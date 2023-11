Montanejos offre aventures et détente dans la région de Valence en Espagne

Découvrez Montanejos, un paradis pour les amoureux de l'eau qui offre aventure et détente au milieu d'une beauté naturelle pittoresque.

PUBLICITÉ

Dans cet épisode d'Adventures, la journaliste d'Euronews Cristina Giner se rend à Montanejos, un paradis naturel qui a un lien particulier avec l'eau. Les visiteurs peuvent y pratiquer des sports d'aventure sur la rivière ou des activités plus relaxantes dans les sources de la région.

La rivière Mijares est le cours d'eau le plus agité de la Communauté de Valence et les amateurs d'adrénaline apprécieront prendre les rames et faire du rafting sur ses eaux mouvementées. Les rapides ont été déclarés de classe III en raison des fortes vagues et des obstacles.

Creusées dans le canyon de la rivière, l'eau des piscines naturelles venant des sources coule à 25ºC. Ces eaux riches en minéraux sont jugées bénéfiques pour les maux d'estomac et les problèmes rénaux.

La légende raconte que le roi Abu Zeit aurait fait construire un hammam alimenté par les eaux thermales de la source pour préserver la beauté de ses femmes. En 1863, les sources ont été déclarées ouvertes au public et les riches citoyens de Valence ont commencé à les fréquenter, souvent dans le but de guérir des maladies.

Que vous soyez à la recherche de nature, d'aventure ou de détente, Montanejos saura vous combler.