Saison de ski 2023 : faites des économies dans ces stations moins connues

Choisir des destinations moins populaires à la place des stations traditionnelles est une solution intéressante pour un séjour au ski bon marché.

La saison de ski 2023-2024 arrive à grands pas. Mais partir à la montagne n'est pas donné à tout le monde.

Les destinations de ski les plus connues ont tendance à proposer des séjours coûteux du samedi au samedi, avec peu de flexibilité. Pour de nombreux amateurs de sports d'hiver, cette situation est synonyme de coûts et de délais prohibitifs.

"Que ce soit pour des raisons budgétaires ou pour le plaisir de trouver un joyau caché, il existe d'excellentes alternatives aux stations classiques", explique Marcus Blunt, cofondateur de l'agence de voyage Heidi.

Cette nouvelle plateforme en ligne offre aux skieurs des options plus flexibles que les sites traditionnels, selon ses fondateurs. Les week-ends et les destinations moins connues sont leur spécialité.

Alors, si vous voulez partir au ski dans un endroit inhabituel ou si vous souhaitez simplement économiser de l'argent, où pouvez-vous aller ? Voici quelques destinations alternatives, proposées par les fondateurs de Heidi, qui pourraient permettre de réduire votre facture hivernale et vous offrir une plus grande flexibilité.

Pour le ski hors-piste, échangez Chamonix contre Jasna, en Slovaquie

Chamonix, en France, figure sur la liste de rêve de nombreux skieurs, mais le forfait des remontées mécaniques de cette station n'est pas vraiment bon marché. Il peut coûter jusqu'à 74 € par jour en haute saison.

Jasna, en Slovaquie, est une alternative moins onéreuse pour les skieurs confirmés et les amateurs de freeride. Elle offre quelques-uns des meilleurs itinéraires hors-piste d'Europe et les forfaits pour les remontées mécaniques coûtent environ 59 € par adulte et par jour en haute saison. L'hébergement est également peu coûteux, à partir de 25 € par nuit pour un B&B.

La station est petite et propose peu de pistes accessibles aux sportifs moins expérimentés, mais elle offre un bon accès à de nombreux itinéraires hors-piste et à plusieurs zones de freeride. Elle est généralement assez peu fréquentée, ce qui vous donnera de meilleures chances de trouver de la neige vierge.

Pour un séjour de ski abordable, remplacez Les Gets par Morillon, en France

Les Gets, en Haute-Savoie, est une célèbre station pittoresque surplombant le massif du Mont Blanc.

Pour un séjour plus économique dans la même région, essayez le village de Morillon. Il est beaucoup plus calme et constitue un excellent point de départ pour explorer l'immense domaine skiable du Grand Massif. Il bénéficie d'un meilleur enneigement que les Portes du Soleil, de forfaits pour les remontées mécaniques légèrement plus abordables (53,50 € contre 58,50 € par jour) et d'un accès à 265 km de pistes.

Morillon offre un accès aux pistes du Grand Massif Pavel Rezac via Canva

Morillon est également réputé pour sa grande variété d'activités hors ski comme le patin à glace, la luge et les vols en hélicoptère - parfait si vous voyagez en famille.

Pour un luxe à petit prix, échangez Zell am See contre Seefeld, en Autriche.

La jolie ville lacustre de Zell am See, en Autriche, est réputée pour ses possibilités d'hébergement de luxe. Si vous tenez à séjourner dans un hôtel haut de gamme mais que vous voyagez avec un budget limité, Seefeld pourrait vous convenir.

Son domaine skiable est plus petit que celui de Zell am See, mais la ville est pittoresque et ne manque pas d'hôtels et de spas. Cette destination offre des vues panoramiques similaires sur les montagnes et attire souvent des stars du ski qui s'entraînent sur ses pistes.

Un séjour ici pourrait vous coûter environ la moitié du prix d'un séjour similaire à Zell am See, en fonction de l'hébergement que vous choisissez.

Pour des vacances de ski en famille, échangez Avoriaz pour Trysil, en Norvège.

C'est un échange un peu plus radical, mais si vous recherchez un séjour adapté aux familles, vous pouvez remplacer la France par la Norvège.

Avoriaz est bien connue pour être un endroit idéal pour les skieurs débutants, avec de nombreuses pistes faciles. Mais Trysil, la plus grande station de ski de Norvège, pourrait également répondre à vos attentes.

Elle est souvent élue meilleure station du pays pour le ski en famille et offre de nombreuses activités dans ses environs. Située à seulement 40 minutes de l'aéroport Scandinavian Mountains, elle offre une grande variété de pistes pour tous les goûts, des débutants aux skieurs à la recherche d'un peu plus de difficulté.

La garderie d'enfants est gratuite et, comme dans de nombreuses stations scandinaves, les pistes sont calmes et les files d'attente pour les remontées mécaniques sont courtes.

Au lieu de vous rendre à Tignes, offrez-vous un week-end à Isola 2000.

La station de haute altitude de Tignes est peut-être plus sûre en matière d'enneigement que d'autres, mais elle n'est pas pour autant la seule option, surtout lorsqu'il s'agit de partir en weekend.

Isola 2000, située dans les Alpes du sud, reçoit également beaucoup de neige et offre une grande variété de pistes, des zones pour débutants et intermédiaires aux itinéraires hors-piste difficiles.

Ce qui rend cette station particulièrement attrayante, c'est le temps qu'il faut pour s'y rendre. Les transferts depuis l'aéroport de Nice ne prennent qu'une heure et 15 minutes, contre trois heures et demie pour Tignes. C'est une option à considérer pour un court séjour, si vous ne voulez pas en passer la majeure partie dans le trajet.