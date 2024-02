JO 2024 : comment organiser un séjour à Paris sans se ruiner ?

Restez dans les limites de votre budget dans la capitale française grâce à nos conseils.

Alors que les Jeux olympiques approchent à grands pas, de nombreux voyageurs préparent leur séjour de rêve, à Paris, pour combiner les sports et l'athlétisme de classe mondiale avec l'art, la culture et la gastronomie réputés de la ville.

Bien qu'il s'agisse pour beaucoup d'une destination de rêve, les coûts peuvent rapidement s'accumuler et il est facile de dépasser son budget dans la capitale française.

Grâce à une planification minutieuse et à des choix judicieux, vous pouvez découvrir la magie de Paris sans vider votre portefeuille ni manquer le charme et l'attrait de la ville.

Des événements gratuits aux restaurants abordables, en passant par les attractions bon marché et les secrets d'initiés, nous avons rassemblé des conseils pratiques et des recommandations pour vous aider à maximiser votre aventure parisienne tout en restant dans les limites de votre budget.

Découvrez des monuments célèbres, explorez des sites moins connus et laissez-vous tenter par des expériences locales qui ne vous coûteront pas une petite fortune.

Visitez le musée d'Orsay gratuitement

La culture abordable est plus proche que vous ne le pensez à Paris, de nombreux musées et galeries offrant une entrée gratuite une fois par mois.

Le premier dimanche du mois, l'entrée au musée d'Orsay est gratuite à condition de réserver des billets en ligne.

Installé dans la gare historique d'Orsay, le musée est un bel exemple d'architecture Beaux-Arts. Sa grande nef centrale est surmontée d'une verrière qui permet à la lumière naturelle d'éclairer la diversité de sa collection d'œuvres d'art, dont la célèbre "Nuit étoilée" de Van Gogh.

Parcourez les galeries thématiques et admirez une sublime collection d'art français de maîtres tels que Monet, Manet, Pissarro, Morisot et Renoir, sans dépenser un euro.

Pour des vues panoramiques de Paris sans le prix, rendez-vous au parc de Belleville, dans le 20e arrondissement.

Avec ses 108 mètres, le parc de Belleville est le plus haut parc de Paris et se situe au sommet de la colline de Belleville. Une terrasse de près de trente mètres de haut située au sommet du parc offre une vue imprenable sur la ville, notamment sur la Tour Eiffel, Notre-Dame et Montmartre.

Apportez du fromage et du vin de la région et faites un pique-nique économique au coucher du soleil en profitant des plus belles vues de tout Paris.

Se régaler de crêpes fraîchement cuites

Les crêpes françaises fraîchement cuites constituent un déjeuner bon marché sur le pouce à Paris. De nombreuses crêperies disséminées dans toute la ville servent des crêpes croustillantes sur une plaque grésillante.

Ces crêpes à emporter sont savamment cuites à la demande dans une forme circulaire et sont composées de farine de blé, d'œufs, de lait et de sel. Elles sont ensuite garnies de diverses garnitures sucrées ou salées, dont du Nutella, de la crème fouettée, des bananes, du fromage, du jambon et des champignons.

La "Crêperie Genia" - Vente à emporter - située au 7, rue de la Harpe est l'un des meilleurs restaurants bon marché de Paris, avec des crêpes croustillantes et des paninis fourrés à emporter pour quelques euros seulement.

Les crêpes françaises fraîchement préparées constituent un déjeuner bon marché à Paris. Canva

Profitez de transports abordables

Vous pouvez naviguer, dans Paris, grâce à des moyens de transport économiques qui vous permettront de vous déplacer dans la ville à un coût raisonnable.

Le métro et le RER sont deux réseaux ferroviaires distincts mais reliés entre eux, qui permettent de se déplacer à Paris à un prix abordable. Le RER compte cinq lignes principales, tandis que le métro compte quatorze lignes numérotées. Comme tous les systèmes sont reliés entre eux, passer d'un train à l'autre est simple et économique.

