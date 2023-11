De ses immenses caves souterraines à ses vignobles vallonnés, les régions vinicoles de Moldavie ont de quoi satisfaire tous les œnophiles. Notre journaliste part à la découverte de sa culture et de ses traditions.

La Moldavie est un petit pays qui voue une grande passion au vin et dont les traditions viticoles remontent à des millénaires. Elle détient la plus forte concentration de vignobles au monde et compte deux des plus grandes caves à vin souterraines du monde.

Dans cet épisode d'Explore, la journaliste d'Euronews, Anca Ulea, découvre la riche culture et les paysages pittoresques des plus célèbres régions viticoles de Moldavie.

Le labyrinthe de la cave de Cricova

À bord d'un petit train, elle descend à 100 mètres sous terre pour visiter la cave de Cricova, qui abrite la collection nationale de Moldavie, composée de 1,3 million de bouteilles provenant du monde entier.

Anca en apprend plus sur le célèbre vin pétillant de Cricova, produit suivant la méthode traditionnelle française mise au point par le moine Dom Perignon.

Pour avoir une vue d'ensemble de la terre fertile qui donne naissance au vin de Moldavie, elle s'envole en montgolfière, au-dessus des vignobles, des collines et des forêts.

Des sites historiques aux bonnes tables

Après avoir visité le monastère du XVe siècle sculpté dans la paroi de la montagne à Orheiul Vechi, l'un des sites naturels les plus populaires de Moldavie, Anca découvre la cuisine moldave accompagnée de vin au Château Vartely, un domaine viticole primé situé à Orhei.

Le Château Vartely est l'un des précurseurs de la nouvelle scène viticole de Moldavie. Il fait appel aux nouvelles technologies pour attirer la jeune génération d'amateurs de vin.