Par Servet Yanatma (adapté de l'anglais)

Sans surprise, les 15 villes européennes qui bénéficient du plus grand nombre d'heures d'ensoleillement se trouvent toutes sur les rives de la Méditerranée.

Le moteur de recherche de locations de vacances Holidu a analysé la météo des 300 villes les plus peuplées d'Europe entre 2009 et 2021, en se basant sur les données de World Weather Online. Voici les résultats.

Les côtes méditerranéennes espagnoles et italiennes en tête

Sans surprise, les villes les plus ensoleillées d'Europe se trouvent sur les bordds de la grande bleue. L'Espagne et l'Italie dominent outrageusement le top 15, avec 10 villes espagnoles et 3 italiennes dans la liste.

Ce classement reflète le nombre moyen d'heures d'ensoleillement par mois dans chaque ville, plutôt que de comparer les températures.

Les villes européennes les plus ensoleillées

La colonne de droite présente la durée moyenne d'ensoleillement mensuel. Données World Weather Online

Si l'on examine de plus près les dix villes les plus ensoleillées, on constate que quatre d'entre elles sont situées dans le sud et le sud-est de l'Espagne, et trois sur l'île italienne de Sicile.

1. Alicante en Espagne, pour une dose quotidienne de vitamine C

Située sur la côte sud-est de l'Espagne, Alicante est la ville d'Europe qui compte le plus grand nombre d'heures d'ensoleillement avec 349 heures en moyenne par mois. Sachant qu'un mois moyen compte 730 heures au total, y compris les heures de nuit, les amateurs de soleil pourront difficilement être plsu comblés. Environ la moitié de la journée, tous les jours, est ensoleillée à Alicante.

Le littoral de la Costa Blanca possède de magnifiques plages pour les sports nautiques. Lorsque le soleil se couche, la vieille ville colorée de Barrio Santa Cruz vous divertira avec ses rues étroites, ses musées, ses restaurants et sa vie nocturne animée.

Alicante bénéficie en moyenne de 349 heures d'ensoleillement par mois. Canva

2. Catane, Italie : Pour le soleil, le sable et la cuisine de rue sicilienne

Catane, sur la côte orientale de la Sicile, bénéficie en moyenne de 347 heures de soleil par mois.

La vieille ville baroque de la ville est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, ce qui lui confère une histoire et une culture riches. Outre les plages magnifiques, vous pourrez également déguster la délicieuse cuisine de rue sicilienne, comme les arancini et les cannoli.

Catane bénéficie en moyenne de 347 heures de soleil par mois. Canva

3. Murcie, Espagne : Pour une escapade ensoleillée loin de Madrid

Avec une moyenne de 346 heures de soleil par mois, des hivers doux et des étés longs, Murcie offre des eaux chaudes toute l'année sur la côte sud-est de l'Espagne.

Cette ville universitaire a récemment été reliée à Madrid par un train à grande vitesse.

Plus au sud, le district côtier de Costa Cálida possède de longues plages parfaites pour la baignade et les sports nautiques.

Murcie bénéficie en moyenne de 346 heures de soleil par mois. Canva

4. Malaga, Espagne : Pour l'art et les bains de soleil

La ville portuaire de Malaga, sur la côte sud de l'Espagne, bénéficie en moyenne de 345 heures de soleil par mois.

La ville offre une grande variété d'hôtels et de stations balnéaires pour les visiteurs à la recherche de plages de sable.

Malaga est également la ville natale du peintre et sculpteur espagnol Pablo Picasso, un musée lui y est consacré.

Malaga bénéficie en moyenne de 345 heures de soleil par mois. Canva

5. Messine, Italie : Pour des plages le long de deux côtes

Messine, dans le nord-est de la Sicile, juste en face de la Calabre et du continent, bénéficie en moyenne de 345 heures de soleil par mois.

Cette ville portuaire est une destination populaire pour les bateaux de croisière. Elle offre de longues étendues de côtes magnifiques parsemées de plages et de sites historiques.

