville, notamment l'amélioration des routes, des services de bus et des escaliers roulants.

Valence impose une taxe de séjour en 2023

La ville de Valence a annoncé qu'elle allait instaurer une taxe de séjour pour tous les types de séjours : elle concerne donc les hôtels, les auberges de jeunesse, les appartements et les campings.

Cette taxe entrera en vigueur à la fin de l'année 2023 ou au début de l'année 2024.

Les visiteurs devront payer entre 50 centimes et 2 euros par nuit, selon le type d'hébergement choisi, pour une durée maximale de sept nuits.

Les autorités affirment que cette taxe servira à financer le développement durable du secteur touristique de la région. Les recettes serviront également à fournir des logements plus abordables aux habitants des hauts lieux du tourisme.

Olhão, au Portugal, introduit une taxe de séjour en 2023

Olhão, une ville de pêche portugaise très prisée des touristes, commencera bientôt à faire payer aux visiteurs une taxe de 2 euros par nuit entre avril et octobre.

La taxe sera ramenée à 1 euro entre novembre et mars. Elle ne s'appliquera pas aux enfants de moins de 16 ans et sera plafonnée à cinq nuits - soit un maximum de 10 euros - par voyage.

Selon les autorités locales, la taxe sera utilisée pour minimiser l'impact du tourisme dans la ville d'Algarve, notamment en améliorant la propreté et la sécurité.

Deux des 16 municipalités de l'Algarve perçoivent déjà une taxe de séjour : Faro (1,5 € par nuit, jusqu'à sept nuits, entre mars et octobre) et Vila Real de Santo António (1 € par jour, jusqu'à sept jours).

La Thaïlande pourrait introduire une taxe de séjour en 2023

La Thaïlande envisage d'introduire une taxe touristique de 300 bahts (8 euros). Cette taxe devait initialement entrer en vigueur à la fin de l'année 2022, mais le manque de clarté quant à sa mise en œuvre a entraîné des retards.

À l'approche des élections thaïlandaises, la taxe est toujours en suspens.

Le gouverneur de l'Autorité du tourisme de Thaïlande a déclaré à Reuters l'année dernière qu'une partie de la taxe "sera utilisée pour prendre soin des touristes", car il est arrivé que l'assurance maladie ne les couvre pas.

Elle contribuera également à financer le développement d'autres attractions touristiques, telles que le Grand Palais de Bangkok.

Venise introduira une taxe touristique en 2023 ou 2024

Venise pourrait commencer à faire payer les touristes qui la visitent. La mise en place de cette taxe était initialement prévue pour janvier puis pour l'été 2023, mais elle a été reportée à plusieurs reprises. La date d'entrée en vigueur n'est pas claire, mais il semble peu probable que ce soit cette année.

Le journal italien La Stampa a rapporté en août dernier que plusieurs mesures ont été proposées pour contrôler le nombre de touristes, comme un système de réservation en ligne. Mais d'autres efforts doivent être déployés pour réduire les foules, notamment l'instauration d'un droit d'entrée dans la ville.

La taxe proposée varierait entre 3 et 10 euros, selon qu'il s'agit de la basse ou de la haute saison.

L'UE met en place un visa touristique en 2024

À partir de 2024, les ressortissants de pays tiers, notamment les Américains, les Australiens, les Britanniques et les autres voyageurs n'appartenant pas à l'espace Schengen, devront remplir un formulaire pour entrer sur le territoire européen. La démarche coûtera 7 euros.

Le drapeau de l'Union européenne Canva

Les personnes âgées de moins de 18 ans ou de plus de 70 ans n'auront pas à s'acquitter de cette taxe.

Le système devait entrer en vigueur en novembre 2023, mais il a été retardé en raison du nouveau système d'entrée et de sortie de l'UE (EES).

Quels sont les pays où vous devez déjà payer une taxe de séjour ?

De nombreux pays ont déjà mis en place une taxe touristique : pour certains, il s'agit de limiter le nombre de touristes ; pour d'autres, l'argent sert à entretenir les installations touristiques et à protéger les ressources naturelles.

Autriche

En Autriche, vous payez une taxe sur les nuitées, qui varie en fonction de la province dans laquelle vous vous trouvez. À Vienne ou à Salzbourg, vous paierez un supplément d'environ 3 % sur la note d'hôtel, par personne.

Belgique

La taxe de séjour en Belgique s'applique également pour chaque nuit passée sur place.

La taxe est parfois incluse dans le prix de la chambre d'hôtel, mais certains la séparent et en font un supplément.

Anvers et Bruges appliquent un tarif par chambre. À Bruxelles, le tarif varie en fonction de la taille et de la classification de l'hôtel.

En général, il est d'environ 7,50 euros.

Bhoutan

Alors que les taxes touristiques de la plupart des pays sont inférieures à 20 euros, celles du Bhoutan sont en comparaison très élevées.

Le tarif minimum pour la plupart des étrangers est de 228 € par personne et par jour (en haute saison).

Mais ce montant couvre beaucoup de choses, notamment l'hébergement, le transport dans le pays, les services d'un guide, la nourriture et les droits d'entrée.

Bulgarie

La Bulgarie applique une taxe touristique sur les nuitées.

Elle est très faible et varie en fonction de la région et de la classification de l'hôtel - jusqu'à environ 1,50 €.

Plovdiv, Bulgarie Canva

Caraïbes

Dans la plupart des îles des Caraïbes, des taxes touristiques sont ajoutées au prix de l'hôtel ou à la taxe de départ.