Vous pouvez également opter pour une carte de voyage _"_Paris Visite" pour des trajets illimités sur les réseaux de métro, de bus et de RER.

Paris est également l'une des villes d'Europe les plus accueillantes pour les cyclistes, et elle a l'ambition de devenir une ville 100 % cyclable. Les mesures en faveur du vélo comprennent une augmentation massive des pistes cyclables protégées, des cafés-vélos et des places de stationnement pour les vélos.

En plus d'être respectueuse de l'environnement, la découverte de Paris à vélo est un moyen économique de découvrir la ville, car de nombreux sites touristiques de premier plan se trouvent à proximité des pistes cyclables.

La voie Georges Pompidou est une voie cyclable très fréquentée qui longe les berges de la Seine et offre des vues sur des sites parisiens emblématiques tels que la tour Eiffel, la cathédrale Notre-Dame et le musée du Louvre.

Les visiteurs peuvent louer un vélo pour seulement 5 euros pour 24 heures à Vélib' Métropole - un système public de partage de vélos à grande échelle à Paris qui inclut désormais les vélos électriques.

Faire du shopping dans les superbes marchés aux puces de Paris

Bien que Paris soit connue pour sa mode haut de gamme et ses boutiques de luxe, les marchés aux puces éclectiques offrent de nombreuses possibilités de shopping abordable et de trouvailles vintage.

Le Marché aux Puces de Saint-Ouen est l'un des marchés les plus appréciés et c'est là que les habitants viennent faire de bonnes affaires.

Situé à l'extrémité nord de Paris, ce marché chic est un labyrinthe de ruelles étroites et de rues sinueuses remplies de boutiques, d'étals et de stands débordant de bric-à-brac, de vêtements et d'antiquités.

Le marché est si grand qu'il est divisé en plusieurs sections : le marché "Vernaison", le marché "Dauphine" et le marché "Malik", chacun ayant son propre style et ses propres animations.

Le marché "Vernaison" est connu pour sa gamme variée d'antiquités, de meubles anciens et d'objets de décoration, tandis que le marché "Dauphine" est réputé pour ses antiquités et ses objets de design haut de gamme. Le marché "Malik" est connu pour son mélange abordable d'articles vintage et de seconde main.

Paris est connue pour sa mode haut de gamme et ses boutiques de luxe. Canva

Déguster des plats français classiques pour moins de 10 euros

Si dîner à Paris peut s'avérer coûteux, vous pouvez économiser de l'argent en mangeant dans un bouillon traditionnel, un restaurant qui sert de la cuisine française classique à des prix abordables.

Vous pouvez également profiter des menus à prix fixe (menu du jour) dans les restaurants de quartier et bénéficier de prix plus bas, en particulier lorsque vous dînez loin des hauts lieux touristiques.

En optant pour le "menu du jour", vous pourrez vous régaler de spécialités françaises, comme le croque-monsieur, le cassoulet et la bouillabaisse, pour seulement 8 ou 10 euros. Le vin de la maison peut également être acheté pour environ 3 ou 4 euros le verre si vous avez envie d'un petit verre à midi.

Un restaurant de la rue de la Vrillière propose des steaks frites pour moins de 13 euros et des salades géantes pour 11 euros.

Participez à une visite guidée gratuite de Paris

Réservez une visite guidée gratuite et découvrez Paris à moindre coût en compagnie d'un habitant. Les visites gratuites sont généralement menées par des guides locaux qui donnent des conseils d'initiés, des histoires et des informations historiques sur leur ville.

Les visites guidées gratuites à Paris fonctionnent selon un système de paiement à l'acte ou de pourboire, c'est-à-dire que vous pouvez donner un pourboire au guide à la fin de la visite en fonction de ce que vous estimez qu'elle valait, ce qui en fait une option abordable pour les voyageurs parisiens disposant d'un budget limité.

