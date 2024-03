Par Euronews Travel

En prenant le ferry, vous pourrez également emmener votre voiture ou vos animaux de compagnie en vacances.

Les demandes pour les voyages en ferry connaissent une forte augmentation ces derniers temps, selon le site web de réservation de voyages Omio. Il indique que les internautes ont fait 2,6 millions de recherches du mot "ferry" au cours du mois dernier et que les recherches de "ferries au départ du Royaume-Uni" ont augmenté de 46 % au cours des trois derniers mois.

Voici quelques-uns des itinéraires de ferry les plus mémorables ou inhabituels disponibles depuis l'Europe.

De la côte est de l'Italie aux plages de la Croatie : d'Ancône à Split

Un ferry propose une traversée d'une durée de huit à douze heures depuis Ancône, à 280 km au nord-est de Rome sur la mer Adriatique, jusqu'à Split, sur la côte sud-ouest de la Croatie.

La plupart des voyages se font de nuit. Plusieurs compagnies desservent cet itinéraire à raison de plusieurs départs par semaine tout au long de l'année.

Le prix varie de 24 € à 552 €, selon que vous prévoyez de voyager à pied ou en voiture et selon le nombre de passagers pour lesquels vous réservez.

Split est une destination idéale pour voyager en ferry. Unsplash

Séjournez à Split pour sa promenade pittoresque du front de mer, ses charmants restaurants, ses belles plages et les sites historiques de sa vieille ville située dans un palais dioclétien vieux de 1 700 ans.

Ce port est également le principal point d'embarquement pour des dizaines de ferries à destination des îles dalmates, qui emmènent les passagers vers Hvar, Brac, Vis et Korcula.

Partir à la découverte des îles grecques à partir d'Athènes

Au départ d'Athènes, vous aurez l'embarras du choix parmi les itinéraires de ferry vers les îles grecques.

Vous pouvez vous rendre à Mykonos en moins de trois heures, tout en profitant de vues magnifiques. De là, vous pouvez emprunter un autre ferry pour vous rendre dans d'autres régions célèbres des Cyclades, comme Santorin ou Naxos.

Si vous souhaitez éviter les foules, nous vous conseillons de vous rendre à Rhodes, d'où vous pourrez embarquer pour des îles moins connues, comme Chalki ou Tilos.

Les billets au départ d'Athènes coûtent entre 30 et 60 €. Par la suite, chaque trajet supplémentaire vous coûtera entre 20 et 40 €, voire moins, en fonction de la popularité de l'île et de la longueur du trajet.

Une traversée en ferry pas comme les autres : de Milan ou Rome vers la Sicile, en train

La compagnie ferroviaire italienne Trenitalia propose ce qui pourrait être l'une des traversées en ferry les plus insolites d'Europe. Au départ de plusieurs gares centrales, votre train sera chargé sur un ferry à la gare de Villa San Giovanni, en Calabre, dans le sud de l'Italie. Vous naviguerez ensuite vers le port de Messine où le train sera déchargé, et poursuivra son voyage vers Palerme et Syracuse.

Des services sont proposés tout au long de la journée et, si vous souhaitez arriver à une heure raisonnable, plusieurs trains-couchettes circulent pendant la nuit. Les principaux points de départ de cet itinéraire sicilien unique sont Milan, Rome et Naples, de sorte qu'il est facile de rejoindre d'autres itinéraires ferroviaires européens si vous prévoyez un voyage plus long à travers le continent.

Se rendre en Sicile en ferry est une expérience unique. Unsplash

Au départ de Rome ou de Naples, le prix est d'environ 100 €, mais peut descendre jusqu'à 19,90 € en fonction de la date de réservation. Pour le train-couchette au départ de Milan, Bologne, Florence, Rome ou Naples, les prix commencent à 39,90 € pour un lit dans une cabine de quatre personnes.

Traversez le détroit de Gibraltar vers le Maroc

Si vous souhaitez voyager vers l'Afrique en ferry, vous pouvez vous rendre de Gibraltar à Tanger, au Maroc, en une heure et demie ou moins pour seulement 25 € si vous réservez à l'avance.

Vous pouvez également partir d'Algésiras ou de Tarifa, en Espagne, et emprunter un des sept itinéraires disponibles pour traverser le détroit de Gibraltar. De nombreux opérateurs proposent plusieurs traversées par jour, mais si vous souhaitez emmener votre voiture, vérifiez que le ferry que vous réservez peut l'accueillir.

À Tanger, vous pourrez découvrir la grotte d'Hercule, où le héros mythique se serait reposé, admirer le phare du Cap Spartel, vieux de 160 ans, ou flâner dans les souks pour trouver des objets d'art et d'artisanat, notamment des bijoux, des tapis et des céramiques.

Et si vous souhaitez découvrir le Maroc sans voiture, des trains vous emmèneront à Fès et à Marrakech, des destinations très prisés des touristes.