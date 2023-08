Vous vous demandez quelles sont les meilleures villes européennes en matière d'art ? Musées, festivals ou encore écoles d'arts et de design dessinent des classements qui réservent quelques surprises.

Vous planifiez un voyage en ville, une installation dans une ville européenne, réfléchissez à l'endroit où étudier l'art ou êtes tout simplement curieux de savoir quelles villes européennes ont le plus à offrir sur le plan artistique ?

L'entreprise posterXXL, l'un des principaux revendeurs en ligne de produits photo personnalisés en Allemagne, a collecté, analysé et classé les villes les plus artistiques d'Europe.

Le classement - forcément subjectif - a été établi en se basent sur le nombre de galeries d'art, de bâtiments conçus par des architectes célèbres, d'écoles d'art, de festivals artistiques, ainsi que le nombre d'artistes contemporains nés dans la ville.

En première place du classement, la capitale britannique Londres.

Les villes les plus artistiques d'Europe, selon posterXXL. posterXXL

Les autres destinations du quintette qui se distinguent sont Amsterdam, Rome, Édimbourg et Oslo. Berlin manque de peu le top 5 et Paris n'arrive qu'en 10e position, Milan, Helsinki et Lyon devançant la capitale française.

Les meilleures villes européennes pour les musées

European ranking for art galleries posterXXL

Londres (Angleterre) Prague (République tchèque) Paris (France) Amsterdam (Pays-Bas) Milan (Italie)

Londres arrive en tête du classement pour les musées. De Turner à Van Gogh, la National Gallery abrite certaines des peintures les plus célèbres du monde ; le Design Museum vaut vraiment le détour, tout comme le Natural History Museum et le Science Museum. Et n'oublions pas la Tate Modern, l'une des institutions les plus prestigieuses en matière d'art moderne.

Prague arrive en deuxième position, avec la Galerie nationale (Národní galerie Praha) et le musée Kampa, deux de ses destinations artistiques les plus populaires. Paris arrive en troisième position, avec le Centre Pompidou, qui abrite la plus grande collection d'art moderne d'Europe, le musée de l'Orangerie et, bien sûr, le Louvre.

Bâtiments architecturaux remarquables

European cities for architecture buildings posterXXL

Cologne (Allemagne) Helsinki (Finlande) Anvers (Belgique) Leeds (Angleterre) Valence (Espagne)

Londres rétrograde à la 12e place, dépassée par des villes comme Lyon, Glasgow et Valence dans le classement des meilleures villes pour l'architecture. Cologne s'empare de la première place, se distinguant par des bâtiments conçus par des architectes célèbres, tels que l'imposante Mosquée centrale de Cologne ou la Tour de Cologne.

Plus au nord, Helsinki occupe la deuxième place, avec la bibliothèque universitaire ou le musée national. Anvers arrive en troisième position, avec des bâtiments tels que la moderne Havenhuis ou l'imposante gare d'Antwerpen Centraal.

Les festivals d'art incontournables

Art festivals in Europe posterXXL

Amsterdam (Pays-Bas) Brême (Allemagne) Lyon (France) Londres (Angleterre) Hanovre (Allemagne)

Amsterdam remporte la palme dans le classement des festivals d'art. Plus de 100 artistes exposent leurs œuvres à This Art Fair et les amateurs de performances artistiques et de musique non conventionnelles en ont pour leur argent au No Art Festival.

L'ArtFest de Brême, organisé par les étudiants de l'université Jacobs, et La Strada, qui célèbre l'art de la rue, valent à la ville allemande la deuxième place du podium. Le top 3 est complété par Lyon, qui bénéficie d'une scène artistique florissante, au premier rang de laquelle la Biennale de Lyon, qui s'est imposée comme un événement important pour l'art contemporain en France et en Europe.

Dans le Top 10, c'est l'Allemagne qui tient le haut du pavé, avec 4 places sur 10.

Écoles d'art européennes réputées

European cities for art schools posterXXL

Rome (Italie) Oslo (Norvège) Londres (Angleterre) Turin (Italie) Amsterdam (Pays-Bas)

Les écoles d'art sont essentielles à la prospérité d'une métropole artistique. Selon les résultats de posterXXL, Rome occupe la première place avec des universités telles que l'Université des beaux-arts de Rome (RUFA) ou l'Accademia delle arti Roma.

Oslo offre également de nombreuses possibilités aux jeunes artistes, avec des établissements de formation tels que l'Académie nationale des arts d'Oslo ou l'École d'architecture et de design d'Oslo. Londres arrive en troisième position et reste l'une des destinations les plus populaires pour étudier l'art et le design. Faites votre choix : le Royal College of Art, l'University of the Arts London, la Goldsmiths University, la Slade School of Fine Art, l'Imperial College London.

Dans le Top 10, la France compte les écoles d'art les plus recherchées, avec Toulouse, Paris et Lyon.

Lieux de naissance d'artistes contemporains célèbres

European cities for artists posterXXL

Londres (Angleterre) Paris (France) Amsterdam (Pays-Bas) Vienne (Autriche) Berlin (Allemagne)

Londres occupe la première place du classement posterXXL en ce qui concerne les artistes contemporains. La ville anglaise est le berceau de nombreux artistes tels que Tracey Emin, Antony Gormley, James Nares et Richard Hamilton.

Paris suit de près, car la capitale française a également donné naissance à des artistes contemporains de renom, comme Sophie Calle, Christian Boltanski ou Camille Henrot. Amsterdam occupe la troisième place du classement, avec des artistes comme Saskia de Brau, Rob Scholte et Inez Van Lamsweerde, qui sont nés dans la ville néerlandaise.