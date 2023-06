Voyager sans avion : voici les meilleurs nouveaux itinéraires ferroviaires européens

Par Euronews Travel

Une liste complète des nouveaux itinéraires ferroviaires classés par pays européen.

Alors que les voyages sans avion connaissent un succès grandissant en Europe, et en première ligne les voyages en train. La dernière route internationale devrait relier trois villes sous le radar en Belgique, en Allemagne et aux Pays-Bas.

Changer votre façon de voyager est l'un des meilleurs moyens de réduire votre empreinte carbone. A titre d'exemple, un vol Londres-Paris émet 14 fois plus de CO2 qu'un voyage en train. Heureusement, les pays de l'UE investissent dans des chemins de fer qui offrent des connexions meilleures - et plus rapides.

Des trains de nuit économiques aux voies rapides, voici tous les derniers itinéraires ferroviaires européens.

Autriche

Vienne à Paris avec Nightjet

Depuis 2016 , la société ferroviaire nationale autrichienne ÖBB est à l'avant-garde de la renaissance des trains-couchettes en Europe avec Nightjet. Fin 2021, elle a lancé une nouvelle ligne entre Vienne et Paris via Salzbourg et Munich.

Le trajet dure 14 heures et circule trois fois par semaine dans les deux sens, avec des prix allant d'environ 30 € pour un siège à 120 € et plus pour un compartiment privé.

À l'été 2023, Nightjet lancera des trains de nouvelle génération qui rivaliseront de confort avec les vols de première classe. Attendez-vous à des bornes de recharge sans fil, à une connexion Wi-Fi gratuite, à un local à vélos et à des équipements de sports de neige et à des compartiments privés avec leurs propres douches et toilettes.

Vienne à Gênes et La Spezia avec Nightjet

Le nouvel horaire 2023 de Nightjet a vu son service Vienne/Munich vers Milan étendu à Gênes et La Spezia en Italie. De là, vous pouvez prendre des trains vers Monaco, Nice et les Cinque Terre.

Belgique

Bruxelles à Berlin via Amsterdam avec European Sleeper

Longtemps attendue, European Sleeper, une coopérative sociale belgo-néerlandaise, lance sa première route - de Bruxelles à Berlin via Amsterdam - le 25 mai.

Avec un seul changement, les passagers de l'European Sleeper peuvent se rendre à Paris, Londres, Prague et Varsovie. À partir de 2024, il est prévu d'étendre le service à Dresde et Prague.

Liège à Aachen et Maastricht avec Arriva, SNCB et NS (décembre 2023)

Un nouveau service ferroviaire dans trois pays reliera Aix-la-Chapelle en Allemagne, Liège en Belgique et Maastricht aux Pays-Bas.

Le projet est une collaboration entre Arriva (qui fait partie du groupe allemand Deutsche Bahn), SNCB (la Société nationale des chemins de fer belges) et NS (Nederlandse Spoorwegen).

République tchèque

Prague à Zurich avec ČD

En décembre 2022, l'opérateur ferroviaire national de la République tchèque České dráhy (ČD) a lancé un nouveau service de couchettes reliant Prague à Zurich, avec des arrêts à Francfort et à Bâle en cours de route.

Le trajet de nuit , relance d'un service fermé en 2017, prendra un peu moins de 14 heures. Les voyageurs auront un certain nombre d'options tarifaires différentes, des couchettes à six lits aux compartiments de luxe avec toilettes et douches privatives.

Les billets pour une couchette dans une couchette à six lits commencent à partir de 49,90 €.

France

Paris à Aurillac avec la SNCF (décembre 2023)

Le train de nuit Paris-Aurillac, qui a été mis hors service au début des années 2000, devrait faire son retour plus tard cette année.

SNCF Voyageurs a annoncé que les trains de nuit Le Pyrénéen et L'Occitan relieront la capitale française à la commune du centre-sud à partir du 10 décembre 2023.

Un train quotidien desservira la ville du Cantal pendant les périodes de vacances, et les vendredis et dimanches soirs dans chaque sens le reste du temps.

Cela fait partie d'une initiative plus large visant à relancer les trains de nuit du pays, qui comprenait jusqu'à présent les services Paris-Nice et Paris-Lourdes.

Paris à Berlin avec TGV (2024)

La France et l'Allemagne ont annoncé une nouvelle ligne TGV entre Paris et Berlin qui devrait commencer à fonctionner en 2024.

Actuellement, un trajet entre les deux capitales oblige les voyageurs à changer dans une gare distincte comme Cologne ou Francfort. La nouvelle liaison à grande vitesse permettrait aux passagers d'effectuer le trajet en sept heures environ.

