Rome : une ligne de métro sous le Colisée

La construction de la nouvelle ligne devrait prendre 10 ans et s'annonce comme l'un des projets les plus complexes du monde.

Ces travaux pharaoniques, d'un coût évalué à près de 3 milliards d'euros, devraient être achevés d'ici 2034.

La ligne de métro, en préparation depuis 20 ans, a été retardée par des problèmes financiers et surtout par des fouilles archéologiques nécessaires en raison des ruines souterraines des civilisations romaines impériales et médiévales qui se trouvent sur son passage.

Les travaux du nouveau métro à Rome le 23 mai 2024 Domenico Stinellis/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Une fois terminée, la ligne C passera sous certains des sites culturels les plus importants du monde, le Colisée, la colonne Trajane et la basilique de Maxence et Constantin, le plus grand bâtiment du Forum Romain, avant de rejoindre son terminus au Vatican.

Les travaux sont dans la phase préliminaire, il s'agit de creuser un mur de soutènement de 85 mètres de profondeur autour du périmètre de la future station baptisée Piazza Venezia.