Le circuit "NEW Europe Paris" de "SANDEMAN" est l'un des circuits pédestres gratuits les plus populaires de la ville. Cet itinéraire de 3 heures autour de Paris vous permet de découvrir la plupart des meilleures attractions de la capitale, notamment Notre Dame de Paris, le Louvre et l'impressionnant Parc des Tuileries.

Vous entendrez également les histoires qui se cachent derrière les monuments et aurez l'occasion de prendre de nombreuses photos.

Découvrez l'art de la rue au Canal Saint-Martin

Le quartier du Canal Saint-Martin, à Paris, est connu pour son art de rue vibrant, ses cafés branchés, ses friperies et ses restaurants remplis de Parisiens chics.

Situé dans les 10e et 11e arrondissements, ce quartier bohème est devenu un lieu de prédilection pour les artistes de rue qui y expriment leur créativité et laissent leur empreinte sur les murs historiques de la ville.

Prenez un café à emporter bon marché au café "Le Look" et promenez-vous dans le quartier pour découvrir des graffitis à grande échelle.

L'un des endroits les plus célèbres du Canal Saint-Martin est la rue de la Grange aux Belles, connue pour ses peintures murales colorées et ses pochoirs.

Le quartier du Canal Saint-Martin à Paris est connu pour son art de la rue très vivant. Portia Jones

Découvrir les événements culturels et les concerts gratuits à Paris

Paris propose un large éventail de concerts, de festivals, de projections de films en plein air et d'événements culturels gratuits dont les visiteurs peuvent profiter toute l'année.

Le printemps et l'été sont marqués par une série d'événements culturels gratuits à Paris et, cette année, par les Jeux olympiques de 2024.

En juin, Paris s'anime de musique, les musiciens amateurs et professionnels investissant les espaces publics à l'occasion de la "Fête de la musique". Il faut s'attendre à voir surgir des scènes avec des groupes de musique, des chanteurs, des musiciens amateurs, des batteurs et des DJ qui se produisent tous gratuitement.

De la mi-juillet à la fin août, vous pouvez vous prélasser sur les berges de la Seine sur des plages artificielles installées le long du fleuve et du bassin de la Villette pendant "Paris Plages".

Chaises longues gratuites, palmiers, animations, cinéma en plein air et baignade plantent le décor d'un été brûlant dans la ville, sans se ruiner.

Planifiez votre voyage à l'avance pour économiser de l'argent

Les voyages dans la Ville lumière sont notoirement chers, et votre budget de voyage risque d'en prendre un coup si vous vous y prenez à la dernière minute. L'un des meilleurs moyens d'économiser de l'argent sur votre voyage à Paris est d'anticiper et de réserver vos vols et votre hébergement à l'avance.

Les prix des compagnies aériennes peuvent varier considérablement, en particulier pendant la haute saison, les grandes vacances comme Noël et Pâques et les grands événements, comme les Jeux olympiques.

Si vous devez encore fixer des dates de voyage, vous pouvez profiter de vols moins chers vers Paris en utilisant des outils comme _"_Skyscanner" et "Google Flights" pour examiner un large éventail de dates et d'heures de vol.

Faites en de même si vous planifiez de prendre le TGV pour vous rendre dans la capitale française.

Pour trouver des hôtels abordables à Paris et des offres spéciales, utilisez un site de comparaison d'hôtels ou de voyages pour voir une liste agrégée d'hôtels et filtrer par prix le plus bas. Pour de nombreux sites, comme "Expedia" et "Kayak", vous pouvez mettre en place des alertes de prix pour votre recherche afin d'être alerté en cas de hausse ou de baisse des prix.

Si vous êtes flexible quant à vos dates de voyage, vous pouvez souvent économiser de l'argent en réservant un hôtel en milieu de semaine.

De nombreux hôtels proposent désormais une annulation gratuite (jusqu'à une date précise), et certains offrent la possibilité de changer de date, ce qui offre une plus grande flexibilité aux voyageurs disposant d'un budget limité.