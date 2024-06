Météo extrême en Europe : des records de chaleur et des tempêtes violentes

Par euronews

L'Europe est frappée par des conditions météorologiques extrêmes, avec des températures record et de violentes tempêtes. La Serbie et la Roumanie sont confrontées à des vagues de chaleur atteignant 40 °C, tandis que l'Allemagne connaît des orages violents.

Les conditions météorologiques extrêmes continuent de faire des ravages en Europe, où des températures élevées et des tempêtes intenses affectent plusieurs régions.

La Serbie connaît actuellement sa première vague de chaleur de la saison, avec des températures qui devraient monter en flèche dans tout le pays. Selon les prévisions, le mercure pourrait atteindre 40 °C cette semaine en raison de l'avancée d'un anticyclone en provenance d'Afrique.

En Roumanie, les habitants de Bucarest sont confrontés à une nouvelle vague de chaleur depuis mercredi, lorsque les températures ont grimpé jusqu'à 40 °C dans le sud du pays. La chaleur intense a transformé la capitale roumaine en une scène estivale, de nombreux habitants cherchant à se rafraîchir dans un lac local et aux fontaines des parcs, donnant à la ville une ambiance tropicale.

Une femme se rafraîchit près d'une fontaine publique à Bucarest, Roumanie, mercredi 19 juin 2024, alors que les températures atteignent 36 degrés. Vadim Ghirda/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

En Allemagne, des orages et un temps violent ont frappé certaines parties de la Saxe mardi. Dans le district de Meissen, de fortes rafales de vent ont déclenché l'alarme, et une tornade a été signalée dans la ville de Gröditz. Les intempéries dans le pays hôte de l'Euro 2024 ont causé d'importants dégâts, détruisant de nombreuses lignes électriques et endommageant des toitures.

Copernicus, l'agence de surveillance du climat de l'Union européenne, a indiqué au début du mois que le mois de mai précédent avait été le plus chaud jamais enregistré au niveau mondial. Il s'agit du douzième mois consécutif de chaleur record, selon les données de l'agence.