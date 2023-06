Au sein d'un nouveau complexe hôtelier, Samarcande en Ouzbékistan s'est dotée de centres de bien-être qui allient innovation et tradition. Nous avons testé un caisson pressurisé, une chambre de sel et un massage au sable.

Les sites majestueux de Samarcande attirent des visiteurs du monde entier. Cette cité ancienne d'Ouzbékistan était jadis une étape sur la Route de la Soie. Mais aujourd'hui, ses attraits ne s'arrêtent pas là.

Mon voyage débute au nouvel aéroport international de Samarcande, avec son architecture en forme de livre ouvert. Mis en service l'an dernier, il est connecté avec une grande diversité de destinations à travers le monde et constitue une porte d'entrée pratique pour rejoindre la ville.

"Le design de l'aéroport est unique, il représente un livre du célèbre savant Ulugh Beg, "Les Tables astronomiques de Guragan"," nous décrit Dmitry Martynenko, directeur commercial d'Air Marakanda, au sein de l'aéroport international de Samarcande. "Il dispose d'équipements modernes qui permettent d'assurer le service aux passagers selon les normes les plus élevées," ajoute-t-il.

Accompagnement médical

En à peine 15 minutes, nous rejoignons le tout nouveau complexe hôtelier "Silk Road Samarkand". Plusieurs hôtels qu'il renferme sont conçus comme des centres de bien-être. Les différents programmes de soins peuvent durer de quelques jours à deux semaines et peuvent être facilement combinés avec des excursions touristiques. La première chose à faire en arrivant, c'est de consulter un médecin.

"Nos programmes de bien-être sont basés sur la philosophie d'Avicenne, le père-fondateur de la médecine moderne," nous explique Dr Aleksandr Ovcharov, médecin chef du complexe. "Il a allié les pratiques thérapeutiques de l'Orient et de l'Occident et croyait que sans bonne humeur, on ne peut pas être en bonne santé," souligne-t-il.

Un caisson pressurisé à la fonction antioxydante

Nous commençons par tester un caisson pressurisé, un élément clé du programme anti-stress.

"Dans ce caisson pressurisé, la personne respire un air saturé en oxygène," nous indique le Dr Aleksandr Ovcharov. "L'effet le plus important, c'est la fonction antioxydante, où toutes les substances nuisibles sont oxydées et éliminées de l'organisme : c'est l'un des meilleurs moyens de se détendre," affirme-t-il.

La philosophie d'Avicenne de combiner les pratiques de bien-être orientales et occidentales est appliquée sur place dans la variété des options proposées.

Le caisson pressurisé, un élément du programme anti-stress Euronews

Les effets du sel

Nous prenons ensuite, la direction de la chambre de sel qui a aussi une fonction anti-stress, mais pas que...

"La chambre de sel est bénéfique," précise Sultan Muradov, médecin chef adjoint du complexe, "pour le système respiratoire, le système cardiovasculaire et la thyroïde, mais aussi pour lutter contre le stress et elle est très utile en cas d'allergies."

Il y a deux types de sel dans la chambre. L'un provient de l'Himalaya, l'autre de l'Oural.

Au bout d'une heure, on commence à se sentir profondément détendu.

L'espace de relaxation de la chambre de sel Euronews

Une évocation du désert

Le choix est très large en matière de soins dans les hôtels du complexe.

Au Mirage SPA de l'établissement 5 étoiles Minyoun, on peut profiter des offres de bien-être les plus avancées tout en plongeant dans l'histoire, au temps où les caravanes traversaient le désert.

"Samarcande est dans le désert et tout ici a été fait pour que le visiteur se perde dans ces étendues infinies et qu'il sente la vie vibrer en lui, qu'il sente comment la vie palpite," assure Yana Silaeva, directrice des spas du complexe "Silk Road Samarkand".

Le sable est l'élément clé du massage que nous nous apprêtons à tester. Il faut s'allonger sur du sable de quartz spécial. C'est ce que l'on appelle la psammothérapie. Une spécialiste venue de Bali réalise le massage à l'aide de sacs spéciaux remplis de sable.

Le sable de quartz sur lequel nous sommes allongés st chaud, tout comme celui qui se trouve dans les petits sacs, délivre une sensation apaisante.

Le massage de psammothérapie réalisé avec de petits sacs remplis de sable Euronews

Nourriture saine

Pour terminer la journée par une nourriture saine, nous goûtons la salade du menu bien-être qui est proposé. Elle est nommée en l'honneur de Bibi Khanoum, l'épouse du célèbre souverain Tamerlan. L'ingrédient principal de la salade, la poire, était son fruit préféré.

Dans cette préparation, celles-ci sont caramélisées dans du miel d'acacia à girafe. "La poire est un aliment détox naturel, de même que les légumes verts, et le miel d'acacia à girafe est très riche en vitamines et en micronutriments," indique Sergey Pavlukov, chef cuisinier des hôtels centrés sur le bien-être au sein du complexe.

Cette salade est aussi une invitation à découvrir la mosquée Bibi Khanoum de Samarcande, mais ce sera pour une autre journée. Les soins de bien-être invitant plutôt dans l'immédiat, à profiter d'une bonne nuit de sommeil.