Paris à Venise avec les trains de minuit (2025)

La startup française Midnight Trains devrait relier la France et l'Italie avec un nouveau service de train de nuit Paris-Venise via Milan à partir de 2025, soutenu par la Commission européenne. Cela rendra plus rapide et plus simple pour les voyageurs britanniques de prendre le train pour l'Italie.

Paris à Madrid avec Trenitalia (début fin 2024)

En décembre 2022, FS Italiane Group - le propriétaire du chemin de fer national italien Trenitalia - a annoncé des plans pour une nouvelle liaison ferroviaire à grande vitesse Frecciarossa entre Paris et Madrid.

Le nouveau train reliera Paris et Barcelone, où le service à grande vitesse existant dessert déjà la capitale espagnole. Son lancement est prévu fin 2024, avec des indices selon lesquels d'autres services pourraient relier Madrid à l'Italie via la France.

Allemagne

Berlin à Stockholm avec Snälltåget

La compagnie ferroviaire suédoise Snälltåget a redirigé son service ferroviaire Berlin - Malmö via Hambourg et le Danemark, tout en l'étendant jusqu'à Stockholm. Le trajet complet dure un peu moins de 17 heures avec des prix pour le service direct d'environ 50 €.

Munich à Gênes et La Spezia avec Nightjet

Le nouvel horaire 2023 de Nightjet a vu son service Vienne/Munich vers Milan étendu à Gênes et La Spezia en Italie. De là, un voyage vers Monaco, Nice et les Cinque Terre est possible.

Stuttgart à Zagreb et Rijeka avec Nightjet et EuroNight

Dans son nouvel horaire 2023, Nightjet a étendu son service de trains-couchettes de Munich à Venise, Ljubljana et Zagreb pour commencer à Stuttgart, en Allemagne.

En saison, l'itinéraire se rendra également à la ville côtière croate de Rijeka, avec un temps de trajet total d'environ 15 heures.

Le Nightjet à destination de Venise passe par Munich, Salzbourg et Trévise, tandis que le service vers les capitales croates et slovènes est assuré par les chemins de fer croates H® et les chemins de fer slovènes S® dans le cadre de l'EuroNight d'ÖBB.

Italie

Gênes à Naples avec NTV Italo

Fin 2021, la compagnie ferroviaire à grande vitesse italienne NTV Italo a lancé un service de Gênes reliant la ville portuaire auparavant mal connectée du nord-ouest de l'Italie au sud du pays.

Le trajet de Gênes à Naples prend un peu moins de sept heures et coûte environ 80 € aller-retour.

Milan à Paris avec Frecciarossa

Toujours fin 2021, Frecciarossa - la branche à grande vitesse de l'opérateur ferroviaire national italien Trenitalia - a lancé un nouveau train chic entre Milan et Paris.

Plus rapide et plus luxueux que les services précédents sur cet itinéraire, le train met un peu moins de sept heures. Les billets sont aussi bon marché que 29 € - mais profitez d'un tarif « exécutif » pour voyager dans un fauteuil confortable.

Portugal

Porto à Lisbonne et Vigo avec le réseau ferroviaire à grande vitesse ibérique (construction à partir de 2024). Le Portugal a approuvé les plans d'une ligne ferroviaire à grande vitesse entre Lisbonne, Porto et Vigo. Il fera partie du réseau ferroviaire à grande vitesse ibérique plus large qui unit le pays et le relie à l'Espagne.

Actuellement, il faut près de trois heures pour voyager en train entre Porto et Lisbonne. La nouvelle liaison ferroviaire réduira le temps de trajet à seulement 1h15. A terme, la nouvelle ligne reliera les villes portugaises à Vigo en Espagne.

Pays-Bas

Amsterdam vers l'Autriche avec Ski Express de TUI

Les amateurs de sports d'hiver se préparent au lancement d'un nouveau train de nuit entre Amsterdam et certaines des plus grandes stations de ski d'Autriche.

Le "Ski Express" de TUI partira d'Amsterdam tous les vendredis soirs entre le 23 décembre et le 31 mars. Après avoir quitté la capitale néerlandaise à 17h30, le service s'arrêtera à Utrecht, puis continuera directement vers l'Autriche.

Amsterdam à Zurich avec Nightjet

Le pionnier autrichien des trains de nuit, Nightjet, a lancé fin 2021 un itinéraire entre Amsterdam et Zurich. Il part à 20h30 et arrive à 8h05.

Les options de couchage vont des couchettes (à partir d'environ 60 €) aux cabines couchettes (à partir d'environ 120 €).

Amsterdam à Barcelone avec European Sleeper (printemps 2025)

L'opérateur ferroviaire néerlando-belge European Sleeper, qui sera bientôt lancé, espère lancer un nouveau service de train de nuit d'Amsterdam à Barcelone au printemps 2025. Cela améliorerait considérablement les liaisons ferroviaires nord-sud en Europe.

