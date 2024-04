Vous voulez passer votre lune de miel loin des foules ? Voici quelques magnifiques destinations européennes à découvrir hors des sentiers battus.

Si vous prévoyez une lune de miel en Europe, il y a de fortes chances que vous pensiez à des villes comme Venise, Paris, Santorin ou Barcelone.

Si ces lieux incontournables méritent certainement leur réputation, il existe en Europe de nombreuses destinations magnifiques et moins connues pour une lune de miel mémorable loin des foules.

Oubliez Capri et la côte amalfitaine, très chères, au profit d'Ischia et de Procida

Capri et les villes de la côte amalfitaine comme Sorrente, Positano et Ravello sont des destinations de lune de miel éprouvées. Elles sont aussi souvent très chères et très fréquentées.

L'Italie reste toutefois une destination idéale pour les couples en lune de miel, grâce à son climat, sa cuisine délicieuse et son ambiance décontractée.

Les îles Phlégréennes - plus précisément Ischia et Procida - vous permettront de profiter en toute tranquillité des eaux claires de la mer Tyrrhénienne et de l'hospitalité de l'Italie du Sud.

Ischia regorge de sites historiques, dont le désormais iconique château aragonais, de restaurants pittoresques le long du front de mer et de nombreuses sources d'eau chaude naturelles.

L'impressionnant château aragonais est l'un des sites incontournables d'Ischia. Pronto Ischia via Unsplash

Les parcs hydrothermaux de Negombo et de Poseidon comptent parmi les options payantes les plus populaires, mais les sources thermales naturelles les plus célèbres - et gratuites - d'Ischia sont situées dans la baie de Sorgeto.

Ischia compte également un certain nombre de vignobles, dont le très apprécié Cenatiempo à Serrara Fontana, qui propose des dégustations de vin. Si possible, essayez d'éviter l'île au mois d'août. Bien qu'elle soit encore peu connue des Européens, elle est très appréciée des Italiens qui s'y rendent en masse pour leurs vacances annuelles.

Nous vous conseillons également de vous rendre à Procida, une île beaucoup plus petite située à 20 minutes en bateau.

La Marina di Corricella à Procida est l'un des endroits les plus pittoresques d'Italie. Vincenzo De Simone via Unsplash

Au coucher du soleil, montez au sommet de l'île pour avoir la meilleure vue sur La Marina di Corricella, le plus ancien village de pêcheurs de Procida, une véritable merveille italienne célèbre pour ses bâtiments colorés.

Procida a été nommée capitale italienne de la culture en 2022, mais l'île reste encore assez peu fréquentée par rapport à de nombreuses autres destinations italiennes.

Plutôt que Barcelone ou la Costa del Sol, pourquoi ne pas essayer la Grande Canarie ?

Les îles Canaries sont une destination appréciée des touristes depuis longtemps, pour leurs paysages magnifiques et leurs prix relativement abordables.

La Grande Canarie, située au sud-est de Tenerife, est nettement moins touristique que sa voisine et offre également des merveilles naturelles incontournables.

Les dunes majestueuses de la plage de Maspalomas sont très appréciées à la Grande Canarie. Daniele Franchi via Unsplash

Promenez-vous dans les allées ombragées de palmiers du parc Doramas, au centre de la capitale Las Palmas, avant de visiter le Museo Nestor, qui abrite les œuvres du célèbre artiste canarien Néstor Martín-Fernández de la Torre. Actuellement en cours de restauration, il rouvrira ses portes en juin.

La Grande Canarie est également connue pour ses plages, parmi les plus belles de toutes les Canaries.

La plage de Maspalomas, longue de 2 750 mètres, l'une des plus populaires de l'île, est reconnue pour ses impressionnantes dunes au bord de l'océan.

La Grande Canarie regorge de villages charmants à explorer Joel Rohland via Unsplash

Pour des vacances plus sportives, nous vous conseillons le chemin de randonnée de la vallée d'Agaete. Connue comme l'une des meilleures randonnées d'Europe, elle vous permettra de découvrir des vergers de fruits tropicaux et d'oranges ainsi que les nombreuses plantations de café de l'île.

