Vous rêvez d'un Noël sous la neige ? Voici les 5 villes les plus enneigées d'Europe

Si vous êtes à la recherche d'une destination féérique pour Noël, voici les cinq villes les plus enneigées d'Europe.

Noël est toujours plus festif sous la neige. Que ce soit pour faire des bonshommes de neige ou pour s'asseoir près d'un bon feu de cheminée et regarder les flocons tomber à l'extérieur, découvrez cinq des meilleures destinations européennes où passer Noël.

Avec la disparition progressive de la neige dans de nombreuses stations de ski d'Europe occidentale, voyager plus loin est peut-être le seul moyen de voir des flocons pendant la période des fêtes.

La société de location de vacances Holidu a identifié les cinq villes les plus enneigées d'Europe, en se basant sur le nombre moyen de jours de neige par mois pendant l'hiver.

5. Helsinki, Finlande - 16,5 jours de neige par mois

Helsinki sous la neige Canva

Avec 16,5 jours de neige par mois, la capitale finlandaise Helsinki se hisse à la cinquième place. Si vous voulez profiter du plein air, procurez-vous une "pulkka", une sorte de traîneau que vous pouvez acheter dans toute la capitale. Le parc Sinebrychoff est une destination populaire pour les lugeurs, avec de superbes collines à dévaler.

Une fois que vous serez bien refroidis, faites comme les locaux et rendez-vous dans un sauna pour vous réchauffer et vous détendre. Ce ne sont pas les options qui manquent, notamment le célèbre Löyly, qui dispose de trois saunas chauffés, d'un restaurant et d'une piscine extérieure si vous vous sentez particulièrement courageux.

Si vous avez la chance de visiter la ville au cœur de l'hiver, vous pourrez même vous promener sur la mer Baltique gelée. Rejoignez les habitants qui font du patin à glace, du ski et de la pêche sur glace.

4. Turku, Finlande - 16,75 jours de neige par mois

La rivière Aura gelée, à Turku, en Finlande Canva

Toujours en Finlande, Turku est la plus ancienne ville du pays. Située sur la côte sud-ouest, vous pourrez y visiter plusieurs châteaux médiévaux datant du XIIIème siècle.

L'une des façons les plus originales d'explorer la ville est de chausser des patins à glace. En hiver, la rivière Aura, qui serpente à travers la ville, gèle complètement. Vous pourrez ainsi y patiner ou vous promener le long de la rivière pour visiter différents sites.

Si vous avez envie de culture, visitez le musée Aboa Vetus Ars Nova, qui réunit sous un même toit des œuvres d'art moderne et des objets anciens.

3. Erfurt, Allemagne - 17,25 jours de neige par mois

Marché de Noël à Erfurt, en Allemagne Canva

En troisième position se trouve la petite ville d'Erfurt, capitale de l'État allemand de Thuringe. Si vous êtes à la recherche d'une escapade hivernale tranquille, cette ville de 213 000 habitants est peut-être la destination pour vous.

Avec 17,25 jours de neige par mois, Erfurt se démarque par une architecture médiévale unique, en particulier la cathédrale Sainte-Marie où Martin Luther, chef de file de la Réforme protestante, a été ordonné au VIIIème siècle.

Le pont Krämerbrücke, avec ses bâtiments de carte postale, est le décor idéal pour vos photos de vacances d'hiver, et l'église Saint-Sever est un superbe bâtiment gothique à cinq nefs à découvrir.

2. Vilnius, Lituanie - 18,5 jours de neige par mois

Vilnius, en Lituanie Canva

Vilnius, en Lituanie, arrive en deuxième position, avec une moyenne de 18,5 jours par mois. Capitale animée du pays, Vilnius est célèbre pour l'architecture baroque de son centre historique, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1994.

Pour les adeptes de sports de glisse, la station de ski de Liepkalnis se trouve à seulement 5 km de la ville et offre une vue imprenable sur Vilnius.

Et pour une escapade plus culturelle, pourquoi ne pas visiter le musée national d'art lituanien pour découvrir la riche histoire de l'art du pays, ou profiter de la gamme unique d'art de rue de la ville lorsque vous l'explorez à pied.

1. Tallinn, Estonie - 20,5 jours de neige par mois

Tallinn, en Estonie Canva

La ville de Tallinn, en Estonie, occupe la première place avec 20,5 jours de neige par mois.

La capitale du pays, haut lieu de la culture en Estonie, est très romantique en hiver. La vieille ville de Kesklinn, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, est l'une des cités médiévales les mieux préservées d'Europe.

Si vous aimez les sports d'hiver, l'emplacement du festival de la chanson de Tallinn se transforme en centre d'activités en hiver et propose du snowboard, du ski et du patinage sur glace.

Si vous souhaitez découvrir l'histoire de la ville, visitez l'église St Olaf, qui date du XIIIème siècle. La flèche a été frappée par la foudre une dizaine de fois, alors n'oubliez pas de vous y rendre par temps clair.

Quelles sont les autres villes enneigées d'Europe ?

Parmi les 10 villes européennes les plus enneigées, on trouve Kiyv en Ukraine avec 16 jours de neige par mois, Kaunas en Lituanie avec 16 jours, Grenoble en France, Riga en Lettonie et Innsbruck en Autriche, toutes avec 15,5 jours.