Cinq mocktails pour profiter de Noël sans gueule de bois

La période des fêtes de fin d'année est synonyme de boissons qui coulent à flots. Pour tous ceux qui recherchent une boisson non alcoolisée, voici une sélection de mocktails.

Peut-être êtes-vous comme le prince William, surnommé "One Pint Willy" par le mari de sa cousine Zara, l'ancien joueur de rugby Mike Tindall. Peut-être ne touchez-vous pas à l'alcool pour des raisons de santé ou de religion. Quelle que soit votre raison, si vous cherchez une boisson sans alcool, il n'y a aucune raison d'éviter la carte des cocktails à Noël.

Selon l'OMS, la consommation épisodique excessive d'alcool chez les Européens de moins de 25 ans a diminué de plus de 10 points depuis l'an 2000.

Voici les 5 meilleurs mocktails de Noël selon Euronews :

Lait de poule sans alcool

Un délicieux mélange de lait de poule Canva

Inventé pour la première fois au Royaume-Uni, seuls les Britanniques ont eu l'idée d'utiliser un jaune d'œuf dans une recette de cocktail. Alors que le blanc d'œuf est un ingrédient typique d'un cocktail classique, le jaune d'œuf est un sacrilège. À l'instar d'autres plats britanniques tels que le spotted dick et le toad in the hole, la boisson alcoolisée à base de lait de poule et d'omelette est en fait géniale.

Pour préparer une version sans alcool, faites légèrement chauffer de la crème avec de la noix de muscade râpée et de la cannelle dans une casserole.

Une fois le mélange obtenu, fouettez un jaune d'œuf avec un peu de sucre jusqu'à ce qu'il soit incorporé et mousseux. Versez lentement une partie du mélange de crème dans le jaune d'œuf, en fouettant au fur et à mesure. Réchauffez pour faire épaissir et vous obtenez un lait de poule vierge.

L'avantage de cette recette, c'est que vous pouvez la modifier à votre guise. Ajoutez de la crème fouettée sur le dessus. Mettez de la vanille dans la crème. Faites des folies !

Vierge Marie

Mettez-y une crevette. Je te mets au défi, païen ! Canva

Fidèles à l'esprit de Noël, nous devrions honorer la femme dont les efforts ont permis la naissance de ce jour. Alors que beaucoup s'attachent à célébrer la naissance de l'enfant Jésus, c'est en réalité sa mère, Marie, poussant tandis que son mari Joseph dit inefficacement "pousse", qui a réellement mis la main à la pâte, il y a 2 000 ans.

Le Bloody Mary est le remède ultime contre la gueule de bois du brunch, et la Vierge Marie est une alternative fantastique. Il s'agit en fait d'un gazpacho servi dans un verre au lieu d'un bol. C'est un excellent moyen de se débarrasser de la brique de jus de tomate qui traîne dans le réfrigérateur.

Versez le jus de tomate dans un grand verre rempli de glace. Ajoutez un filet de citron, une bonne dose de sauce Worcestershire et quelques touches de tabasco. Mélangez le tout, ajoutez un peu de poivre noir sur le dessus, puis ajoutez la garniture de céleri obligatoire et inexplicable.

Vin chaud sans vin

Un couple heureux dégustant du Fanta chaud Canva

Lorsque vous vous promenez sur un marché de Noël allemand, il n'y a rien de plus réconfortant que de siroter un gobelet en polystyrène rempli d'un vin chaud qui nous réchauffe.

Quand je serai roi, toutes les boissons seront chaudes. La chaleur et les épices sont des améliorations évidentes pour les boissons froides. Le Fanta chaud semble incroyable, mais vous n'avez pas encore l'imagination nécessaire pour le déguster.

Pour éliminer le vin de ce classique de l'hiver, utilisez une combinaison de jus de grenade et de canneberge. Faites chauffer les jus dans une casserole avec du sucre, des tranches d'orange, des bâtons de cannelle, de l'anis étoilé et des clous de girofle.

Versez dans une tasse et dégustez.

Light 'n' Stormy

Mélange, bébé ! Canva

Les nuits d'hiver peuvent souvent être sombres et orageuses. Pourtant, il y a toujours quelque chose dans Noël qui illumine l'humeur. Peut-être est-ce la neige qui ne tombe jamais, ou peut-être est-ce simplement le fait que je bois et que je passe toute la période à me gorger d'eau.

Le Dark 'n' Stormy original est un cocktail inventé par la société de rhum Gosling Brothers pour vendre son rhum Black Seal. L'effet visuel est magnifique : le rhum noir cascade à travers les autres liquides lorsqu'il est superposé à la bière de gingembre.

Le mocktail alternatif se déroule en plusieurs étapes. Il faut d'abord préparer un sirop simple. Il s'agit de chauffer des quantités égales de sucre et d'eau jusqu'à ce qu'elles soient incorporées.

Mélangez le sirop simple avec le jus de citron vert et la bière de gingembre dans un verre avec de la glace et remuez. Ensuite, sur le dessus de votre boisson, ajoutez une petite quantité de mélasse pour créer un effet orageux.

Virgin Piña Colada

L'ultime boisson de Noël et le décor de Noël Canva

Qui dit Noël dit froid ? Si vous fêtez Noël dans l'hémisphère sud, vous êtes en plein été et vous avez besoin de quelque chose de plus rafraîchissant qu'un vin chaud.

Si vous aimez les piña coladas et vous faire surprendre par la pluie, nous avons un mocktail d'enfer pour vous.

Mettez des morceaux d'ananas dans un mixeur, puis ajoutez du jus d'ananas et du lait de coco. Ajoutez-y du sucre à volonté et des glaçons.

Mixez bien le tout et versez votre mocktail onctueux dans le verre le plus courbé que vous possédez. Décorez avec une cerise glacée et détendez-vous sur un banc solaire. Joyeux Noël !