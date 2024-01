Le Shahdag Mountain Resort est l’endroit idéal pour profiter de l’Azerbaïdjan en hiver. Ici, du ski au parapente en passant par le patin à glace et la randonnée, sans oublier une attraction de luge sur rail à couper le souffle, les activités ne manquent pas et l’ennui n’existe pas.

PUBLICITÉ

À 200 kilomètres de Bakou, la capitale azerbaïdjanaise, la région de Qusar est l’endroit idéal pour échapper au tumulte de la ville, respirer l’air frais des montagnes et profiter d’un paysage hivernal féerique. Dans cet épisode d’Explore, la journaliste d’Euronews Cinzia Rizzi visite le Shahdag Mountain Resort. Inauguré il y a plus de dix ans, ce domaine est devenu une destination touristique prisée en été comme en hiver.

Nous commençons par une journée de ski sur les 30 kilomètres de pistes de la station et découvrons ses projets de développement pour les années à venir. Ensuite, place aux frissons avec la première luge sur rail azerbaïdjanaise, une attraction pour petits et grands pouvant atteindre 42 km/h.

À quelques kilomètres de la station de ski se trouve Laza, un village coquet niché au cœur des montagnes et des cascades. On compte en effet dans la région de nombreuses chutes d’eau provenant de sources situées sur le mont Chahdagh et les sommets environnants. L’eau qui gèle en hiver apporte une touche de magie au paysage.