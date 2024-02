France : lancement des carnavals de la Côte d'Azur

Par Somaya Aqad, AP, Euronews

Ce dimanche, la ville de Menton a inauguré "sa fête du citron", cette 90ème édition avait pour thématique les prochains Jeux olympiques de Paris. Tandis que la capitale de la Côte d'Azur, Nice, a donné le coup d'envoi de son Carnaval sur le thème de la pop culture.

Les deux festivals de la côte méditerranéenne française sont issus de la tradition médiévale du Mardi gras, qui consistait à organiser des spectacles publics pour les nobles européens en visite. Au cours du siècle dernier, les versions modernes du carnaval se sont moquées des hommes politiques en les tournant en dérision.

Mais les défilés du week-end à Nice et à Menton se sont concentrés sur les succès dans les domaines du cinéma, de la musique, de l'art et du sport.

"Nous voulions honorer les Jeux olympiques parce que Paris les accueille", a déclaré Christophe Ghiena, directeur technique de la Fête du Citron de Menton.

Le thème de la 90e édition de la Fête du Citron était "D'Olympie à Menton". Dix chars ont transporté des figures géantes de joueurs de tennis, de rugby et de badminton, un boxeur, un nageur, un athlète équestre et un surfeur appelé John Lemon sur une promenade en bord de mer.

Pour chaque char ainsi que les scènes historiques qui jalonnent le parc "Les Jardins Bioves "de Menton, jusqu'à trois tonnes de fruits ont été fixées à l'aide de rubans en caoutchouc sur un cadre en fil de fer pour refléter le thème des Jeux olympiques. La déesse grecque de la victoire, les lanceurs de disque et de javelot des Jeux olympiques antiques ont rejoint les représentations d'athlètes contemporains.

La production de citron en berne

Nichée entre les Alpes méridionales françaises et la mer Méditerranée, Menton était autrefois l'une des principales régions productrices de citrons en Europe, mais ne compte plus aujourd'hui que 15 producteurs.

Les plus de 140 tonnes d'agrumes utilisées pour construire les chars et les expositions du parc proviennent d'Espagne.

"Tous les citrons que nous produisons localement ne suffisent pas à organiser la Fête du Citron", a déclaré Marine Krenc, responsable des événements à l'office du tourisme de Menton. "Honnêtement, nous préférons que les gens goûtent nos citrons plutôt que de les voir exposés.

Selon une légende locale, le roi de France Louis XIV appréciait le jus des citrons de Menton, dont il buvait le jus et se baignait dans ses huiles essentielles.

Nice fête les icônes de la Pop culture

À Nice, les marionnettes mécaniques de Luke Skywalker et de Marilyn Monroe ont été couronnées de lumières vives, d'acclamations et de confettis lorsqu'elles ont trôné sur une place centrale, accompagnées de la chanson du thème de la "Guerre des étoiles".

Conformément au thème du défilé de cette année, le roi et la reine superviseront leurs sujets et d'autres icônes de la culture pop lors d'une série de défilés jusqu'à la fin du mois, où ils seront brûlés et enterrés. Barbie, Mercredi de la "Famille Addams" et Indiana Jones sont quelques-uns des autres personnages qui défileront sur des chars.