Amsterdam à Berlin avec Qbuzz (janvier 2027)

Qbuzz profite du paquet ferroviaire "accès libre" de l'UE en postulant pour trois nouvelles liaisons ferroviaires : Amsterdam à Eindhoven, Amsterdam à Berlin et Amsterdam à Paris.

S'ils sont approuvés par l'Autorité néerlandaise des consommateurs et des marchés (ACM), ils pourraient être opérationnels à partir de janvier 2027.

Espagne

Madrid à Alicante et Valence avec Ouigo, Avlo et Iryo

En novembre 2022, Ouigo, propriété de la SNCF, a lancé une nouvelle ligne à grande vitesse et à bas prix entre Madrid et Valence. À partir de l'été 2023, il circulera également jusqu'à Alicante. Les billets seront initialement au prix de 9 € aller simple avec une valise, mais coûteront environ 30 € après la période de lancement.

Mais Aryo de Renfe est sur le point de le battre - l'opérateur à bas prix lancera son propre service Madrid-Alicante le 27 mars à partir de seulement 7 €. Iryo lancera un service similaire le 2 juin.

En 2023 et 2024, Ouigo prévoit d'étendre son service pour atteindre Cordoue, Séville, Malaga et la Costa del Sol.

Barcelone à Madrid avec Iryo

Voyager entre la capitale espagnole et sa principale ville touristique est devenu plus rapide et moins cher en novembre 2022 avec ce nouveau service ferroviaire à grande vitesse d'Iryo.

Iryo - un consortium entre la compagnie aérienne espagnole Air Nostrum et la compagnie ferroviaire italienne Trenitalia - propose 16 trains aller-retour par jour entre Barcelone et Madrid, prenant aussi peu que 2,5 heures dans chaque sens et ne coûtant que 18 €.

Le 31 mars 2023, l'opérateur ferroviaire low-cost lancera également un service entre Malaga, Madrid et Cordoue, avec un temps de trajet de trois heures. À partir de juin 2023, l'Avlo de Renfe reliera également Madrid à Malaga et Séville.

Madrid à Marseille via Barcelone avec Renfe (mi 2023)

Le réseau ferroviaire public espagnol devrait lancer de nouveaux services AVE à grande vitesse vers la France en 2023. Les trains devraient initialement circuler un jour sur deux, mais seront ensuite augmentés jusqu'à deux fois par jour.

Barcelone à Lyon via Montpellier et Nîmes avec Renfe (mi 2023)

Le projet de Renfe d'étendre ses services ferroviaires en France comprend un autre nouvel itinéraire qui devrait être lancé plus tard cette année entre Barcelone et Lyon.

D'autres liaisons vers Paris sont attendues d'ici la fin de l'année.

Slovénie

Ljubljana à Budapest avec les chemins de fer hongrois

Lancé en décembre 2021, le train des chemins de fer hongrois de Ljubljana, en Slovénie, à Budapest, en Hongrie , traverse Graz en Autriche pour une balade panoramique. Le trajet dure 7,5 heures et les prix commencent à 16 € par trajet.

Suède

Stockholm à Hambourg avec SJ EuroNight

Lancé en septembre 2022, le train de nuit Stockholm Central-Hambourg-Altona est alimenté par des énergies renouvelables. Il part tous les jours à 17h30 et arrive à 6h30, en passant par Copenhague en cours de route.

L'option la moins chère est une place dans une calèche (à partir de 25 €). Un lit en compartiment commun à partir de 45 €, tandis qu'un compartiment privatif pour deux personnes avec lavabo démarre à 165 €. Les compartiments privatifs de 1 à 3 personnes disposent de leur propre douche, toilettes et petit-déjeuner à partir de 205 € environ. Des compartiments de train acceptant les animaux domestiques sont également disponibles.

Combiné avec les services Eurostar et Deutsche Bahn existants, le service peut également être utilisé pour voyager de Londres à Stockholm en moins de 24 heures.

Suisse

Zurich à Rome avec Nightjet

Lors d'une conférence de presse en 2020, Nightjet a annoncé qu'il lancerait un nouveau train de nuit entre Zurich et Rome à l'hiver 2022. Il reste à voir si les plans se dérouleront comme prévu. Actuellement, les seules routes de Rome de l'opérateur incluent Vienne, Salzbourg, Villach et Munich.

Royaume-Uni

Londres à Bordeaux avec HS1 (vers 2026)

La compagnie britannique High Speed ​​1 (HS1), qui exploite la ligne ferroviaire du tunnel sous la Manche, se prépare à lancer une nouvelle route reliant Londres à Bordeaux. Actuellement, les passagers doivent passer par Paris pour rejoindre la région viticole française, avec un temps de trajet de près de six heures. La nouvelle ligne contournera la capitale et réduira le temps de trajet à environ cinq heures.