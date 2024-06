Par Euronews Travel

L'Organisation Mondiale du Tourisme des Nations unies a dévoilé les chiffres pour 2023, recensant les destinations préférées des touristes, les pays grands gagnants du secteur et les touristes qui dépensent le plus.

Ce sont eux qui arrivent sur le podium, et dépensent le plus lors d'un séjour à l'étranger : les touristes allemands, britanniques et italiens sont ceux qui comptent le moins lorsqu'ils sont en escapade.

C'est ce que révèle l'Organisation Mondiale du Tourisme des Nations unies (OMT), qui a recensé les pays qui dépensent le plus, ceux qui enregistrent le plus de recettes, et les destinations préférées des voyageurs, en 2023.

Et les Etats européens tirent leur épingle du jeu, certains arrivant même en tête dans plusieurs catégories.

Quels sont les pays qui ont engrangé le plus de dépenses dans le secteur du tourisme ?

Les touristes chinois sont ceux qui ont engrangé le plus de dépenses sur le champ touristique, pour un montant de près de 183 milliards d'euros en 2023. Avec la réouverture des frontières permettant les séjours à l'international, ils ont dépassé les Américains, qui ont dépensé 114 milliards d'euros l'année dernière. Un an plus tôt, ces derniers occupaient la première place du classement.

Les Allemands se trouvent quant à eux sur la troisième marche du podium, affichant des dépenses de 104 milliards d'euros, et les Britanniques arrivent quatrièmes, avec 102 milliards d'euros.

Le Canada, l'Italie, l'Inde, la Russie et la Corée complètent le tableau, l'Italie se hissant de la dixième à la septième place.

Quels sont les pays qui tirent le plus de bénéfices du tourisme ?

En ce qui concerne les recettes touristiques, le classement est dominé par les États-Unis, qui ont remporté 164 milliards d'euros en 2023. Ils sont talonnés par l'Espagne, avec 86 milliards d'euros, le Royaume-Uni, avec 69 milliards d'euros, la France, avec 64 milliards d'euros, et l'Italie, avec 52 milliards d'euros.

Les Émirats arabes unis, la Turquie, l'Australie, le Canada, le Japon, l'Allemagne, l'Arabie saoudite, Macao (Chine), l'Inde et le Mexique complètent la liste des 15 pays qui bénéficient des plus larges recettes grâce à ce secteur.

Quelles sont les destinations préférées des touristes ?

L'année dernière, deux pays européens ont remporté la palme du plus grand nombre de visiteurs étrangers. La France reste le pays le plus visité au monde, avec 100 millions de touristes venus des quatre coins du globe. Des résultats qui devraient se réitérer sans surprise en 2024, grâce aux Jeux olympiques de Paris qui se tiendront en juillet et en août.

L'Espagne occupe la deuxième place, avec 85 millions de touristes, suivie des États-Unis (66 millions), de l'Italie (57 millions) et de la Turquie (55 millions).

Au total, sept des dix destinations les plus visitées se trouvent en Europe, l'Italie, l'Allemagne et l'Autriche complétant la liste. Ce qui fait du Vieux Continent l'une des destinations les plus recherchées au monde, attirant le plus grand nombre de visiteurs internationaux chaque année.

La Chine a également été une destination de choix pendant des années, avant que le nombre de visiteurs ne chute brutalement, en raison du durcissement des conditions d'entrée consécutives à la pandémie de COvid-19. Un chiffre passé de 65,7 millions de visiteurs en 2019 à seulement 35,5 millions en 2023.