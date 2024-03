Réduisez l'empreinte carbone de votre voyage grâce à ces neuf destinations françaises de vacances d'été, toutes accessibles en train.

Avec des destinations dans toute la France accessibles par le train, le personnel du bureau parisien de Rail Europe partage les endroits où il aime voyager.

Noirmoutier-en-l'Île vue du ciel. Rail Europe

Le salé à Noirmoutier-en-l'Île

"Noirmoutier-en-l'Île. Il n'y a rien de tel", affirme Caroline de Rail Europe à propos de ce charmant joyau du littoral, non loin de Nantes. L'île est célèbre pour ses anciens marais salants - construits par des moines bénédictins au Ve siècle - et propose des visites de la récolte du sel de juin à septembre.

Goûtez à l'"or blanc" en même temps qu'aux délices régionaux tels que les moules, les huîtres et les pommes de terre nouvelles, dont on dit qu'elles sont aromatisées par le sol enrichi d'algues marines. Vous pouvez vous y rendre depuis Paris, avec des billets de train pour Nantes à partir de 10 euros l'aller simple, puis prendre un bus ou un taxi jusqu'à l'île. Une fois sur place, ne prenez pas la voiture et louez un vélo - le paysage plat de Noirmoutier est idéal pour le cyclisme.

Vue sur l'église à travers les vignobles à Chablis, France. Rail Europe

À votre santé à Chablis

A Chablis, viticulture et histoire s'entremêlent dans ce joli village de carte postale situé à l'extrême nord de la Bourgogne.

On peut y accéder par le RER depuis Paris, ou se rendre à la gare d'Auxerre-St-Gervais depuis la capitale pour 13,50 euros l'aller simple et prévoir un taxi pour le reste du trajet.

La petite ville est au cœur de l'une des plus petites et des plus anciennes régions viticoles de France, où vous pourrez accompagner votre boisson de spécialités telles que la gougère, les endives au vin blanc ou le très emblématique bœuf bourguignon.

Bateaux amarrés sur le lac d'Annecy, France. Rail Europe

Plonger dans le lac d'Annecy

Les eaux bleues cristallines du lac d'Annecy dans les Alpes françaises sont une belle destination pour les activités de plein air. Censé être l'un des lacs les plus propres d'Europe, on peut y faire du kayak, du bateau, du paddleboard, de la plongée avec tuba et bien d'autres choses encore, tandis que la randonnée autour du lac dure environ une journée.

À proximité se trouvent deux réserves naturelles (où vous pourrez peut-être apercevoir des castors), une piste cyclable de trois heures et la vieille ville. Vous y trouverez des cathédrales, des canaux et des châteaux.

Il y a plusieurs trains par jour et les itinéraires non directs sont presque toujours moins chers si vous avez le temps. Le trajet depuis Paris dure environ quatre heures (10 euros l'aller simple).

Parasols de plage rayés à Nice, France. Rail Europe

Faites comme Matisse à Nice

Nice est aussi l'équilibre parfait entre l'Italie et la France. L'ambiance et les eaux turquoises de cette ville de la Côte d'Azur inspirent depuis longtemps les artistes. Vous avez donc de la chance si vous aimez les galeries ou les musées : choisissez entre le musée Marc Chagall, le musée Matisse et le musée des Beaux-Arts.

Si vous souhaitez passer des vacances à la plage, n'oubliez pas qu'il s'agit de rivages de pierre, ce qui vous évitera au moins d'avoir du sable dans vos sandwichs de votre pique-nique. La pissaladière est une variante de la pizza, garnie d'oignons caramélisés, d'olives noires et d'anchois locaux.

S'y rendre est une aventure en soi (10 € l'aller simple depuis Paris) : prenez un siège côté fenêtre pour une vue ensoleillée sur le bord de mer.

Coucher de soleil à Cannes, France. Rail Europe

Faites exploser votre budget à Cannes

Pour ceux qui ont de l'argent à dépenser, organisez un détour par Cannes, où se déroule chaque année le célèbre festival de cinéma. Arrêtez-vous dans cette ville méditerranéenne à la fin du mois de mai pour voir les stars, ou contentez-vous de celles de l'Allée des Étoiles.