Antigua-et-Barbuda, Aruba, les Bahamas, la Barbade, les Bermudes, Bonaire, les îles Vierges britanniques, les îles Caïmans, la Dominique, la République dominicaine, la Grenade, Haïti, la Jamaïque, Montserrat, Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Martin, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Trinidad-et-Tobago et les îles Vierges américaines imposent tous une forme ou une autre de taxe aux visiteurs.

Ces droits vont de 13 euros aux Bahamas à 45 euros à Antigua-et-Barbuda.

Croatie

La Croatie a augmenté sa taxe de séjour en 2019. Cette augmentation ne s'applique toutefois qu'à la haute saison, en été.

Les visiteurs paient environ 10 kuna (1,33 €) par personne et par nuit.

République tchèque

En République tchèque, la taxe de séjour ne s'applique qu'à la capitale, Prague.

Elle est très faible (moins de 1 €) et est payée par personne et par nuit, jusqu'à 60 nuits. Elle ne s'applique pas aux enfants de moins de 18 ans.

France

Il y a une "taxe de séjour" à payer en France. Elle est ajoutée à votre facture d'hôtel et varie en fonction de la ville où vous vous trouvez.

Les tarifs varient de 0,20 € à environ 4 € par personne et par nuit.

Les hauts lieux du tourisme, comme Paris et Lyon, utilisent cet argent pour entretenir les infrastructures touristiques.

Paris, France Canva

Allemagne

L'Allemagne applique ce qu'elle appelle une "taxe culturelle" (Kulturförderabgabe), ainsi qu'une "taxe sur les lits" (Bettensteuer), dans des villes comme Francfort, Hambourg et Berlin.

Cette taxe représente environ 5 % de la note d'hôtel.

Grèce

La taxe de séjour en Grèce est basée sur le nombre d'étoiles de l'hôtel ou le nombre de chambres que vous louez. Elle peut aller jusqu'à 4 euros par chambre.

Elle a été introduite par le ministère grec du tourisme pour aider à réduire la dette du pays.

Hongrie

Les taxes touristiques en Hongrie ne s'appliquent qu'à Budapest.

Les voyageurs doivent payer un supplément de 4 % par nuit en fonction du prix de leur chambre.

Indonésie

Les taxes de séjour en Indonésie ne s'appliquent qu'à Bali.

Depuis 2019, une loi stipule que les visiteurs étrangers doivent payer une taxe de l'ordre de 9 euros.

Bali, Indonésie Canva

Les recettes de cette taxe seraient affectées à des programmes de préservation de l'environnement et de la culture balinaise.

Italie

Les taxes de séjour en Italie dépendent de l'endroit où vous vous trouvez.

À Rome, la taxe varie de 3 à 7 euros par nuit selon le type de chambre, mais certaines villes plus petites pratiquent des tarifs plus élevés.

Japon

Au Japon, la taxe de séjour prend la forme d'une taxe de départ. Les visiteurs du Japon paient 1 000 yens (environ 8 euros) lorsqu'ils quittent le pays.

Malaisie

La taxe de séjour malaisienne est forfaitaire et s'applique par nuitée.

Elle ne dépasse guère 4 euros par nuit.

Nouvelle-Zélande

Les touristes ainsi que certains étudiants et travailleurs qui se rendent en Nouvelle-Zélande doivent s'acquitter d'une taxe (International Visitor Conservation and Tourism Levy - IVL) à leur arrivée.

Nouvelle-Zélande Canva

Les personnes en provenance d'Australie en sont toutefois exemptées.

La taxe s'élève à 35 dollars néo-zélandais, soit environ 21 euros.

Pays-Bas

Les Pays-Bas ont une taxe de séjour terrestre et une taxe de séjour aquatique.

À Amsterdam, elle s'élève à 7 % du prix d'une chambre d'hôtel. Elle est appelée toeristenbelasting.

Portugal

Au Portugal, une modique taxe de séjour doit être payée par nuit et par personne. Elle ne s'applique qu'aux clients âgés de 13 ans et plus.

Elle s'élève à environ 2 euros et s'applique actuellement dans 13 des 308 municipalités du Portugal, dont les villes de Porto, Lisbonne et Faro.

Vous ne devez la payer que pendant les sept premiers jours de votre séjour.

Slovénie

La taxe de séjour en Slovénie varie en fonction de la situation géographique et de la catégorie de l'hôtel.

Elle est légèrement plus élevée dans les grandes villes et les stations balnéaires, dont Ljubljana et Bled - environ 3 euros.

Espagne

Si vous vous rendez à Ibiza ou à Majorque, vous devrez payer une taxe de séjour.

La taxe de séjour durable, qui s'applique aux logements de vacances dans les îles Baléares (Majorque, Minorque, Ibiza, Formentera), s'applique également à tous les vacanciers âgés de 16 ans ou plus.

Madrid, Espagne Canva

En haute saison, la taxe peut atteindre jusqu'à 4 euros par nuit.

Suisse

La taxe de séjour en Suisse varie en fonction du lieu. Elle est calculée par nuit et par personne et s'élève à environ 2,20 euros.

Les offres d'hébergement n'incluent généralement pas la taxe de séjour - elle est spécifiée comme un montant distinct, ce qui permet de mieux la suivre.

Elle ne s'applique qu'aux séjours de moins de 40 jours.

États-Unis d'Amérique

Dans la plupart des États-Unis, les voyageurs qui louent un logement doivent s'acquitter d'une taxe hôtelière ou d'une taxe d'hébergement. Elle est également appelée taxe d'occupation.

Ces taxes s'appliquent aux hôtels, aux motels et aux auberges. C'est à Houston que le taux est le plus élevé, avec une taxe de 17 % sur la note d'hôtel.