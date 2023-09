Nous sommes en 2100. Des nacelles autonomes vous emmènent de votre domicile au terminal et au-delà, et la biométrie vous permet d'accéder en douceur aux aéroports et aux avions à consommation zéro.

À quoi ressembleront les déplacements dans les aéroports en 2100 ?

L'architecte slovène Dušan Sekulić s'est posé la même question. En 2022, il a remporté le deuxième prix du Fentress Global Challenge, un concours international annuel d'architecture imaginant l'expérience aéroportuaire du futur.

Réimaginant la conception de l'aéroport le plus fréquenté au monde, l'aéroport international Hartsfield-Jackson d'Atlanta, aux États-Unis, Dušan Sekulić l'a transformé en un "aéroport drive-in" où les visiteurs de l'aéroport utiliseront des nacelles entièrement autonomes pour glisser en toute transparence depuis leur domicile jusqu'à leur destination.

Ils s'accrocheront ensuite à une "couronne volante" pour voler jusqu'à leur destination. Pour les distances plus longues, les nacelles pourront être chargées sur des avions spéciaux pour voler en "essaim".

"Vous pourriez avoir toute votre maison ou votre chalet d'été à l'intérieur d'une nacelle et la déplacer avec les autres essaims de nacelles de la constellation des ailes volantes jusqu'à votre destination de vacances. Vous pourriez même avoir des personnes qui vivent dans le même quartier et qui ont une destination similaire", affirme Dušan Sekulić, à Euronews Next.

"Donc, d'une certaine manière, l'aéroport du futur n'est que le pont entre la terre et le ciel", ajoute-t-il.

Dušan Sekulić estime qu'il est important de concevoir les futurs aéroports de manière durable.

"Ainsi, cette conception n'est pas seulement faisable, mais elle est en fait également nécessaire. L'avenir est exactement comme nous le prévoyons. Nous devons le prédire vert et nous devons le prédire comme nous le souhaiterions. C'est l'idée du futurisme telle que je la conçois", déclare Dušan Sekulić.

Certaines de ces caractéristiques de conception ne sont peut-être pas très éloignées de la réalité.

Enregistrez-vous et passez les contrôles de sécurité depuis votre voiture autonome

À l'heure actuelle, le nombre de voyageurs aériens est en hausse et il est nécessaire de repenser la conception des aéroports, selon les experts.

"Le plus grand défi actuel est le rythme de croissance de la demande dans l'industrie de l'aviation", assure, à Euronews Next, Robert Feteanu, directeur de l'aviation internationale chez HDR Inc, une société mondiale de conception et d'ingénierie basée aux États-Unis.

"Plus de gens veulent voyager et l'infrastructure vieillit. Selon les prévisions, dans 25 ans, nous doublerons la demande de navigation, la capacité de voyager, ce qui signifie qu'en théorie, si nous continuons à faire comme si de rien n'était, nous devrions doubler notre infrastructure, ce qui n'est pas possible", précise-t-il.

L'année dernière, HDR Inc. a présenté des concepts illustrant certains des avantages rendus possibles par la technologie autonome pour les aéroports.

Parmi eux, l'idée que les passagers pourraient s'enregistrer et subir un premier contrôle de sécurité pendant le trajet dans une voiture sans conducteur organisée par une compagnie aérienne ou un aéroport. Les bagages seraient livrés à un centre de distribution distinct.

À leur arrivée à l'aéroport, les passagers passeraient par un "processus de contrôle dynamique" sur une passerelle mobile équipée d'une technologie de reconnaissance faciale et de scanners à rayons X avancés. Les voyageurs peuvent converser ou se déplacer librement pendant toute la durée du processus.

Bien que cette idée semble futuriste, la technologie nécessaire à la mise en place d'aéroports de ce type est déjà disponible.

La Corée du Sud, par exemple, a mis en place un système de reconnaissance faciale à l'aéroport d'Incheon en juillet, permettant aux passagers de ne pas avoir à scanner leur carte d'embarquement et leur passeport.

Selon l'enquête mondiale sur les passagers réalisée en 2022 par l'Association internationale du transport aérien, 88 % des passagers sont satisfaits du processus biométrique dans son ensemble, et 75 % d'entre eux sont impatients d'utiliser la biométrie au lieu des passeports ou des cartes d'embarquement.