Après une journée à la mer ou à la montagne, vous pourrez passer la soirée dans l'un des villages pittoresques de la Grande Canarie, comme Firgas, à l'intérieur des terres, ou Puerto Mógan, au bord de la mer.

Vous y découvrirez les spécialités culinaires locales comme les pommes de terre canariennes, les tapas, les fruits de mer frits et grillés, ainsi que les plats à base de mangue et d'avocat.

Se rendre à Istanbul, à la frontière de l'Europe et de l'Asie, plutôt que dans les stations balnéaires habituelles

Istanbul est à cheval sur l'Europe et l'Asie. En traversant rapidement le détroit du Bosphore en bateau, vous changerez de continent sans quitter la ville.

Si les couples en lune de miel optent souvent pour des destinations côtières telles qu'Izmir, Bodrum et Antalya, la perle du Bosphore ne manque pas d'attraits.

Premier passage obligé à Istanbul : la Sainte-Sophie, une ancienne église orthodoxe construite il y a environ 1 500 ans, reconvertie depuis en mosquée.

Sainte-Sophie est l'un des sites les plus populaires d'Istanbul Zen zeee via Unsplash

La Mosquée bleue et la Citerne basilique, toutes deux vieilles de plusieurs siècles, méritent également une visite lors de votre séjour à Istanbul.

Laissez l'Europe derrière vous en embarquant pour une croisière au lever du soleil le long du Bosphore, le détroit qui sépare les deux continents.

Lorsque vous débarquez, montez à bord du tramway Kadıköy-Moda, une ligne qui ne compte que 10 arrêts sur une boucle circulaire de 2,6 km, et qui vous permettra d'admirer tous les sites, y compris la célèbre place Taksim.

De retour sur la rive européenne d'Istanbul, vous pourrez vous offrir un thé spécial à l'hôtel Ciragan Palace, ancienne résidence du sultan Abdulaziz de l'Empire ottoman au XIXème siècle.

Les deux côtés de la ville offrent d'excellentes opportunités de shopping, la principale étant le vaste Grand Bazar, où vous pourrez dénicher des souvenirs tels que des épices traditionnelles et des spécialités turques.

Sur la rive asiatique d'Istanbul, montez à bord du tramway Kadıköy-Moda pour découvrir la célèbre place Taksim. Charbel Aoun via Unsplash

Fuyez les foules de Santorin et de Mykonos en séjournant à Antiparos, en Grèce

Les très populaires Mykonos, Santorin et Rhodes sont remarquables à la fois pour leurs plages animées et pour leurs prix élevés.

Antiparos se trouve à une courte distance en ferry. Les couples en lune de miel y découvriront des vues imprenables sur la mer Égée, des rues tranquilles bordées de bougainvilliers, des plages magnifiques et des restaurants au bord de mer qui proposent des plats frais et un service accueillant.

Antiparos offre toute la beauté de ses îles voisines, mais avec beaucoup moins de monde. Dimitris Kiriakakis via Unsplash

La tranquillité est le maître-mot ici, même les petites plages comme Faneromeni n'étant jamais très fréquentées. La plage de Fanari dispose quant à elle d'un club de plage très apprécié, qui accueille principalement des vacanciers grecs. Elle est idéale pour une promenade romantique suivie d'un déjeuner avec vue sur l'eau.

Pour une expérience encore plus unique, louez un bateau pour la journée et partez à la découverte de l'île voisine de Despotiko. Cette île minuscule et inhabitée abritait autrefois un important sanctuaire dédié au culte d'Apollon, datant de la fin de la période archaïque, au VIème siècle avant J.C.

Le sanctuaire est en train d'être exhumé. Les archéologues affirment qu'il s'agit de l'une des découvertes archéologiques les plus importantes de ces dernières années.