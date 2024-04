Turquie: voici les cinq voyages en train que nous vous recommandons

Par euronews

Voyager en train est l’un des meilleurs moyens de découvrir tout ce que la Turquie a à offrir, entre monuments historiques et paysages à couper le souffle.

La Turquie est un pays qui s’étend sur plus de 783 km². De l’étonnante côte de la mer Égée à l’ouest aux magnifiques rivages de la mer Noire au nord, ses paysages regorgent de reliefs spectaculaires, de villages ruraux isolés et de villes animées. Avec 40 parcs nationaux, 21 sites classés au patrimoine mondial de l’UNESCO et des ruines historiques vieilles de plusieurs millénaires, il y a beaucoup à explorer en Turquie.

L’une des meilleures façons d’en profiter est de prendre le train. La Turquie dispose d’un système ferroviaire complet, capable de transporter les voyageurs des régions les plus reculées vers les centres urbains, et certains de ces voyages sont très pittoresques. Partez à la découverte de ces cinq itinéraires mémorables.

1 Touristic Dogu Express

Le Dogu Express emprunte l’une des lignes ferroviaires les plus célèbres de Turquie. Il relie la capitale du pays, Ankara, à Kars, une ville du nord-est de l’Anatolie. Ne confondez pas le Touristic Dogu Express avec le Dogu Express traditionnel. Ce dernier s’arrête dans 52 gares et ne propose que des places assises, tandis que le Touristic Dogu Express a été créé spécialement pour les visiteurs et circule trois fois par semaine. Il s’arrête dans 25 gares, propose des excursions de 2 à 3 heures en cours de route (Ilic et Erzurum vers l’est et Erzincan, Divrigi et Sivas vers l’ouest) et comprend des wagons-lits.

La durée totale du voyage est d’environ 32 heures, contre 26 pour le Dogu Express traditionnel. Quel que soit votre choix, l’itinéraire vaut le détour. Sur ce tronçon de 1 310 kilomètres, les voyageurs peuvent admirer certains des plus beaux paysages de la Turquie. Les excursions permettront aux voyageurs de découvrir la cité antique d’Ani, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, de traverser le lac gelé de Cildir en traîneau (en hiver) et de goûter les fameux kebabs d’Erzurum.

2 Van Lake Express

Ce train bihebdomadaire est très prisé des ferrovipathes en Turquie. Le Van Lake Express, qui relie Ankara à Tatvan en presque 25 heures, offre un parcours très pittoresque à travers les magnifiques paysages de l’est de la Turquie. Vous pourrez notamment observer les lacs de Keban Baraji, les rives de l’Euphrate ainsi que l’immense lac de Van, et les rives de Tatvan. Les différents arrêts proposés en cours de route offrent de multiples occasions de découvrir quelques-uns des plus beaux endroits du pays.

De Kayseri, vous accéderez à la célèbre Cappadoce, avec ses « cheminées de fées », son festival de montgolfières et ses villes souterraines. Les cités antiques de Malatya et d’Elazığ font également partie des étapes. Le mont Erciyes à Kayseri et la destination finale de Tatvan sont réputés pour leurs saisons de ski. Le train lui-même est très complet et offre une large gamme de sièges, allant des sièges ordinaires aux couchettes en passant par les wagons-lits, ainsi qu’un wagon-restaurant.

3 Karaelmas Tourism Express

Vue sur les emblématiques toits rouges de Safranbolu, en Turquie. Türkiye Tourism Promotion and Development Agency (TGA)

Prévu pour rouvrir en avril 2024, ce court mais très agréable voyage en train d’environ trois heures dans le nord-ouest de la Turquie s’étend de la province de Karabük jusqu’à la côte de la mer Noire. Karabük est un bon point de départ. Située sur une importante route commerciale est-ouest, la province englobe la ville de Safranbolu, classée à l’UNESCO et célèbre pour son architecture ottomane influente.

Une fois à bord du train, les voyageurs découvriront une région particulièrement luxuriante, avec notamment la forêt de Yenice et le canyon de Şeker. Les passionnés d’histoire s’arrêteront à Filyos pour une visite de la cité antique, bâtie au VIIe siècle avant notre ère et qui serait le lieu de naissance de Philetaerus, fondateur de la dynastie des Attalides de Pergame.

4 Taurus Express

Les derviches tourneurs de l'ordre Mevlevi se produisent lors d'une cérémonie Sheb-i Arus à Istanbul, en Turquie. Emrah Gurel/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Ce voyage en train est incontournable. Le Taurus Express a vu le jour en 1930 en tant que train-couchettes haut de gamme avec Bagdad pour destination. Il figure même dans le premier chapitre du roman d'Agatha Christie, Le Crime de l'Orient Express. Aujourd'hui, il exploite une ligne beaucoup plus courte, reliant Adana et Konya, et sans wagons-lits.

Par la beauté des paysages qu’il propose, c’est un voyage qui vaut vraiment la peine. D’environ six heures, il longe le plateau anatolien, traverse les imposants monts Taurus par des tunnels creusés dans la roche calcaire, navigue dans la magnifique topographie de la steppe, glisse sur des ponts spectaculaires et longe des forêts d’aubépine. Son point de départ, Konya, est une ville fondée 3 000 ans avant notre ère et qui fut la dernière demeure de Rumi (des Derviches tourneurs).

5 Pamukkale Ekspresi

Cité antique de Hiérapolis, Denizli Türkiye Tourism Promotion and Development Agency (TGA)

Traversant l’est de la Turquie du nord au sud, ce parcours pittoresque promène les passagers à travers les paysages luxuriants et fertiles de la mer Égée, entre Eskisehir et Denizli. Ce voyage de huit heures (un peu plus long si l’on emprunte le train à grande vitesse entre İstanbul et Eskişehir) traverse certains des paysages les plus reculés de Turquie et fait escale dans les villes de Kütahya (visitez le musée de la ville pour découvrir la fameuse terre de Kütahya) et d’Afyonkarahisar.

Une fois à Denizli, le (relativement) court transfert vers la cité antique de Hierapolis, située à 17,5 km, vaut le détour. Ces ruines antiques sont célèbres pour leurs sources thermales, dont les visiteurs peuvent encore profiter aujourd’hui (cherchez la piscine de Cléopâtre, l’une des plus connues). La région est si agréable qu’à l’Antiquité, de nombreux Romains venaient y mourir. Une vaste nécropole remplie de tombes, ainsi que des vestiges de la ville millénaire, peuvent encore être explorés aujourd’hui.