L'été à Cannes, le soleil est presque garanti, et vous pouvez l'absorber sur les plages de sable ou en flânant et en faisant du shopping sur le célèbre boulevard de la Croisette - puis vous rafraîchir en faisant trempette ou en tentant votre chance dans l'un des nombreux casinos. Le voyage depuis Paris dure environ cinq heures, il y en a 50 par jour et les billets sont à partir de 10 euros l'aller simple.

Panneau de signalisation le long de la Route des Grands Crus, France. Rail Europe

Suivre la route des grands crus en Bourgogne

Autre destination estivale de choix : la Route des Grands Crus, également appelée "route des grands vins". Ce tronçon de 60 km part de Dijon et serpente vers le sud à travers la Bourgogne. Avec des itinéraires bien balisés et un terrain généralement plat, c'est un voyage idéal à vélo.

Arrêtez-vous dans l'une des 33 villes qui jalonnent le parcours pour visiter les caves et déguster les vins, en particulier dans la ville fortifiée de Beaune, capitale des vins de Bourgogne. Vous pouvez commencer l'itinéraire à Beaune en prenant le train depuis Paris (27 euros l'aller simple), mais il est un peu plus rapide et moins cher (10 euros l'aller simple) d'emprunter l'itinéraire Paris-Dijon.

Besançon, France Rail Europe

A Besançon, la capitale de l'horlogerie

A voir aussi, la ville de Besançon, dans l'est du pays, berceau de l'horlogerie française - son musée du temps compte plus de 2 000 pièces - et ville natale de l'écrivain français Victor Hugo. Voyez ce que vous pouvez lire de son roman, Les Misérables, pendant les deux heures de trajet depuis Paris (à partir de 20 euros l'aller simple).

Les amateurs d'histoire apprécieront de se promener dans la vieille ville, dont les fortifications romaines sont classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. Admirez la vue depuis la Citadelle et admirez l'architecture ancienne de la Porte Noire. Et bien sûr, il y a plus de vin ici aussi : allez tester les variétés locales de Chardonnay, Pinot Noir et Gamay.

Les jardins du Château Villandry dans la Vallée de la Loire, France. Rail Europe

Prendre l'apéritif dans la Loire

L'été dans la vallée de la Loire peut aussi être plaisant : surnommée le "jardin de la France", la vallée de la Loire est reconnue pour sa verdure et sa faune, que l'on peut découvrir à vélo ou en canoë sur le fleuve. En été, la Loire accueille également des guinguettes où l'on peut prendre un verre à l'extérieur, notamment place Plumereau, à Tours, l'un des meilleurs endroits au monde pour l'apéro.

La Loire abrite également des centaines de châteaux, dont près de 50 sont ouverts au public rien qu'autour de Tours. Vous pouvez également voir tous les châteaux français en même temps, mais en miniature, au Parc des Mini-Châteaux près d'Amboise. Le trajet Paris-Tours, à partir de 19,50 euros l'aller simple, dure un peu plus d'une heure, ce qui vous permettra de prendre l'apéro si vous êtes rapide.

L'amphithéâtre romain à Arles, France. Rail Europe

Rendre hommage à Van Gogh à Arles

La ville provençale d'Arles est une promenade dans la Rome antique et dans l'esprit de Van Gogh. Situées dans le delta du Rhône, les ruines romaines d'Arles comprennent un amphithéâtre, une église, un cimetière et des thermes. Commencez votre voyage en train à partir d'Avignon, de Marseille ou de Paris - un voyage de quatre heures coûte 10 euros.

Lorsque vous aurez fait le plein d'histoire ancienne, vous aurez peut-être un petit air de déjà-vu artistique : un spectacle familier à chaque coin de rue. En effet, pendant son séjour d'un an, Van Gogh a créé plus de 300 œuvres d'art, représentant souvent des scènes de la ville. Visitez la Place du Forum pour découvrir la source d'inspiration de son tableau Terrasse du Café le Soir.