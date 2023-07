Espagne : le tourisme de mase remis en cause par le changement climatique

Par Euronews

Le pays est frappé par des vagues de chaleur de plus en plus fréquentes et intenses.

C’est en pleine canicule que des milliers de touristes sont actuellement en vacances en Espagne. Les températures devraient osciller entre 32°C et 37°C à Madrid dans les prochains jours. "Je viens de Californie, je vis près de la plage, il fait chaud là-bas. Mais il fait beaucoup plus chaud ici", explique Jessy, qui séjourne dans la capitale espagnole. Points d’eau, rues ombragées ou visites de musées pendant les heures les plus chaudes de la journée : tous les moyens sont bons pour éviter l’insolation. "Entrer dans un endroit climatisé, même pour dix minutes, ça fait du bien", dit Serena, une touriste argentine. Quand la chaleur menace le tourisme Confrontée à des vagues de chaleur de plus en plus fréquentes et extrêmes, l’Espagne fait partie des pays les plus touchés par le changement climatique. Et risque de perdre des touristes. Le tour d'Europe des incendies en pleine vague de fortes chaleurs

Vague de chaleur dans le sud de l'Europe : l'Italie pourrait frôler les 48 degrés Selon la Commission européenne du tourisme (ETC), le nombre de voyageurs prévoyant de se rendre dans la région méditerranéenne de juin à novembre a diminué de 10% par rapport à l'année dernière. Nouvelles destinations estivales choisies par les touristes pour éviter la chaleur : le Royaume-Uni, le Danemark ou encore la République tchèque. "Les gens attendent le dernier moment pour voir où ces températures extrêmes vont se produire, afin de pouvoir s'adapter", explique Miguel Mirones, président de l'Institut espagnol pour la qualité du tourisme. "Les gens cherchent aussi à bien dormir, ils veulent trouver un endroit avec la fraîcheur des nuits nordiques", estime-t-il. L'Espagne, qui a accueilli plus de 70 millions de touristes étrangers en 2022, tente désormais de protéger l’une de ses principales sources de revenus. Le modèle espagnol de tourisme de masse est remis en cause par le changement climatique. La question des ressources en eau dans un pays en proie à la sécheresse est désormais incontournable.

Partager cet article Copier/coller le lien embed de la vidéo de l'article : Copier

Partager

Tweet

Partager

send

Partager

Tweet

Partager

send

Plus Moins Partager

Envoyer

Partager

Envoyer

Hot Topic

Plus sur le sujet :

Changement climatique