Le monopole d'Eurostar sur les trains transmanche, qui dure depuis 30 ans, pourrait être sur le point de prendre fin.

Evolyn, le rival de l'Eurostar, devrait mettre ses premiers trains en circulation, en 2025.

La start-up spécialisée dans les trains à grande vitesse se prépare à lancer un service transmanche entre Londres et Paris.

"Ce serait la première fois, après 30 ans de monopole d'Eurostar, qu'un concurrent entre sur le marché", affirme un porte-parole d'Evolyn à l'agence de presse Reuters.

Mercredi, Evolyn a déclaré avoir accepté d'acheter 12 trains à la multinationale française Alstom, fabricant de matériel roulant. Cet accord pourrait être étendu à 16 trains, précise Evolyn dans un communiqué.

Alstom a déclaré dans un courriel qu'il "confirme être en discussion avec Evolyn". Le constructeur de l'emblématique TGV français n'a pas fourni d'autres détails.

Qui possède Evolyn, le concurrent de l'Eurostar ?

L'investissement total dans le projet Evolyn s'élève à 1,16 milliard d'euros, annonce Evolyn dans un communiqué, ajoutant que les trains devraient commencer à circuler en 2025 et que le service sera pleinement opérationnel en 2026.

"Les propriétaires ou actionnaires de ce consortium sont des partenaires français et britanniques, à la fois des industriels et des fonds d'investissement, ainsi que des financiers, des professionnels ferroviaires de longue date et des fonds internationaux intéressés par le projet", a indiqué, mercredi à Reuters, un porte-parole d'Evolyn.

Il n'a pas précisé qui étaient exactement les investisseurs du projet, ni quelle était leur participation, étant donné qu'il s'agit d'un projet en cours de finalisation.

Jorge Cosmen, de la famille d'industriels espagnols qui a investi massivement dans la société britannique d'autocars et de trains Mobico - anciennement National Express - est le PDG d'Evolyn.

Cependant, Mobico a déclaré à Reuters par courriel mercredi qu'elle ne faisait pas partie du consortium.

Le tunnel sous la Manche est conçu pour accueillir près du double du trafic ferroviaire actuel.

Eurostar est une entreprise lucrative qui relie Londres et l'Europe continentale par le biais de trains à grande vitesse. En 2022, elle a réalisé un bénéfice record de 332 millions d'euros.

La société a annoncé, en juin, que le nombre de passagers sur sa ligne Londres-Pays-Bas avait plus que doublé par rapport aux niveaux antérieurs à la pandémie.

Mais cette liaison populaire pourrait être suspendue à partir de juin 2024 en raison de travaux de rénovation de la gare principale de la capitale néerlandaise.

Getlink, l'opérateur français de l'infrastructure du tunnel sous la Manche, écrit, dans un communiqué, que l'annonce d'Evolyn "confirme le potentiel de croissance du marché du transport ferroviaire de passagers transmanche". Il précise encore que l'infrastructure était conçue pour accueillir près du double du trafic ferroviaire actuel.

"Le tunnel sous la Manche fonctionne sur la base d'un "accès ouvert", garantissant un droit d'accès égal à tout opérateur ferroviaire voyageant entre les réseaux britannique et européen", révèle Getlink.

Où iront les trains Evolyn ?

Evolyn prévoit un service sans arrêt entre Londres St Pancras International et Paris Nord, selon le magazine industriel britannique Railway Gazette.

Des arrêts dans le nord de la France pourraient être ajoutés à l'avenir, mais aucun autre itinéraire n'est prévu à ce stade.

Les plans sont en cours d'élaboration depuis trois ans et des discussions sur les droits d'accès aux voies sont en cours.