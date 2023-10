A la découverte des merveilles de l'hiver en train de nuit

Cet hiver, évadez-vous sur la côte française grâce à de nouveaux trains de nuit.

PUBLICITÉ

Vous préparez déjà vos vacances de Noël ? La France est sur le point d'ouvrir aux vacanciers de nouvelles lignes ferroviaires.

Du retour de la ligne Paris/Bourg-Saint-Maurice de l'opérateur Ouigo au nouveau train de nuit à destination de la côte méditerranéenne, de nouvelles aventures vous tendent les bras.

Les réservations pour décembre des nouvelles lignes SNCF sont désormais accessibles. Voici quelques destinations de choix.

Passer l'hiver sur la côte méditerranéenne

Avec le lancement d'un nouveau service Intercités de Nuit entre Paris et Cerbère, vous pouvez passer les mois d'hiver sous des cieux - un peu - plus cléments.

Le train de nuit voyagera le long de la côte méditerranéenne française, desservant des villes telles que Nîmes, Montpellier, Sète, Agde et Béziers, avant de reprendre ses arrêts habituels de Narbonne à Cerbère. Il circulera tous les jours pendant les vacances scolaires et les vendredis et dimanches soirs le reste de l'année.

Bien que la côte française soit plus connue pour ses plages et ses randonnées, ses villes se transforment en merveilles hivernales pendant la basse saison. Rendez-vous à Narbonne et à Montpellier pour des marchés de Noël animés.

Noël à Montpellier. Canva

Prendre un train de nuit pour Lourdes et découvrir le sens de Noël

Lourdes est renommée pour son sanctuaire de guérison Notre-Dame de Lourdes qui, pendant la saison des fêtes, s'anime avec musique, processions et crèches.

Le lancement en décembre de la nouvelle ligne de train Intercités de Nuit vous permettra de vous endormir à Paris et de vous réveiller dans ce célèbre site de pèlerinage catholique.

Lorsque vous ne profitez pas des eaux miraculeuses de la grotte de Massabielle, vous pouvez préparer vos skis et vous rendre à Hautacam pour pratiquer les sports d'hiver.

Le nouveau train de nuit circulera tous les jours à partir du 10 décembre via Dax, Bayonne, Orthez, Pau et Tarbes.

Prenez le train pour aller voir le sanctuaire de Notre-Dame de Lourdes Canva

Découvrez la Provence cachée en train de Paris à Toulon

Vous pourrez bientôt vous rendre jusqu'à Toulon en empruntant Ouigo Grande Vitesse, le TGV à bas prix de la SNCF.

La nouvelle liaison au départ de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle est lancée le 10 décembre à raison d'un aller-retour par jour. Elle vous emmènera jusqu'à la ville portuaire méditerranéenne de Toulon, un joyau caché de la Provence avec ses plages de sable et sa riche histoire navale.

La Côte d'Azur n'est peut-être pas le choix le plus évident pour des vacances d'hiver. Mais pendant les fêtes de fin d'année, la place principale de Toulon brille de mille feux avec son marché de Noël et sa crèche.

Le nouveau service ferroviaire passera par la gare de Marne-La-Vallée Chessy de Disneyland Paris, Lyon Saint-Exupéry et Aix-en-Provence. Actuellement, ce trajet nécessite un ou deux changements de train à Lyon ou à Marseille.

Faites de Bourg-Saint-Maurice votre base pour partir à l'aventure dans les Alpes

Pour une escapade hivernale plus traditionnelle, prenez le nouveau Ouigo Grande Vitesse de Paris Gare de Lyon à Bourg-Saint-Maurice. Le service sera de retour pour la saison du 14 décembre au 24 mars.

Située à proximité de la frontière italienne, Bourg-Saint-Maurice se trouve au pied du domaine skiable des Arcs, ce qui en fait un excellent point de départ pour des vacances de sports d'hiver. Un funiculaire vous emmène de la ville à la station de ski Arc 1600 en seulement sept minutes.

Après une journée sur les pistes, vous pourrez vous réchauffer avec un vin chaud au marché de Noël de Bourg-Saint-Maurice (du 15 au 17 décembre).