Un nouveau calendrier pour le système d'entrée-sortie (EES) post-Brexit de l'Union européenne a été publié - après d'innombrables reports.

Le système d'entrée-sortie (EES) post-Brexit de l'UE devait initialement être lancé en 2022, puis a été reporté à mai 2023, avant d'être encore repoussé à la fin de l'année dernière.

Malgré des difficultés continues, son lancement est enfin prévu pour cet automne. Mais une grande partie des adultes britanniques déclarent n'avoir aucune idée du fonctionnement de l'EES.

Heureusement pour ceux qui s'interrogent sur le nouveau système, l'ABTA (The Travel Association) a dévoilé précisément à quoi ressemblera l'EES dans la pratique.

Voici ce à quoi il faut s'attendre.

En quoi consiste exactement le système d'entrée/sortie de l'UE ?

En termes simples, l'EES est un nouveau système électronique qui remplacera le cachet physique des passeports lorsque les ressortissants britanniques passeront le contrôle des passeports à leur arrivée dans un État membre.

Tous les États membres de l'UE, à l'exception de Chypre et de l'Irlande, où les passeports seront toujours tamponnés manuellement, et les quatre pays Schengen non membres de l'UE, à savoir l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse, y participeront.

Toutes les entrées et sorties à destination et en provenance des pays européens participants seront enregistrées. Donc, tous les mouvements des ressortissants britanniques seront enregistrés chaque fois qu'ils franchiront une frontière à l'entrée ou à la sortie de l'UE ou de l'espace Schengen.

Lorsque le système sera mis en service, à leur arrivée dans un nouveau pays, ils devront fournir un passeport, comme toujours, en plus de faire prendre une photo de votre visage et de scanner les empreintes digitales électroniquement.

Voici à qui l'EES s'appliquera lors de son entrée en vigueur

Les personnes qui sont déjà citoyens de l'UE ou des pays Schengen ne seront pas concernées et pourront voyager librement dans toute la zone.

L'EES s'appliquera plutôt aux personnes venant de ce que l'UE appelle un « pays tiers », à savoir ceux qui ne sont pas citoyens de l'UE ou citoyens de l'espace Schengen.

Cela inclut la plupart des personnes venant du Royaume-Uni et de plus loin.

L'EES s'appliquera aux personnes voyageant pour un court séjour, qu'il s'agisse de visites, de vacances ou de voyages d'affaires d'une durée totale allant jusqu'à 90 jours sur une période de 180 jours.

Les détenteurs d'un passeport britannique résidant dans l'UE seront exemptés de l'EES.

Dans la grande majorité des cas, les contrôles EES auront lieu en Europe à l'arrivée à l'aéroport ou au port de destination.

Si les voyageurs transitent par le port de Douvres ou par un train international depuis le Royaume-Uni, ces contrôles auront lieu au moment du départ, pendant que l'on passera le contrôle des passeports du côté britannique.

En effet, il existe une double frontière, britannique et française, aux deux endroits, ce qui signifie qu'il ne sera pas nécessaire de refaire ces contrôles à l'arrivée de l'autre côté.

Qu'est-ce que l'ETIAS, dont l'entrée en vigueur est prévue pour 2025 ?

L'UE prévoit d'aller encore plus loin en matière de restrictions de voyage d'ici 2025.

Le système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS) sera un autre nouveau système destiné aux voyageurs du bloc.

Le nouveau système d'autorisation de voyage devra être demandé avant qu'une personne ne se rende pas dans les 30 pays européens concernés par le programme. L'Irlande est exemptée car elle fait partie de la zone de voyage commune.

L'ETIAS est un concept similaire à l'ESTA existant aux États-Unis et au programme ETA en cours au Royaume-Uni.

Il devrait être introduit à la mi-2025, mais il n'y a pas de date exacte quant à son entrée en vigueur.

Cela signifie que vous n'avez pas besoin d'un ETIAS pour voyager en Europe pour le moment et, comme le système n'est pas en ligne, le site web lui-même n'est pas en ligne et n'accepte pas les candidatures. Vous ne pouvez donc pas encore obtenir d'ETIAS officiel. Tous les sites Web prétendant offrir ce service aujourd'hui ne sont pas officiels et doivent être évités.

Lorsque l'ETIAS deviendra officiel, les voyageurs exemptés de visa en provenance de pays tiers devront en faire la demande au coût de 7€. Le temps de traitement devrait être compris entre 30 minutes et 96 heures.

En termes simples, cela signifie que si vous voyagez dans l'UE pour un court séjour et que vous n'êtes pas citoyen d'un pays de l'UE ou de l'espace Schengen, vous aurez besoin d'un ETIAS.

À l'instar des termes de l'EES, un « court séjour » fait référence à des visites, à des vacances ou à des voyages d'affaires d'une durée maximale de 90 jours et effectués sur une période de 180 jours.

Si vous voyagez avec un visa, vous n'aurez pas besoin d'ETIAS et si vous êtes titulaire d'un passeport britannique mais que vous résidez dans l'UE, vous n'en aurez pas non plus besoin.

Quelles seront les règles relatives à l'ETIAS lors de sa mise en ligne ?

L'ETIAS coûtera 7€ pour la plupart des voyageurs, mais sera gratuit pour les moins de 18 ans et les personnes âgées de 70 ans et plus.

Chaque demande durera trois ans et permettra aux titulaires de voyager plusieurs fois au cours de cette période en utilisant le même.

Il y a cependant des mises en garde dont vous devez être conscient.

Si votre passeport expire pendant la période de validité de l'ETIAS, vous devrez demander un nouvel ETIAS.

Il ne sera pas non plus valide s'il expire pendant votre séjour. Dans de tels cas, vous devrez demander un nouvel ETIAS avant votre voyage, afin de couvrir la durée de votre séjour.