Messine bénéficie en moyenne de 345 heures de soleil par mois. Canva

6. Valence, Espagne : Pour la paella et les fêtes

Avec une moyenne de 343 heures de soleil par mois, Valence est la sixième ville la plus ensoleillée d'Europe.

La ville compte des plages de sable et la possibilité de pratiquer des sports nautiques.

C'est aussi le berceau de la paella, un plat de fruits de mer emblématique de la région. Ne manquez pas de l'accompagner d'une Agua de Valencia, un célèbre cocktail à base de champagne ou de cava mélangé à du jus d'orange, de la vodka et du gin.

Valence bénéficie en moyenne de 343 heures de soleil par mois. Canva

7. Nice, France : Pour les promenades en bord de mer

La France entre dans la liste des destinations ensoleillées avec Nice, qui bénéficie en moyenne de 342 heures de soleil par mois.

Située sur la Côte d'Azur, Nice offre des plages de sable et des restaurants de premier ordre. C'est aussi une ville réputée pour sa culture et son architecture.

Nice bénéficie en moyenne de 342 heures de soleil par mois. Canva

8. Las Palmas, Espagne : Pour les plages urbaines

Située sur les îles Canaries en Espagne, juste au large de la côte nord-ouest de l'Afrique, Las Palmas est une destination de voyage très prisée.

Avec une moyenne de 341 heures de soleil par mois, le climat agréable tout au long de l'année continue d'attirer les visiteurs pendant les mois creux.

Même en octobre et novembre, la température moyenne à Las Palmas est de 21 degrés.

Las Palmas bénéficie en moyenne de 341 heures de soleil par mois. Canva

9. Grenade, Espagne : Pour une architecture ensoleillée

Grenade, en Espagne, abrite l'impressionnant palais de l'Alhambra. Avec une moyenne de 341 heures de soleil par mois, la ville andalouse attire les visiteurs tout au long de l'année.

Une multitude d'héritages culturels s'y croisent et se reflètent magnifiquement dans l'architecture et la vie quotidienne de la ville.

Montefrio, Grenade / Grenade bénéficie en moyenne de 341 heures de soleil par mois. Canva

10. Palerme, Italie : Pour un goût d'histoire

L'Italie compte trois villes dans le top 15, toutes situées en Sicile.

Avec une moyenne de 340 heures de soleil par mois, Palerme est une destination parfaite pour les amateurs de soleil et de culture.

La ville offre une authentique cuisine de rue sicilienne, le plus grand opéra d'Italie et de nombreux autres bâtiments historiques classés au patrimoine mondial de l'UNESCO.

Palerme bénéficie en moyenne de 340 heures de soleil par mois. Canva

Les villes européennes les plus pluvieuses

Vous aimez danser sous la pluie ? Réservez un voyage dans l'une des villes les plus pluvieuses d'Europe.

La colonne de droite indique le nombre moyen de jours pluvieux par mois. Données World Weather Online

Royaume-Uni et pluie vont de pair veut le cliché... et les données le confirment ! Quatre des dix villes les plus pluvieuses d'Europe sont situées au Royaume-Uni.

Holidu a analysé les 300 villes les plus peuplées d'Europe en se basant sur les données de World Weather Online entre 2009 et 2022.

Bergen, en Norvège, est la ville la plus pluvieuse d'Europe, avec 12,7 jours de pluie par mois en moyenne.

Bergen, en Norvège, est la ville la plus pluvieuse d'Europe. Canva

Les villes britanniques de Sunderland et Glasgow enregistrent toutes deux une moyenne de 11 jours de pluie par mois, suivies de Brasov en Roumanie et d'Augsbourg en Allemagne.

L'Italie et l'Espagne abritent les villes les plus ensoleillées d'Europe, mais elles comptent également trois et deux des villes les plus pluvieuses, respectivement, à savoir Milan et Vigo.