France : fumer sera interdit dans les espaces verts, sur les plages et près des écoles

Par Euronews Travel

Le pays vient d'introduire une interdiction de fumer dans certains lieux publics dans le cadre d'un plan global de lutte contre le tabagisme.

PUBLICITÉ

La France a dévoilé son "plan anti-tabac" pour les années 2023 à 2027. Outre l'augmentation du prix du paquet de cigarettes d'ici 2027, ce programme national de lutte contre le tabac prévoit également l'interdiction de fumer sur les plages en 2024.

D'ici au premier semestre 2024, le "plan anti-tabac", d'une durée de quatre ans, interdira également de fumer à l'extérieur des écoles et dans les forêts et espaces verts appartenant à l'État.

Il existe déjà 7 200 zones sans tabac en France, désignées par les communes. Il s'agit notamment des forêts du sud de la France, qui présentent un risque élevé d'incendies.

Les autorités n'ont pas encore donné de détails sur la manière dont l'interdiction sera appliquée et si des amendes seront infligées aux contrevenants.

Le Mexique interdit de fumer dans tous les lieux publics

Le Mexique a complètement interdit de fumer dans tous les lieux publics, y compris dans les hôtels et sur les plages.

Auparavant, l'interdiction de fumer ne s'appliquait qu'aux transports publics, aux bars, aux lieux de travail et aux restaurants. Depuis le 15 janvier, le gouvernement a étendu la législation à tous les espaces publics intérieurs et extérieurs, tels que les hôtels, les stations balnéaires, les plages, les parcs et tous les endroits où les enfants peuvent se rassembler.

Le seul endroit où il est légal de fumer du tabac au Mexique est l'intérieur des maisons privées ou des espaces extérieurs privés.

Le pays dispose désormais de l'une des lois anti-tabac les plus strictes au monde. Selon Reuters, les touristes qui fument s'exposent à des amendes allant de 50 à 300 dollars (46 à 277 euros), s'ils allument leur cigarette en public. Ceux qui refusent de se conformer à l'interdiction pourraient également se voir infliger une peine de prison pouvant aller jusqu'à 36 heures.

La réglementation relative aux cigarettes électroniques a également été renforcée. Ces dispositifs ne peuvent être importés, vendus ou utilisés dans les espaces publics au Mexique.

Dans quels autres pays les touristes doivent-ils se méfier des interdictions de fumer ?

Le Mexique n'est pas le seul pays à avoir des lois strictes sur le tabagisme. L'Irlande, la Grèce, la Hongrie et Malte ont déjà mis en place des restrictions similaires.

L'année dernière, le Costa Rica a également proscrit le tabac dans tous les lieux publics, y compris les bars, les restaurants et les arrêts de bus. En règle générale, si vous exposez un étranger à la fumée secondaire, vous ne pouvez probablement pas fumer dans ce lieu.

Mais même si fumer en public est légal, dans de nombreux pays il existe des zones spécifiques où vous risquez une amende, si vous allumez une cigarette.

Dans certains pays, il est interdit de fumer dans certains lieux, même si c'est légal en public Canva

Certaines villes, comme Barcelone, ont également interdit de fumer sur les plages afin d'éviter que les mégots de cigarettes ne jonchent le sol. Plus de 100 des 3 514 plages du pays ont introduit cette interdiction le 1er juillet de l'année dernière, y compris sur la Costa del Sol et les îles Baléares.

La station de ski française des Gets, très prisée, a également interdit de fumer sur l'ensemble de ses terrains communaux afin d'éviter que les mégots ne polluent l'environnement.

Quels sont les pays où les cigarettes électroniques sont soumises à des lois strictes ?

Si vous pensez pouvoir contourner les restrictions en évitant les cigarettes, sachez qu'il existe également des destinations où les cigarettes électroniques sont soumises à des règles strictes.

En Colombie et en Iran, il est illégal de fumer dans les espaces publics. En Turquie, il est illégal d'acheter une e-cigarette. À Singapour, la possession d'une e-cigarette est passible d'une amende de 2 000 dollars (1 395 euros).

En Australie, la possession de cigarettes électroniques contenant de la nicotine est soumise à prescription médicale et vous risquez des amendes considérables si vous êtes pris en flagrant délit. Certains États prévoient même des peines de prison pour l'importation d'e-liquide contenant de la nicotine.

Certains pays, dont l'Argentine, le Brésil et le Népal, ont également interdit totalement les e-cigarettes. Le vapotage est interdit au Qatar depuis 2014 et toute infraction à la loi est passible d'une amende pouvant aller jusqu'à 2 467 euros ou de trois mois d'emprisonnement.

PUBLICITÉ

En Thaïlande, les touristes qui utilisent des e-cigarettes risquent jusqu'à 10 ans de prison, ou une amende de 30 000 bahts (836 euros).