Toutefois, la sécurité des données reste un sujet de préoccupation.

"Je pense qu'il est plus facile de mettre en œuvre la biométrie dans des zones plus favorables à la technologie, comme l'Asie ou le Moyen-Orient. Vous pouvez donc toujours vous tourner vers Incheon, Changi ou Dubaï. Ils sont en quelque sorte des pionniers dans ce domaine", affirme Robert Feteanu.

"Ils essaient de faire les choses différemment parce qu'ils ont tendance à construire à l'avance, à être proactifs et à mettre en œuvre ces choses, alors que les économies plus traditionnelles comme l'Europe occidentale ou l'Amérique du Nord sont un peu plus réactives".

Les aéroports et les avions deviennent zéro émissions

Les technologies visant à rendre les aéroports plus durables sont également testées et déployées.

L'opérateur aéroportuaire public suédois Swedavia, pionnier du transport aérien durable en Europe, s'est fixé pour objectif de rendre tous les vols intérieurs sans énergie fossile d'ici à 2030 et tous les vols en Suède d'ici à 2045.

Si l'on tient compte de tous ces éléments, je pense que l'aviation devrait être le moyen de transport le plus durable à l'avenir... Lena Wennberg Sustainability and Environmental Manager, Swedavia

L'objectif est d'utiliser des avions électriques pour les courtes distances et des avions à hydrogène pour les longues distances, comme les voyages à l'intérieur de l'UE.

Pour les longs courriers, ils envisagent d'utiliser du carburant aviation durable (SAF), que Swedavia prévoit de produire à terme à partir de résidus forestiers en Suède.

La compagnie publique a récemment annoncé un projet de développement et de test d'un avion entièrement électrique de 30 places, l'ES-30, développé par une startup suédoise Heart Aerospace, à l'aéroport de Malmö à l'été 2023.

L'entreprise précise que le modèle d'avion grandeur nature sera testé et utilisé pour faire la démonstration du roulage et de la recharge à l'aéroport.

"Si vous tenez compte du fait que toutes ces choses sont en place, je pense que l'aviation devrait être le moyen le plus durable de voyager à l'avenir parce que vous n'avez pas besoin d'autant d'infrastructures", avance Lena Wennberg, responsable de la durabilité et de l'environnement chez Swedavia, à Euronews Next.

Des brigades de pompiers aux tondeuses à gazon en passant par les bus intra-aéroport, les opérations de Swedavia sont exemptes d'énergie fossile et ses aéroports ont déjà atteint la neutralité carbone en 2020, devenant ainsi le premier opérateur européen à atteindre le niveau zéro en réduisant ses émissions de 10 000 tonnes de dioxyde de carbone par an à partir de 2011.

"Nous avons continuellement réduit nos émissions. C'est vraiment zéro. Il ne s'agit pas d'une compensation ou de ce genre de choses. Nous n'achetons pas de crédits", affirme Lena Wennberg.

Si la compagnie fonctionne avec un taux net de zéro, tous les partenaires travaillant dans les aéroports de Swedavia ne sont pas encore exempts d'énergie fossile.

Swedavia y travaille actuellement, dans l'espoir que l'ensemble de l'aéroport et toutes les entreprises et autres organisations qui y opèrent soient exempts de combustibles fossiles d'ici 2030, conformément à l'initiative "Fossil-Free Sweden" (Suède sans combustibles fossiles) du gouvernement suédois.

Swedavia espère devenir un modèle au niveau international et partager ses connaissances en matière de développement durable grâce à une coopération étroite avec les aéroports d'Europe et du monde entier.

En 2019, 200 aéroports de 45 pays européens se sont engagés à ne plus utiliser de combustibles fossiles d'ici à 2050.

"Cet automne, nous entamons une collaboration avec [entre autres] l'aéroport de Hambourg afin d'améliorer l'utilisation de l'hydrogène dans les aéroports. Un grand nombre d'aéroports des pays baltes [sont également inclus dans ce programme]. Nous essayons donc d'échanger des idées et des expériences entre tous les aéroports dans ce domaine", souligne Lena Wennberg.

"Nous disposons de tous les types de machines, d'outils et de véhicules courants dans la société. Si nous pouvons devenir des émetteurs zéro, tout le monde peut le faire. Ce n'est pas si difficile. Et ce n'est pas si cher non plus", ajoute-t-elle.

